ETV Bharat / health-and-lifestyle
तुम्हाला पावसाळ्यात स्ट्रीट फूड आवडतात? मग निरोगी राहण्यासाठी कोणते पदार्थ टाळावेत? वाचा सविस्तर
पावसाळ्यात फूड पॉयझनिंग, कॉलरा, अतिसार किंवा टायफॉइडचा त्रास टाळायचा असेल, तर काय केलं पाहिजे, यासंदर्भात तज्ज्ञांनी सल्ला दिला आहे. याबाबतचा हेमालता पी. यांचा रिपोर्ट...
Published : July 28, 2026 at 7:21 PM IST
पावसाच्या पहिल्या सरी सुरू होताच, आपल्यापैकी अनेकांना गरमागरम पकोडे, कुरकुरीत भजी आणि मसालेदार पाणीपुरी खाण्याची तीव्र इच्छा होते. तर काहीजण थंडीचा आनंद घेण्यासाठी आईस्क्रीम किंवा थंडगार फळांच्या रसाकडे वळतात. मात्र, पावसाळा जीवाणू आणि विषाणूंसाठीही तितकाच ओळखला जातो. पोषणतज्ज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात आपली पचनक्रिया नैसर्गिकरित्या मंदावते. त्यात दूषित अन्न किंवा पाण्याची भर पडल्यास, अन्नातून विषबाधा, अतिसार, टायफॉइड, कावीळ आणि पोटाचे इतर संसर्ग होऊ शकतात. त्यामुळं तुम्हाला पावसाळ्यात काय खाण्याचा आणि काय खाणं टाळावं? याबाबत सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.
तुम्ही पालेभाज्या खाणं बंद केलं पाहिजे का? : तुम्ही कदाचित कोणालातरी असं म्हणताना ऐकलं असेल की, "पावसाळ्यात पालेभाज्या खाऊ नका." हे खरं आहे का? तर हे पूर्णपणे खरं नाही. हैदराबाद येथील आहारतज्ज्ञ डॉ. जानकी श्रीनाथ यांच्या मते, "पालेभाज्या जमिनीलगत वाढत असल्यानं पावसाळ्यात त्यांवर माती, कीटक, बुरशी आणि हानिकारक सूक्ष्मजीव जमा होण्याची शक्यता जास्त असते. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही त्या खाणं पूर्णपणे टाळलं पाहिजे. त्याऐवजी, स्वयंपाकापूर्वी त्या स्वच्छ धुवून घ्याव्यात. पालेभाज्या योग्य प्रकारे स्वच्छ केल्यास त्या खाण्यासाठी अधिक सुरक्षित ठरतात."
पाणीपुरी खाण्यापूर्वी दोनदा विचार करा : अनेक लोकांसाठी पावसाळ्यातील संध्याकाळ आणि पाणीपुरी हे एक उत्तम समीकरण असतं. दुर्दैवानं, जंतूंनाही तसंच वाटतं. पावसाळ्यात पाणीपुरीसाठी वापरले जाणारे पाणी सहजपणे दूषित होऊ शकते. हवेतील अधिक आर्द्रतेमुळं जिवाणू आणि विषाणूंची वेगानं वाढ होणं सोपं होतं. इतकंच नाही तर पुऱ्याही हवेतील ओलावा शोषून घेतात, त्यामुळं त्याही दूषित होण्याची शक्यता अधिक असते. रस्त्यावरील अस्वच्छ पाणीपुरी खाल्ल्यानं तीव्र गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस, अतिसार, टायफस ताप आणि कॉलरा होण्याचा धोका वाढू शकतो. पाणीपुरी खाण्याचा सर्वात सुरक्षित मार्ग म्हणजे ती घरीच, उकळून थंड केलेल्या पाण्याचा वापर करून तयार करणं आणि खाणं.
आईस्क्रीम नेहमीच चांगलं नाही : पाऊस असूनही अनेक लोक रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडून मिळणाऱ्या कुल्फी आणि आईस्क्रीमचा आनंद घेतात. पण, पावसाळ्यात वारंवार होणाऱ्या वीज कपातीमुळं रेफ्रिजरेशनमध्ये समस्या निर्माण होतात. आईस्क्रीम अनेक वेळा वितळून पुन्हा गोठू शकते, हे जिवाणू आणि बुरशीच्या वाढीसाठी एक उत्तम वातावरण ठरतं. यामुळं घसा खवखवणे आणि तीव्र अतिसाराचा धोका वाढतो. टायफॉइड हा 'साल्मोनेला टायफी' (Salmonella typhi) या जिवाणूमुळं होणारा एक गंभीर आजार आहे. दूषित अन्न किंवा पाण्याद्वारे याचा प्रसार होतो आणि यामुळं तीव्र ताप, पोटदुखी व अतिसार यांसारखी गंभीर लक्षणे उद्भवू शकतात. अँटीबायोटिक्सच्या साहाय्यानं टायफॉइडवर उपचार करता येतात, परंतु योग्य उपचार न मिळाल्यास हा आजार जीवघेणा ठरू शकतो. प्रतिबंध हाच यावरील सर्वोत्तम उपाय आहे. लसीकरण तसंच अन्न व पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित सवयींचे पालन करून याचा प्रतिबंध करता येतो. जर तुम्हाला आईस्क्रीम खायचे असेल, तर योग्य प्रकारे साठवणूक केलेल्या आणि विश्वसनीय ब्रँड्सच्या सीलबंद उत्पादनांचीच निवड करा.
