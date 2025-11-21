ETV Bharat / health-and-lifestyle
फक्त एक लिंबू लठ्ठपणा कमी करू शकतो, जाणून घ्या कसा करावा वापर
वजन कमी करण्यासाठी बाजारात अनेक औषधं उपलब्ध आहेत, परंतु आता तुम्ही फक्त एका लिंबूच्या सहाय्याने घरबसल्या नैसर्गिकरित्या वजन कमी करू शकता. वाचा सविस्तर..,
Published : November 21, 2025 at 12:00 PM IST
LEMON CAN REDUCE YOUR WEIGHT: लिंबूमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करते. त्यात अँटीऑक्सिडंट्स देखील भरपूर असतात, जे शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लिंबू वजन कमी करण्यास देखील मदत करू शकते. बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडू शकतो की, केवळ लिंबू वापरल्याने वजन कमी होण्यास कशी मदत होते? तज्ञ म्हणतात की लिंबूच्या पोषक तत्वांबद्दल आणि गुणधर्मांबद्दल जाणून घेतल्याने त्यांच्या वापराबद्दल शंका दूर होण्यास मदत होऊ शकते. तज्ञांच्या मते, लिंबू केवळ वजन कमी करण्यास मदत करत नाही तर त्यात असे गुणधर्म देखील आहेत जे वजन वाढणे देखील मंदावू शकतात.
तज्ञांच्या मते, दैनंदिन आहारात लिंबाचा समावेश केल्याने चरबी जाळण्याची शक्यता वाढते. वजन कमी करण्याचा हा एक नैसर्गिक मार्ग आहे. भरपूर पाणी पिल्याने कॅलरीज जलद बर्न होण्यास मदत होते. लिंबाच्या रसाचा विचार केला तर बहुतेक लोकांना लिंबू पाणी पिणं आवडते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, लिंबाचे पाणी पिल्याने कॅलरीज बर्न होतात आणि शरीरातील विषारी पदार्थ सहज बाहेर पडतात. हे पाणी पिल्याने आपण केवळ हायड्रेटेडच राहत नाही तर चयापचय देखील सुधारते. परिणामी कॅलरीज बर्न होतात. खरं तर, आपलं शरीर शरीराच्या तापमानाशी जुळवून घेण्यासाठी काही कॅलरीज खर्च करते. अशा प्रकारे, आपण वजन कमी करू शकतो. चहा किंवा कॉफी पिण्याऐवजी, दिवसाची सुरुवात साध्या लिंबू पाण्याने करणे चांगले.
अशाप्रकारे नैसर्गिकरित्या वजन कमी करू शकता: बहुतेक लोक सामान्यतः दिवसभर भरपूर चहा आणि कॉफी पितात. जर त्यांनी हे पिणे बंद केले आणि दिवसातून एकदा लिंबू पाणी पिण्याची सवय लावली तर ते सहजपणे वजन कमी करू शकतात. शास्त्रज्ञांचा असा अंदाज आहे की, यामुळे किमान 100-200 कॅलरीज बर्न होऊ शकतात. म्हणून, दररोज आहारात फक्त एक लिंबू समाविष्ट करून तुम्ही नैसर्गिकरित्या वजन कमी करू शकता. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, लिंबू पाणी पिल्याने शरीराला योग्य प्रमाणात व्हिटॅमिन सी मिळते. व्हिटॅमिन सी पचनासाठी आवश्यक असलेले आम्ल तयार करण्यास मदत करते. यामुळे एकूण पचन सुधारते. शिवाय, लिंबू पाणी पिल्याने पोट जास्त काळ भरल्यासारखे वाटते, जे अस्वास्थ्यकर अन्नाची तल्लफ कमी करण्यास मदत करू शकते. तसंच लिंबू पाणी हायड्रेटेड राहण्यास मदत करू शकते.
तुमच्या दैनंदिन आहारात लिंबाचा समावेश कसा करावा: वजन कमी करण्यासाठी लिंबाचा वापर अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. तुम्ही तुमच्या आहारात लिंबाचा समावेश अनेक प्रकारे करू शकता. सॅलड किंवा स्मूदीमध्ये लिंबाचा रस घालणे समाविष्ट करू शकता. सूपमध्ये देखील लिंबाचा रस घालू शकता. तसंच ते चहा म्हणून देखील पिऊ शकता. गरम पाण्यात लिंबाचा रस मिसळून पिणे देखील खूप फायदेशीर आहे. ग्रीन टीमध्ये थोडासा लिंबाचा रस घातल्याने व्हिटॅमिन सी देखील मिळतो. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, ग्रीन टी वजन कमी करण्यासाठी खूप प्रभावी ठरू शकते. चहामध्ये लिंबाचा रस टाकल्याने त्याचे फायदे आणखी वाढतात. शिवाय, लिंबातील लिंबूवर्गीय फ्लेव्होनॉइड्स शरीरातील चरबी जाळण्यास खूप उपयुक्त आहेत. लिंबाच्या रसात आले टाकल्याने ते आणखी प्रभावी होते. तुमच्या नैसर्गिक वजन कमी करण्याच्या योजनेत ते समाविष्ट करण्यात काहीही नुकसान नाही
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)