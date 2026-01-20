ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! नवजात बाळाचे चुंबन घेणे ठरू शकते धोकादायक; जन्मानंतर किती महिने बाळाला ठेवावे दूर?

बहुतेक लोकांना नवजात बाळांना धरायला, मिठी मारायला आणि चुंबन घ्यायला आवडते, पण हे बाळांसाठी धोकादायक ठरू शकते...

सावधान! नवजात बाळाचे चुंबन घेणे ठरू शकते धोकादायक; जन्मानंतर किती महिने बाळाला ठेवावे दूर? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 20, 2026 at 2:00 PM IST

kissing Babies And RSV: नवजात बाळांना पाहून पालक आणि नातेवाईक खूप आनंदी होतात. मित्र आणि ओळखीचे लोकही लहान बाळांना पाहून उत्साहित होतात. त्यांचं प्रेम दाखवण्यासाठी ते लगेच त्यांना उचलतात आणि त्यांच्या गालावर आणि कपाळावर चुंबन घेतात. नवजात बाळांना मिठी मारणे आणि चुंबन घेणे ही एक नैसर्गिक भावना आहे. शिवाय हा आनंद आणि प्रेम व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. परंतु, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, प्रेमाचा हा निरुपद्रवी प्रकार बाळाच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतो. या बातमीत, प्रसिद्ध बालरोगतज्ञ गौतम यलमुडी यांच्याकडून जाणून घेऊया की नवजात बाळांचे चुंबन घेणे त्यांच्या आरोग्यासाठी कसे हानिकारक असू शकते.

सावधान! नवजात बाळाचे चुंबन घेणे ठरू शकते धोकादायक; जन्मानंतर किती महिने बाळाला ठेवावे दूर? (Getty Images)

डॉक्टर काय म्हणतात? बालरोगतज्ञ आणि नवजात शिशुतज्ञ डॉ. गौतम येलामुडी म्हणतात की, नवजात बाळांची रोगप्रतिकारक शक्ती खूप कमकुवत असते. त्यांचे शरीर अद्याप बाहेरील जगाच्या जंतूंशी प्रभावीपणे लढण्यास सक्षम नसते. जेव्हा आपण बाळाचे चुंबन घेतो, तेव्हा लाळेद्वारे विविध जीवाणू आणि विषाणू संक्रमित होऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. सौम्य सर्दी किंवा संसर्ग देखील बाळांसाठी खूप धोकादायक असू शकतो. कारण त्यांचे अवयव आणि रोगप्रतिकारक शक्ती पूर्णपणे विकसित झालेली नसते, ते सौम्य संसर्ग आणि ताप देखील सहजपणे हाताळू शकत नाहीत आणि परिणामी, ते लवकर गंभीर आजारी पडू शकतात. कधीकधी, हे जीवाणू आणि विषाणू प्राणघातक देखील असू शकतात.

सावधान! नवजात बाळाचे चुंबन घेणे ठरू शकते धोकादायक; जन्मानंतर किती महिने बाळाला ठेवावे दूर? (Getty Images)

अभ्यास काय म्हणतो? एका नवीन अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, बाळांना चुंबन घेतल्याने श्वसन सिन्सिटियल व्हायरस (RSV) संसर्गाचा धोका वाढतो. नवजात मुलांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत असल्याने, त्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. यामुळे श्वासोच्छवासाच्या समस्या, निर्जलीकरण आणि कधीकधी दीर्घकाळ रुग्णालयात दाखल होण्याची आवश्यकता देखील उद्भवू शकते.

द लॅन्सेट रीजनल हेल्थ युरोपमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, 2001 ते 2022 दरम्यान स्वीडनमध्ये जन्मलेल्या 2.3 दशलक्षाहून अधिक बाळांचे विश्लेषण करण्यात आले. संशोधकांना असं आढळून आलं की, पूर्ण-ग्रोथ झालेली आणि निरोगी दिसणारे बाळ देखील RSV मुळे गंभीर आजारी पडू शकतात. ज्यांना अतिदक्षता काळजीची आवश्यकता असते. अभ्यासात असं आढळून आलं की, गंभीर आजारी बाळांचे सरासरी वय दोन महिन्यांपेक्षा कमी होते, जे सूचित करते की नवजात बालके RSV ची शक्यता जास्त असते.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, दरवर्षी जगभरात पाच वर्षांखालील अंदाजे 3.6 दशलक्ष मुले RSV मुळे रुग्णालयात दाखल होतात. त्यापैकी अंदाजे 1,00,000 बाळांचा मृत्यू होतो. यापैकी जवळजवळ निम्मे मृत्यू 6 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांमध्ये होतात. भारतात, पावसाळ्यात आणि हिवाळ्याच्या सुरुवातीला RSV मुळे ICU मध्ये दाखल होणाऱ्या नवजात बालकांची संख्या वाढते. परंतु, काही खबरदारी आणि सुरक्षितता उपायांचे पालन करून ही स्थिती मोठ्या प्रमाणात रोखता येते.

मुलांमध्ये RSV संसर्गाची मुख्य लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत

  • श्वास घेण्यात अडचण
  • जलद श्वास घेणे
  • खोकला आणि ताप
  • सतत शिंका येणे
  • कमी दूध पिणे किंवा अजिबात दूध न पिणे
  • झोप येण्यात अडचण येणे आणि झोपेत वारंवार जागे होणे
  • बाळाच्या त्वचेचा निळा रंग येणे
  • नवजात बाळामध्ये निर्जलीकरण

कोणत्या मुलांना RSV संसर्गाचा धोका जास्त असतो?

कोणत्याही मुलाला RSV होऊ शकतो, परंतु काही वैद्यकीय परिस्थिती आणि पर्यावरणीय घटक काही बाळांसाठी धोका वाढवतात. जसे की...

  • 6 महिन्यांखालील मुले
  • हिवाळ्यात जन्मलेली मुले आणि अकाली जन्मलेली बाळे.
  • जन्मजात हृदयरोगाने ग्रस्त बाळ.
  • फुफ्फुस किंवा इतर फुफ्फुसांच्या आजारांनी ग्रस्त बाळ.
  • मूत्रपिंड किंवा यकृताच्या आजारांनी ग्रस्त मुले.
  • अनुवांशिक किंवा न्यूरोलॉजिकल विकार असलेली मुले.
  • कमी वजनाची बाळे
  • धूम्रपान किंवा प्रदूषित घरातील हवेच्या संपर्कात आलेली मुले.
  • जन्मानंतर पहिल्या आठवड्यात जास्त लोकांच्या संपर्कात येणारी बाळे.
  • घरातील मोठी मुले शाळेतून किंवा बाहेरून विषाणू आणतात आणि नवजात बाळाला स्पर्श करतात, ज्यामुळे RSV चा धोका देखील वाढतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