आधीच कापलेली फळं घेणं टाळा : रस्त्याच्या कडेला विकली जाणारी रंगीबेरंगी कापलेली फळं दिसायला आरोग्यदायी वाटत असली तरी ती जंतूंचं प्रजनन केंद्र बनू शकतात. एकदा फळं कापून उघडी ठेवली की, विशेषतः दमट हवामानात, जिवाणू आणि बुरशी वेगानं वाढतात. माश्या आणि डासांमुळंही ती दूषित होऊ शकतात. उघड्यावर उपलब्ध असलेली आधीच कापलेली फळं खाल्ल्यानं कॉलरा, टायफॉइड ताप, अन्न विषबाधा, मळमळ आणि अतिसाराचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळं कापलेली फळं विकत घेऊ नका. ती अख्खी फळं विकत घ्या आणि घरी आणून कापून खाऊ शकता. अशा हवामानात ताज्या फळांचा रस पिणं आरोग्यासाठी चांगलं वाटतं, पण तो स्वच्छ आणि सुरक्षित असेल तरच. रस्त्यावरील काही ठिकाणी मिळणारा रस दूषित बर्फ किंवा अस्वच्छ पाण्यापासून बनवलेला असू शकतो. रस काढण्याची यंत्रे, ग्लास आणि जिथं रस दिला जातो त्या काउंटरवर माश्या व जिवाणू बसू शकतात. दूषित पेयांमुळं टायफॉइड, कॉलरा, हिपॅटायटीस ए (कावीळ), घशाचे संसर्ग आणि गंभीर अतिसार (जुलाब) यांसारखे आजार पसरू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञ देतात. त्यामुळं बर्फ न घालता तयार केलेला ताजा रस निवडा किंवा सुरक्षित पिण्याचे पाणी वापरून घरीच पेये तयार करा. पावसाळ्यात लिंबू पाणी, गरम सूप आणि हर्बल टी (औषधी वनस्पतींपासून बनवलेला चहा) यांचं सेवन करणं उत्तम असतं.
सीफूड खाण्यातही सावधगिरी बाळगा : पावसाळ्यात सीफूड खाण्यातही सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात. मुसळधार पावसामुळं समुद्रकिनाऱ्यावरील पाण्यात पाणी वाहून जाऊ शकतं, ज्यामुळं काही सीफूडमध्ये जीवाणूजन्य दूषित होण्याचा धोका वाढतो. जर तुम्ही मासे खात असाल तर ते प्रतिष्ठित स्त्रोताकडून आणि चांगले शिजवलेलं असावं. पावसाळ्याच्या दिवसांत खारट पदार्थ खाण्याची इच्छा होऊ शकते, परंतु अति प्रमाणात मीठ खाल्ल्यानं शरीरात पाणी साठून राहतं. यामुळं रक्तदाब वाढू शकतो, विशेषतः ज्यांना आधीच उच्च रक्तदाबाचा त्रास आहे, त्यांच्या बाबतीत हे अधिक घडू शकते.
तळलेले पदार्थ आरोग्यासाठी किती घातक? : पावसाळा आणि भजी यांचं जणू काही एक अतूट नातंच असतं. मात्र, तुमची पचनशक्ती आधीच मंद असेल, तर फ्राइड राइस, नूडल्स आणि तळलेले पदार्थ खाल्ल्यानं पचनक्रिया आणखी मंदावू शकते. त्यामुळं अशा पदार्थांचं सेवन मर्यादित प्रमाणात करणं हाच योग्य मार्ग आहे. अति तिखट पदार्थ चविष्ट असू शकतात, पण त्यामुळं पोटाच्या समस्याही उद्भवू शकतात. पावसाळ्यात पचनक्रिया मंदावते, जी एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. अति तिखट पदार्थ खाल्ल्यानं काहींना अॅसिडिटी, अपचन, पोट फुगणं आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास होऊ शकतो. पावसाळा म्हणजे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या गोष्टींचा त्याग करावा लागतो, असं नाही. तर फक्त योग्य त्या गोष्टींची निवड करणं महत्त्वाचं असतं. रस्त्याच्या कडेला मिळणारी ती पाणीपुरी दिसायला कितीही खमंग आणि आकर्षक असली, तरी तुमच्या पोटाला त्याच्याशी काही देणं-घेणं नसतं. त्याला फक्त ती खाण्यासाठी सुरक्षित होती की नाही, एवढंच महत्त्वाचं वाटतं.
हेही वाचा :
- पावसाळ्यात लहान मुलांना कोणते आजार बळावतात? पोषण आहार आणि लसीकरण किती महत्त्वाचे? जाणून घ्या...
- पावसाळ्यात लेप्टोस्पायरोसिसचा धोका! काय आहेत लक्षणे? महाराष्ट्रातील परिस्थिती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना!
- भारतात दुहेरी आजारांचे आव्हान असतानाच डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वाढतोय; मलेरिया आणि काला-आजारचं प्रमाण घटलं, तरी असंसर्गजन्य रोगांमध्ये वाढ!