किडनी स्टोनची समस्या असलेल्यांनी चुकूनही खाऊ नये ‘हे’ पदार्थ

अनेक लोकांना किडनी स्टोनचा त्रास होतो. ही समस्या असलेल्या लोकांना योग्य खबरदारी आणि चांगला आहार घेणे गरजेचं असतं. वाचा सविस्तर..,

FOODS TO AVOID TO KIDNEY STONES DIET AND KIDNEY STONE KIDNEY STONE DIET KIDNEY STONE DIET AND PREVENTION
किडनी स्टोनची समस्या असलेल्यांनी चुकूनही खाऊ नये ‘हे’ पदार्थ (Getty Images)
Published : January 30, 2026 at 7:50 PM IST

foods to avoid to kidney stones : मानवी शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांपैकी एक म्हणजे किडनी. किडनीद्वारे रक्त फिल्टर केलं जातं तसंच शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकले जातात. मात्र, आजकाल अनेक लोक किडनी स्टोनच्या समस्येनं त्रस्त आहेत. जणू ही एक कॉमन समस्या झाली आहे. किडनी स्टोनकडे दुर्लक्ष करणं फार महागात पडू शकते. ही एक वेदनादायी समस्या आहे. यामुळे पोटात असह्य वेदना होतात. जेव्हा रक्तात फॉस्फोरस, कॅल्शिअम, आणि सोडिअमसहीत इतर काही मिनरल्सचं प्रमाण वाढते तेव्हा ते किडनीमध्ये जमा होतात परिणामी किडनी स्टोनची समस्या उद्भवते. अयोग्य खाण्याची पद्धत, हायड्रेट न राहणे आदी गोष्टी किडनी स्टोनला कारणीभूत ठरू शकतात. चला तर जाणून घेऊया किडनी स्टोनची समस्या असलेल्यांना कोणते पदार्थ खाणं टाळावं.

हिरव्या पालेभाज्या: हिरव्या भाज्या आरोग्यासाठी चांगल्या असतात. परंतु ज्यांना किडनी स्टोनचा त्रास आहे त्यांनी हिरव्या भाज्यांचे सेवन कमी करावे. विशेषतः पालक, केल, गोंगुरा आणि मुळा टाळावेत. यातील ऑक्सलेट्समुळे किडनी स्टोनचा धोका वाढतो. म्हणून, त्या न खाणेच चांगले.

जास्त मीठ असलेले पदार्थ: किडनी स्टोनची समस्या असलेल्या लोकांनी मीठ जास्त असलेले पदार्थ टाळावेत, जसे की लोणचे. कारण आपण साठवणुकीसाठी त्यात खूप मीठ घालतो. हे मीठ किडनी स्टोनची समस्या वाढवते. म्हणून, लोणचे टाळावं. याशिवाय, प्रक्रिया केलेले पदार्थ टाळणं देखील चांगलं आहे. कारण त्यातील कॅल्शियममुळे किडनी स्टोन वाढतात. म्हणून, हे न खाणे चांगले. याशिवाय, कॅल्शियम सप्लिमेंट्स देखील कमी करावेत.

मांस टाळणे: मांस आणि लाल मांस देखील मोठ्या प्रमाणात टाळावे. चिकन, मटण आणि मासे टाळावेत. यामुळे युरिक अॅणसिड नियंत्रित होईल. यामुळे आपण किडनी स्टोनच्या समस्यांसह इतर अनेक समस्या टाळू शकतो. म्हणून, हे अजिबात घेऊ नका.

दारू नाही: त्याचप्रमाणे, जास्त प्रमाणात मद्यपान करू नका. यामुळे समस्या वाढू शकते. म्हणून, तुम्ही जितके कमी मद्यपान कराल तितके चांगले. काही दिवस पूर्णपणे बंद करणे चांगले. यामुळे तुम्ही डिहायड्रेट रहाल. जर तुम्हाला समस्या असेल तर मद्यपान पूर्णपणे टाळा किंवा ते कमी प्रमाणात पिऊ नका.

गोड पदार्थ आणि थंड पेये: सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि साखरेचे पेये घेऊ नका. गोड पदार्थांचे सेवनही कमी प्रमाणात करावे. यामुळे कॅल्शियम आणि इन्सुलिन प्रतिरोधक क्षमता वाढते. त्यामुळे डिहायड्रेशन होते. म्हणून, ते न घेणेच चांगले. जर तुम्ही ते घेतले तर तुम्हाला केवळ किडनी स्टोनच नाही तर इतर समस्यांचा देखील समाना करावा लागू शकतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

