ETV Bharat / health-and-lifestyle

अनंत अंबानी वनतारावर दरवर्षी किती खर्च करतात? जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का!

वनतारा हा प्रकल्प पंचतारांकित रिसॉर्टसारखा डिझाइन केलेला आहे, जिथे हत्ती, सिंह, हरीण, काळवीट आणि कासव असे अनेक प्राणी राहतात वाचा सविस्तर...,

VANTARA JR DONALD TRUMP IN VANTARA ANNUAL EXPENDITURE ON VANTARA WHAT IS VANTARA PROJECT
अनंत अंबानी वनतारावर दरवर्षी किती खर्च करतात? जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का! (ANI)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 22, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ANNUAL EXPENDITURE ON VANTARA: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पुत्र ज्युनियर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी गुजरातमधील जामनगर येथे असललेल्या वन्यजीव संवर्धन, बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र असलेल्या वनतारा येथे भेट दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्युनियर ट्रम्प यांनी अंबानी कुटुंबाच्या निमंत्रणावरून वनतारा येथे आले होते. त्यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे संचालक अनंत अंबानी यांच्यासोबत वनतारा येथे फेर फटका मारला. तसेच परिसरातील काही मंदिरांनाही भेट दिली. आदल्या दिवशी ट्रम्प ज्युनियर यांनी उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील ताजमहालला भेट दिली होती.

वनताराला भेट देताना, डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांनी वनताराच्या प्राणी संवर्धनाच्या वचनबद्धतेचे कौतुक केले. तसंच ते म्हणाले की, वनतारातील प्राणी त्यांच्यापेक्षा चांगले जीवन जगतात. अनंत अंबानी वनताराचे व्यवस्थापन कसे करतात आणि त्याची देखभाल करण्यासाठी दरवर्षी किती खर्च करतात ते या संबंधाने जाणून घेऊया...

VANTARA JR DONALD TRUMP IN VANTARA ANNUAL EXPENDITURE ON VANTARA WHAT IS VANTARA PROJECT
अनंत अंबानी वनतारावर दरवर्षी किती खर्च करतात? जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का! (PMO व्हिडिओ वरून स्क्रीनशॉट)

वनतारा हे गुजरातमधील जामनगर येथील एका प्रमुख प्राणी कल्याण प्रकल्पाचे नाव आहे. अनंत अंबानी यांच्या व्यवस्थापनाखालील रिलायन्स फाउंडेशनचे भव्य वन्यजीव संवर्धन केंद्र उभारलं आहे आणि हे जगातील सर्वात मोठे वन्यजीव संवर्धन केंद्र देखील आहे. जे 3,500 एकर क्षेत्रफळावर पसरलेले आहे. त्यात 1,50,000 हून अधिक प्राणी येथे राहतात. हे केंद्र एखाद्या पंचतारांकित रिसॉर्टपेक्षा कमी नाही, जिथे हत्ती, सिंह, बिबटे, हरण, कासव, घोडे आणि शेकडो दुर्मिळ प्रजाती राहतात.

वनताराचा दरवर्षी किती खर्च येतो? अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार वनताराच्या प्राण्यांची काळजी घेण्यासाठी दरवर्षी 150 ते 200 कोटी रुपये खर्च येतो. वनताराकडून प्राण्यांना विशेष आहार योजना, आंतरराष्ट्रीय पशुवैद्यकांची टीम, वातानुकूलित वैद्यकीय युनिट आणि आधुनिक पुनर्वसन केंद्र उपलब्ध करून दिले जाते. हे केंद्र केवळ उपचारच देत नाही तर त्यांना जंगलात पूर्वी मिळालेले स्वातंत्र्य प्रदान करते. या केंद्राने आफ्रिका, थायलंड आणि अमेरिकेसह अनेक देशांतील प्राण्यांची सुटका आणि आश्रय दिला आहे.

अनंत अंबानी वनताराचे व्यवस्थापन कसे करतात? अनंत अंबानी या प्रकल्पात खूप सक्रिय आहेत, प्रत्येक निर्णयात थेट सहभागी आहेत. संवर्धन, पुनर्वसन तसंच प्रगत वैद्यकीय सुविधा आणि शैक्षणिक उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करतात. हा एक खाजगी, ना-नफा प्रकल्प आहे. जो प्रगत तंत्रज्ञानाला प्राणी कल्याणाच्या वचनबद्धतेसह एकत्रित करते, ज्याचा उद्देश एक संवर्धन मॉडेल तयार करणे आहे. ज्यामध्ये मार्गदर्शित टूरद्वारे संशोधन, समुदाय सहभाग आणि सार्वजनिक शिक्षण समाविष्ट आहे. प्राण्यांशी असलेल्या त्यांच्या खोल नात्यामुळे, अनंत अंबानी त्यांचा वैयक्तिक वेळ केंद्रासाठी देतात.

हेही वाचा

TAGGED:

VANTARA
JR DONALD TRUMP IN VANTARA
ANNUAL EXPENDITURE ON VANTARA
WHAT IS VANTARA PROJECT
ANNUAL EXPENDITURE ON VANTARA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.