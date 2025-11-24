ETV Bharat / health-and-lifestyle
या समस्या असलेल्या लोकांनी चुकूनही खाऊ नये गाजर, अन्यथा…
गाजरांमध्ये भरपूर पोषक तत्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. गाजर आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. मात्र, काही लोकांनी ते खाणं टाळावं...
Published : November 24, 2025 at 6:50 PM IST
side Effect Of Eating carrots: हिवाळा आला आहे. बदलत्या ऋतूंसोबत खाण्याच्या सवयीही झपाट्याने बदलतात. हिवाळ्यात बाजारात विविध प्रकारच्या भाज्या उपलब्ध असतात, ज्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात. या ऋतूत मिळणाऱ्या भाज्यांना जास्त मागणी असते. गाजर हे त्यापैकी एक आहे. गाजर आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे आणि त्यात शरीराला आवश्यक भरपूर पोषक तत्वे देखील आढळतात. त्यात व्हिटॅमिन ए, फायबर, बीटा-कॅरोटीन आणि अँटीऑक्सिडंट्ससारखे अनेक पोषक घटक असतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, गाजर डोळ्यांसाठी चांगलं आहे, परंतु काही आरोग्य समस्यांनी ग्रस्त असलेल्यांनी ते खाणं टाळावं.
हिवाळ्यात बरेच लोक गाजर फ्राईज, गाजर हलवा आणि गाजर चटणीचा आनंद घेतात. गाजरांचा वापर भाजी आणि बिर्याणीमध्येही मोठ्या प्रमाणात केला जातो. गाजर खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. ते रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी फायदेशीर आहे. तसंच गाजराच्या सेनवाने चयापचय देखील सुधारते. गाजरातील बीटा-कॅरोटीन आरोग्यासाठी उत्तम आहे. त्यांचे असंख्य आरोग्य फायदे असूनही, काही लोकांनी गाजर टाळावेत. काही विशिष्ट आरोग्य समस्या असलेल्यांनी ते टाळावेत. चला जाणून घेऊया गाजर कोण टाळावेत...
या आरोग्य समस्या असलेल्या लोकांनी गाजर खाऊ नये
- बद्धकोष्ठता: आजकाल अनेक लोकांना पचनाच्या समस्या आहेत. तज्ञ म्हणतात की, अशा लोकांनी गाजर खाणं टाळावं. ज्यांना वारंवार पोटदुखीचा त्रास होतो त्यांनी गाजर खाताना काळजी घ्यावी. गाजरांमध्ये भरपूर फायबर असते, ज्यामुळे ते पोटासाठी चांगले आहे. मात्र, जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने पोटफुगी, अपचन, गॅस आणि बद्धकोष्ठता उद्भवू शकते.
- मधुमेहाचे रुग्ण: मधुमेह ही आजकाल अनेकांना भेडसावणारी समस्या आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या आहाराकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. मधुमेह असलेल्या लोकांनी गाजर काळजीपूर्वक आणि माफक प्रमाणात खावेत. कारण गाजरांमध्ये नैसर्गिकरित्या साखरेचे प्रमाण जास्त असते. जास्त गाजर खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. त्यामुळे डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच गाजरांचा आहारात समावेश करणे चांगले.
- स्तनपान देणाऱ्या महिला: तज्ञांनी सल्ला दिला आहे की स्तनपान देणाऱ्या महिलांनी गाजर टाळावं. कारण गाजर आईच्या दुधाची चव बदलू शकतात, ज्यामुळे बाळाला ते पिण्यास त्रास होतो. शिवाय, गरोदरपणात जास्त गाजर खाणे काही महिलांसाठी समस्याप्रधान असू शकते. म्हणून, गाजराचं सेवन कमी प्रमाणात करावं.
- अनिद्राचा त्रास असलेले लोक: आजकाल बरेच लोक निद्रानाशाचा त्रास सहन करत आहेत. ताण, चिंता किंवा इतर कारणांमुळे अनेक लोक नीट झोपू शकत नाहीत. अशा लोकांनी गाजर खाताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे. गाजराचा पिवळा भाग खूप गरम असतो आणि त्यामुळे जळजळ होऊ शकते, ज्यामुळे झोपेत आणखी व्यत्यय येऊ शकते. जर तुम्हाला रात्रीची शांत झोप हवी असेल तर गाजर कमी प्रमाणात खावं.
- अॅलर्जी: बऱ्याच लोकांना त्वचेच्या अॅतलर्जीचा त्रास होतो, ज्यामुळे खाज सुटणे, पुरळ येणे आणि त्वचेवर जळजळ होऊ शकते. अशा व्यक्तींनी गाजर खाताना खूप काळजी घ्यावी. शिवाय, काही लोकांना गाजरांची अॅ लर्जी असते, म्हणून त्यांनी गाजर खाताना काळजी घ्यावी. जर त्यांना काही समस्या येत असतील तर त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा आणि योग्य सल्ला घ्यावा.
- कॅरोटेनेमियाचा धोका: काही लोकांना जास्त गाजर खाल्ल्याने कॅरोटेनेमिया होऊ शकतो. गाजरांमध्ये बीटा-कॅरोटीन असते. खाल्ल्यानंतर ते व्हिटॅमिन ए मध्ये रूपांतरित होते. जास्त गाजर खाल्ल्याने शरीरात कॅरोटीनचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढू शकते, ज्यामुळे कॅरोटेनेमिया होऊ शकतो, ज्यामुळे त्वचा पिवळी पडते. म्हणून, तज्ञांनी गाजर खूप कमी प्रमाणात खाण्याची शिफारस करतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)