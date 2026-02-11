ETV Bharat / health-and-lifestyle

हाय कोलेस्ट्रेरॉलमुळे शरीराच्या या भागात होतात सतत वेदना, दुर्लक्ष केल्यास ठरू शकते धोकादायक

उच्च कोलेस्टेरॉल पातळी खूप धोकादायक आहे. ही लक्षणे तुमचे कोलेस्टेरॉल जास्त आहे की कमी आहे हे ठरवण्यास मदत करू शकतात...

हाय कोलेस्ट्रेरॉलमुळे शरीराच्या या भागात होतात सतत वेदना, दुर्लक्ष केल्यास ठरू शकते धोकादायक (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 11, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
high cholesterol symptoms: शरीरातील उच्च कोलेस्टेरॉल पातळी (विशेषतः एलडीएल) रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक जमा होण्यास कारणीभूत ठरते, ज्यामुळे त्या अरुंद होतात आणि उच्च रक्तदाब, हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक आणि इतर हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आजारांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. या स्थितीमुळे एथेरोस्क्लेरोसिस, मूत्रपिंडाचा आजार आणि मधुमेह यासारख्या दीर्घकालीन समस्या देखील उद्भवू शकतात. म्हणून, आपण आपल्या कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढू नये याची खात्री केली पाहिजे. आपण अनेकदा असे विचार करतो की फक्त जास्त वजन असलेल्या लोकांनाच कोलेस्टेरॉलची समस्या असते, परंतु हे खरे नाही, कमी वजन असलेल्या लोकांनाही उच्च कोलेस्टेरॉल असू शकते. म्हणून, आपण आधीच खबरदारी घेतली पाहिजे.

जरी उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे दिसू शकत नाहीत, परंतु काही लक्षणे नंतर दिसून येतात. म्हणून, आपण सतर्क राहिले पाहिजे. तज्ञ असंही म्हणतात की, जेव्हा कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढते तेव्हा शरीराच्या काही भागात वेदना सुरू होतात. या वेदनांकडे दुर्लक्ष करू नये. या अहवालात, डॉ. आकर्ष यांच्याकडून जाणून घेऊया की कोलेस्ट्रॉलची पातळी जास्त असताना शरीराच्या कोणत्या भागात वेदना होतात.

उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे शरीराच्या या भागात वेदना होतात

छातीत दुखणे: ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशनच्या मते, कोलेस्टेरॉलची पातळी जास्त असताना छातीत दुखणे हे लक्षणांपैकी एक आहे. छातीत दाब, जडपणा किंवा जळजळ होणे हे बहुतेकदा गॅस समजले जाते. परंतु, ते उच्च कोलेस्टेरॉलचे लक्षण देखील असू शकते. दुर्लक्ष केल्यास, हृदयात रक्त प्रवाह कमी होऊ शकतो आणि हृदयरोग होऊ शकतो.

हात किंवा खांद्यामध्ये वेदना: डाव्या हातात किंवा दोन्ही हातात वेदना हे देखील हाय कोलेस्ट्रॉलचे एक लक्षण आहे. या वेदना हळूहळू विकसित होतात. हृदयावर वाढत्या दाबामुळे या वेदना उद्भवतात. म्हणून, त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. शक्य तितक्या लवकर ते ओळखणे महत्वाचे आहे. जर तुम्हाला तुमच्या डाव्या हातात किंवा दोन्ही हातात हळूहळू वाढणारी वेदना जाणवत असेल, तर लक्ष दिलं पाहिजे आणि सावधगिरी बाळगली पाहिजे. अन्यथा, ही एक गंभीर समस्या मानली पाहिजे.

चालताना पाय दुखणे: बराच वेळ चालल्यानंतर पाय दुखणे सामान्य आहे. मात्र, जर तुम्हाला विश्रांती घेत असतानाही पायामध्ये तीव्र वेदना किंवा सुन्नपणा जाणवत असेल तर सावधगिरी बाळगली पाहिजे. हे तुमच्या पायांमधील नसा ब्लॉक झाल्यामुळे होऊ शकते. ज्यामुळे वेदना आणि सुन्नपणा येऊ शकतो.

