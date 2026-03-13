ETV Bharat / health-and-lifestyle

सिलेंडर पटकन रिकामा होतो? गॅस बचतीसाठी झटपट बनणारे 10 भन्नाट पदार्थ!

जर तुमचा सिलेंडर लवकर संपत असेल तर कमी गॅसचा वापर करुन तुम्ही काही पदार्थ तयार करू शकता. यामुळे तुम्हाला येणाऱ्या काळात गॅसच्या तुटवड्याची काळजी नसेल.

सिलेंडर पटकन रिकामा होतो? गॅस बचतीसाठी झटपट बनणारे 10 भन्नाट पदार्थ! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 13, 2026 at 11:01 AM IST

LPG Cylinder Crisis: इराण आणि अमेरिका-इस्रायल युद्धांचे परिणाम आता सामान्य भारतीयांच्या स्वयंपाकघरात जाणवू लागले आहेत. एलपीजी गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत आणि बुकिंगच्या तारखा देखील वाढवण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, गॅसचा तुटवडा स्वाभाविक आहे. जर तुमचा सिलेंडर लवकर संपला तर समस्या आणखी गंभीर होते. अशा परिस्थितीत कमी गॅस वापरणाऱ्या पदार्धांच्या पर्यायांबद्दल जाणून घेणे चांगले ठरते. जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या काळात गॅसच्या कमतरतेची काळजी करण्याची गरज भासू नये.

पोहा (Getty Images)

पोहे हा नाश्त्याचा एक उत्तम पर्याय : पोहे नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळी हलक्या नाश्त्यासाठी एक परिपूर्ण पर्याय आहे. ते आरोग्यदायी आहे आणि खूप कमी गॅसवर शिजवले जाते. पोहे 2-3 वेळा चांगले धुवा आणि 15 मिनिटे राहू द्या. ते मऊ झाले की त्यांना जास्त शिजवण्याची आवश्यकता राहात नाही. एका पॅनमध्ये तेल, मोहरी, कढीपत्ता, शेंगदाणे, कांदे, टोमॅटो आणि मसाले घालून पोहे तयार करा.

उपमा (ETV Bharat)

उपमा हा देखील एक चांगला पर्याय: पोह्याऐवजी, तुम्ही कधीकधी नाश्त्यासाठी उपमा बनवू शकता. ते जलद बनते आणि गॅस कमी वापरते. रवा आधी हलका भाजल्याने उपमा आणखी जलद बनतो. त्याची चव चविष्ट आणि ते आरोग्यदायी देखील असते.

खिचडी (Getty Images)

खिचडी हा एक आरोग्यदायी आणि जलद पर्याय: दुपारच्या जेवणासाठी किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी, तुम्ही संपूर्ण कुटुंबासाठी स्वादिष्ट खिचडी बनवू शकता. खिचडी प्रेशर कुकरमध्ये लवकर तयार केली जाऊ शकते. तूर, मूग, मसूर किंवा उडीद डाळींची खिचडी देखील तुम्ही बनवू शकता. कुटुंबाला कंटाळा येणार नाही आणि गॅस देखील वाचेल.

पुलाव (ETV Bharat)

भाजी पुलाव: मुलांना खिचडी खायला आवडत नसेल तर तुम्ही पुलाव बनवू शकता. तो जलद आणि स्वादिष्ट आहे. भरपूर भाज्या आणि सोया चंक्स घालून पुलाव बनवू शकता. दही आणि सॅलड घालून जेवणाच्या वेळी खाऊ शकता.

सॅडविज (Getty Images)

मुलांसाठी सँडविच बनवा: तुम्ही तुमच्या मुलांच्या जेवणासाठी सँडविच बनवू शकता. हे गॅसशिवाय बनवता येतात. जर तुम्हाला तव्यावर भाजलेले सँडविच खायचे असतील तर ते जास्त गॅस वापरत नाहीत. जर तुमच्याकडे सॉस, मेयोनेझ आणि काकडी, कोबी, बटाटे आणि पनीर सारख्या भाज्या असतील तर तुम्ही चटपटीत सँडविच लवकर बनवू शकता.

डाळ आणि भात लवकर तयार होतील: डाळ आणि भात हे जलद जेवण आहे. जे कमी गॅस वापरून बनवता येते. चपात्या बनवताना जास्त गॅस लागतो, म्हणून भात बनवण्याचा प्रयत्न करा. डाळीला जिऱ्याची फोडणी दिल्याने गॅसची खूप बचत होते. काही लोक प्रेशर कुकरमध्ये भात आणि डाळ एकत्र शिजवतात. हे हॅक्स गॅस वाचवण्यास खूप मदत करू शकतात.

चटणी आणि रायता जेवणाची चव वाढवतात: चटणी आणि रायता हे दोन्ही पदार्थ आहेत ज्यांना गॅसची आवश्यकता नसते. तुम्ही कधीकधी चपात्यांसह चटणी किंवा रायता बनवू शकता. ते खूप चविष्ट लागते शिवाय मुलांनाही ते खूप आवडते.

आलू (ETV Bharat)

बटाटे उकळून तुम्ही अनेक पदार्थ बनवू शकता: प्रेशर कुकरमध्ये लवकर उकडलेले बटाटे अनेक पदार्थ बनवू शकतात. बटाटे मॅश करा, त्यात मसाले, कोथिंबीर आणि मिरच्या घाला आणि भरता तयार करा. ते चपातीसह खा. तुम्ही बटाट्यांपासून रायता आणि सँडविच देखील बनवू शकता.

