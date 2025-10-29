ETV Bharat / health-and-lifestyle
हवामान बदलाचा भारतात सार्वजनिक आरोग्याला सर्वात मोठा धोका; "लॅन्सेट काउंटडाउन 2025”चा इशारा
2025 लॅन्सेट काउंटडाउननुसार हवामान बदल भारतासाठी सर्वात मोठा आरोग्य धोका बनला आहे.
Published : October 29, 2025 at 6:48 PM IST
Updated : October 29, 2025 at 7:31 PM IST
नवी दिल्ली : जगभरातील 128 तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या “लॅन्सेट काउंटडाउन 2025” या अहवालाने भारतासाठी गंभीर इशारा दिला आहे. हवामान बदलामुळं देशाची जीवनावश्यक प्रणाली हवा, पाणी, माती आणि हवामान इतक्या वेगाने अस्थिर होत आहे की, आपल्या शरीरसंस्थाना त्याच्याशी जुळवून घेणं अवघड होत आहे. या अहवालानुसार, भारत आता हवामान बदलामुळं निर्माण झालेल्या सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य संकटाच्या केंद्रस्थानी आहे.
वाढते तापमान : 2024 मध्ये प्रत्येक भारतीयाने सरासरी 19.8 उष्णतेच्या लाटांचे दिवस अनुभवले आहेत. त्यातील साडेसहा दिवस हे हवामान बदलाशिवाय झालेच नसते, असं वैज्ञानिकांचं म्हणणं आहे. 1990च्या दशकाच्या तुलनेत, प्रत्येक भारतीयाला बाहेर काम करताना 366 तास जास्त उष्णतेचा सामना करावा लागला. या उष्णतेमुळं 2024 मध्ये तब्बल 247 अब्ज संभाव्य कामगारच्या तासांचे नुकसान झाले असून, त्यापैकी दोन-तृतीयांश फटका शेतीला बसला आहे.
वायूप्रदूषण : भारताचा हवा प्रदूषणाचा दर्जा आधीच जगभरात कुप्रसिद्ध आहे, परंतु 2025 च्या आकडेवारीने त्या कुप्रसिद्धीत आणखी एक भयानक अचूकता आणली आहे. 2022 मध्ये कोळशामुळं 394,000 लोकांचा बळी घेतला आहे. तर पेट्रोलच्या वापरामुळं 269000 लोकांचा मृत्यू झाला. या मृत्यूंचा आर्थिक तोटा 339.4 अब्ज डॉलर्स इतका, म्हणजेच भारताच्या GDP च्या जवळपास 9.5 टक्के एवढा आहे. गावागावात अजूनही अर्ध्याहून अधिक कुटुंबं लाकूड, गोवऱ्या वापरून चुलीवर स्वयंपाक करतात, ज्यामुळं घरगुती वायूप्रदूषणाने प्रति 1 लाख लोकसंख्येमागे 113 मृत्यू होतो. भारतातील अर्ध्याहून अधिक कुटुंबं अजूनही स्वयंपाकासाठी जैवइंधनावर (लाकूड, शेण, पिकांचे अवशेष) अवलंबून आहेत. या चुलींमधून निघणाऱ्या धुरामुळं अनेकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्याचा ग्रामीण महिला आणि मुलांवर परिणाम झाला आहे. 2022 मध्ये, घरातील वायू प्रदूषणामुळं प्रति 100,000 लोकांमागे 113 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण शहरी भागापेक्षा 25 टक्के जास्त आहे.
भरती-ओहोटीचा धोका : जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा तो अनेकदा जास्त प्रमाणात पडतो. जिथे 18 दशलक्षाहून अधिक लोक समुद्रसपाटीपासून एक मीटरपेक्षा कमी उंचीवर राहतात, भरती-ओहोटीसह आणखी एक धोका वाढतो. 1980 पासून व्हिब्रिओ बॅक्टेरिया (कॉलरासारख्या आजारांसाठी जबाबदार) साठी एकूण किनारी क्षेत्र 46 टक्क्यांनी वाढले आहे. अंतर्गत भागात, डेंग्यू वाहून नेणारा एडिस अल्बोपिक्टस डास आता उत्तरेकडे आणि पर्वतांवर अधिक वाढतो, त्याचा पुनरुत्पादन दर (R₀) गेल्या पन्नास वर्षात 0.86 वरून 1.60 पर्यंत वाढला आहे.
ऊर्जा विरोधाभास : अहवालानुसार, भारताच्या ऊर्जेमधील 46 टक्के हिस्सा अजूनही जीवाश्म इंधनावर आधारित आहे, तर इतर ऊर्जेचा वाटा केवळ 10 टक्के आहे. तर वाहतुकीत विजेचा वापर 0.3 टक्के इतकाच आहे. 2016 ते 2022 दरम्यान भारताच्या CO₂ उत्सर्जनात 21 टक्के वाढ झाली. त्याचवेळी, 2023 ते 2024 दरम्यान कमी-कार्बन संक्रमणासाठी त्याची तयारी प्रत्यक्षात दोन टक्क्यानी कमी झाली आहे.
अन्न आणि शेती : 2022 मध्ये मटण आणि दुग्धउत्पादनांनी एकूण कृषी उत्सर्जनाच्या 65 टक्के वाटा घेतला होता. 2000 ते 2022 दरम्यान कृषी उत्सर्जनात 13 टक्के वाढ झाली आणि 2.33 दशलक्ष हेक्टर झाडांचे वृक्षाच्छादन नष्ट झाले आहे. शहरातील हिरवळही कमी होत आहे. 189 पैकी 110 शहरे खूपच कमी हरित आणि फक्त एकच शहर उच्च हरित श्रेणीत आहे. निरोगी आहार, पुनर्वनीकरण आणि शाश्वत शेती हे सार्वजनिक आरोग्य हस्तक्षेप आहेत जे वाढण्याची आपण वाट पाहात आहोत.