पाठदुखी आणि सुन्नपणा: तुम्हाला तुमच्या पाठीच्या वरच्या आणि मधल्या भागात वेदना होत आहेत. त्या भागात सुन्नपणा किंवा कडकपणा येत आहे का याकडे लक्ष द्या. कधीकधी असे प्रसंग येणे काळजी करण्यासारखे नसते. परंतु जर ते वारंवार होत असेल तर ते एखाद्या समस्येचे लक्षण असू शकते. अशावेळी तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

वारंवार डोकेदुखी: डोकेदुखी ही सामान्य गोष्ट आहे आणि त्याची अनेक कारणे असू शकतात. परंतु, जर तुम्हाला दररोज सकाळी डोकेदुखीचा त्रास होत असेल तर तुमच्या मेंदूला पुरेसा रक्तपुरवठा होत नसल्यामुळे असे होऊ शकते. मेंदूला रक्तपुरवठा कमी होण्याचे एक कारण उच्च कोलेस्टेरॉलची पातळी असू शकते. म्हणून, जर तुम्हाला सकाळी डोकेदुखीचा त्रास होत असेल तर गोळी किंवा बामने वेदना कमी करण्याचा प्रयत्न करू नका. योग्य काळजी घ्या.

पोटदुखी, पोट फुगणे: जेव्हा आपल्या पचनसंस्थांना पुरेसे रक्त मिळत नाही तेव्हा पोटातील आम्लता वाढते. अशावेळी आपण किरकोळ पचन समस्या म्हणून दुर्लक्ष करतो. मात्र, कधीकधी कोलेस्टेरॉलची पातळी जास्त असते तेव्हा आम्लता आणि इतर पचन समस्या सामान्य होतात. म्हणून, या लक्षणांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये.

जबड्यात वेदना: जबड्यातील किंवा कानाजवळील स्नायू कडक आणि वेदनादायक होतात. हृदयरोग किंवा मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये या प्रकारची वेदना सामान्य आहे, म्हणून जर तुम्हाला ही वेदना जाणवत असेल तर तुम्ही जास्त काळजी घेतली पाहिजे.

मानदुखी: हे कॅरोटिड धमनी अरुंद होण्याशी संबंधित आहे. यामुळे स्ट्रोकचा धोका वाढतो. म्हणून, जर तुम्हाला तुमच्या मानेमध्ये कडकपणा आणि वेदना जाणवत असतील तर तुम्ही त्वरित लक्ष द्यावे. वेदना दिवसेंदिवस वाढत जाऊ शकतात. कोणत्याही परिस्थितीत त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

रक्तवाहिन्यांमध्ये जलद अडथळा येणे हा हृदयरोगाचा एक प्रमुख धोका घटक आहे. कधीकधी, यामुळे कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. जर केले नाही तर ही स्थिती गंभीर आणि जीवघेणी देखील होऊ शकते.

श्वास घेण्यास त्रास होत असेल आणि छातीत जडपणा येत असेल आणि श्वास घेताना वेदना होत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. हृदय आणि फुफ्फुसांच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये वाढत्या दाबामुळे ही वेदना होते. म्हणून, काळजी घ्या.

कोणती खबरदारी घ्यावी?

  • HbA1c आणि लिपिड प्रोफाइल चाचण्या एकत्र करा.
  • प्रक्रिया केलेले कार्बोहायड्रेट्स आणि बियाण्यांच्या तेलांचे सेवन कमी करा.
  • प्रत्येक जेवणानंतर 20 ते 30 मिनिटे फिरायला जा.
  • रात्री 11 वाजण्यापूर्वी तुम्ही झोपायला जावे.
  • ताणतणावाचे व्यवस्थापन केले पाहिजे.
  • फक्त वजन कमी करू नये तर कंबरेचा घेर वाढणार नाही याचीही काळजी घ्यावी.
  • वारंवार होणाऱ्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करू नका.
  • शक्य तितक्या लवकर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे चांगले.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS

