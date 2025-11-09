ETV Bharat / health-and-lifestyle

‘या’ प्रसिद्ध कॉमेडियनने फक्त 63 दिवसात केलं 11 किलो वजन कमी? जाणून घ्या कसं

आजकाल बरेच लोक जास्त वजनामुळे त्रस्त आहेत. वजन कमी करण्यासाठी अनेक लोक आहारात बदल करतात. परंतु फायदा होत नाही.

‘या’ प्रसिद्ध कॉमेडियनने फक्त 63 दिवसात केलं 11 किलो वजन कमी? जाणून घ्या कसं (IANS and Instagram)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 9, 2025 at 4:19 PM IST

Kapil sharma weight loss: बॉलीवूड स्टार कॉमेडियन कपिल शर्माच्या ताज्या लूकने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलं आहे. नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होणाऱ्या ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’मध्ये त्याचा स्लिम लूक आता व्हायरल झाला आहे. तो इतका बारीक कसा झाला याबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. परंतु कपिल शर्माच्या वजन कमी करण्यामागे 21-21-21 नियम आहे. प्रसिद्ध फिटनेट कोच योगेश भटेजा यांच्या मदतीनं कपिलन वजन कमी केलं. फिटनेस कोच योगेशनं तमन्ना आणि सोनू सूद सारख्या स्टार्सना देखील प्रशिक्षण दिलं आहे.

कपिल शर्माचा फिटनेस प्रवास: कपिल शर्मा एकेकाळी गुबगुबीत आणि जाड होता. परंतु आता तो खूप बारीक झाला आहे. त्यानं 21-21-21 चा नियम पाळत फक्त 63 दिवसांत 11 किलो वजन कमी केलं. योगेश नुकताच गुंजन शाउट्सच्या पॉडकास्टवर दिसला. यावेळी त्यानं सांगितलं की, जेव्हा लोक फिटनेसबद्दल विचार करत नाहीत, तेव्हा ते जीवनशैलीबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्नही करत नाहीत. भारतीय घरतील मूलभूत नास्ता म्हणजे ब्रेड, बटर चहा, समोसा, ढोकळा, किंवा पराठा. तसंच आपण जेव्हा बाहेर जातो तेव्हा काहीही विचार न करता वाटेल ते खातो. योगेश यांच्या मते, जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याच्या आहाराकडे, पाणी, श्वास घेण्याच्या पद्धतीकडे आणि शारीरिक हालचालींकडे लक्ष देऊ लागतो तेव्हा खरा बदल होतो.

  • वजन कमी करण्यासाठी 21-21-21नियम काय आहे? 21-21-21नियम हा नियम जीवनशैली सुधारण्यासाठी तीन टप्प्यांचा एक आराखडा आहे. प्रत्येक टप्पा 21 दिवस चालते. हा नियम कठोर आहार किंवा थकवणाऱ्या व्यायामावर आधारित नाही . परंतु जर तुम्ही हळूहळू बदल स्वीकारलं आणि पालन करण्याची सवय लावली तर वजन कमी करणं सोपं होईल. तर, 21-21-21 हा नियम प्रत्यक्षात काय आहे आणि तो कसा पाळायचा ते जाणून घेऊया.
  • पहिले 21 दिवस: पहिले 21 दिवस फक्त शारिरीक हालचालीवर लक्ष केंद्रीत केलं जातं. या टप्प्यात कोणताही जड व्यायाम करण्याची गरज नाही. दररोज 20-25 मिनिटे हलकी शारीरिक हालचाल पुरेशी आहे. योगेश यांच्या मते, शाळेत पीटी कालावधीत केल्या जाणाऱ्या व्यायामांसारखे व्यायाम करणं पुरेसे आहे. म्हणजेच, स्ट्रेचिंग व्यायाम, धावणे, हलके चालणे, योगा या 21 दिवसांचा भाग बनवा. या टप्प्यात तुमचा आहार बदलण्याचीही गरज नाही असंही त्यानं उघड केलंय.
  • दुसरा 21 दिवसाचा टप्पा: हा टप्पा खूप महत्वाचा आहे. या टप्प्यात आहाराकडे हळूहळू लक्ष देण्याची गरज आहे. याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही कार्बोहायड्रेट्स किंवा कॅलरीज पूर्णपणे सोडून द्याव्यात. बाहेरचं अन्न जास्त खाणं टाळा. तळलेले पदार्थ, जंक फूड, फास्ट फूड यापासून दूर राहण्याची सवय लावा. घरी तयार केलेलं अन्न खाण्याची सवय लावा. गोड आणि साखरेचे पेये टाळा. बदल लहान असले पाहिजेत. मात्र, हे बदल कायमचे असले पाहिजेत. तुम्ही तुमच्या आहारात ताज्या भाज्या, फळे आणि काजू यांचा समावेश करू शकता.
  • तिसरा 21 दिवसाचा टप्पा: हा वजन कमी करण्याचा शेवटचा टप्पा आहे. या टप्प्यात शरीरासाठी हानिकारक असलेल्या सवयींवर लक्ष केंद्रित करावं लागतं. धूम्रपान, मद्यपान, जास्त कॅफिन आणि गोड पदार्थ यासारख्या पदार्थ टाळा. या सवयी पूर्णपणे सोडण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार रहा. या टप्प्यावर ध्येय खूप मजबूत असले पाहिजे. वाईट सवयी सोडण्यासाठी भावनिकदृष्ट्या मजबूत रहा.
  • हा नियम इतका प्रभावी का आहे? योगेश याच्या मते, 21-21-21 नियमाचे पालन केल्याने वजन कमी करण्यात चांगले बदल दिसून येतील. 63 दिवसांत शरीरात आणि मानसिकतेत सकारात्मक बदल होतील. दर 21 दिवसांनी एक नवीन सवय पाळल्याने मानसिक समस्या निर्माण होणार नाही. शरीरही हळूहळू सहकार्य करू लागेल. तसंच या नियमाचे पालन करण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याची गरज नाही. हा नियम घरीही पाळता येतो. शिवाय, हे करण्यासाठी मोठ्या जिम उपकरणांची आवश्यकता नाही, अस त्यांनं स्पष्ट केलंय.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

