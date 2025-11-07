ETV Bharat / health-and-lifestyle
जिरं की ओवा पाणी: वजन कमी करण्यासाठी काय जास्त प्रभावी?
वजन वाढल्यामुळे रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल आणि मधुमेह इत्यादी अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय जिरा किंवा ओवा पाणी यासाठी उत्तम उपाय आहेत.
Jeera VS ajwain water: चुकीची जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर खाण्याच्या सवयी आणि दिवसभर डेस्कवर बसून काम केल्यामुळे लठ्ठपणा किंवा शरीरातील चरबी वाढणे या समस्या सामान्य झाल्या आहेत. बरेच लोक या समस्येने त्रस्त आहेत. लठ्ठपणा किंवा वजन वाढल्याने रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल, हृदयरोग आणि मधुमेह यासारख्या असंख्य आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. लोक अनेकदा सोशल मीडियावर या आरोग्य समस्यांवर प्रभावी आणि सोप्या उपायांबद्दल व्हिडिओ पाहतात आणि ते उपाय करून बघतात. वजन कमी करण्यासाठी शेकडो पेय पर्याय उपलब्ध आहेत, परंतु बहुतेक लोक जिरे पाणी आणि ओवा पाणी सर्वात प्रभावी मानतात.
भारतीय पाककृतींमध्ये जिरे आणि ओवा हे दोन्ही मसाले म्हणून वापरले जातात आणि आयुर्वेद त्यांना शरीरासाठी अत्यंत फायदेशीर मानतो. प्राचीन काळापासून, लोक विविध प्रकारे त्यांच्या आहारात जिरे आणि ओव्याचा समावेश करून निरोगी राहण्याचा प्रयत्न करत आले आहेत. दोन्ही मसाल्यांमध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म आहेत, म्हणूनच आयुर्वेद त्यांचे विशेष फायदे सांगतो. दोन्ही वजन कमी करण्यास देखील उपयुक्त आहेत.
वजन कमी करू इच्छिणारे लोक या दोन मसाल्यांपासून बनवलेला चहा किंवा पाणी पिऊ शकतात. सोशल मीडियाच्या युगात, जिरे आणि ओवा पाण्याचे फायदे सांगणारे व्हिडिओ अनेकदा व्हायरल होतात आणि ट्रेंडमध्ये येतात. तर आता प्रश्न असा आहे की, वजन कमी करण्यासाठी या दोन्हीपैकी कोणते पाणी अधिक प्रभावी आहे, जिरे की ओवा? या लेखात, तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, वजन कमी करण्यासाठी या दोन्हीपैकी कोणते पाणी अधिक प्रभावी आहे ते पाहूया.
जिरं: जिरा अनेक पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे. त्यात प्रथिने, चांगले चरबी, कर्बोदके, फायबर, कॅल्शियम, लोह, पोटॅशियम, जीवनसत्त्वे अ, क आणि ई असतात. म्हणूनच, ते केवळ पोटासाठीच नाही तर रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी देखील वरदान मानले जाते. त्याच्या प्रभावी पौष्टिक गुणधर्मांमुळे, जिरे शतकानुशतके औषधी म्हणून वापरले जात आहे. त्यात अँटिऑक्सिडंट्स, आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि लोह आणि मॅग्नेशियम सारखी खनिजे भरपूर असतात. जिरा पाण्यात भिजवल्यावर ते आवश्यक संयुगे तयार करते जे असंख्य आरोग्य फायदे प्रदान करते. जिरा पाणी पचन सुधारणे आणि जळजळ कमी करणे. हे गुणधर्म केवळ एकूण आरोग्य सुधारत नाहीत तर वजन व्यवस्थापनात देखील मदत करतात.
ओवा: आपल्या स्वयंपाकघरात ओवा हा एक सामान्यतः वापरला जाणारा घटक आहे. काही खाद्यपदार्थांची चव वाढवण्यासाठी ओवा उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. त्याचं सेवन केल्यानं पोटाच्या समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात. ओवा पोटदुखी, वजन कमी होणे, आम्लता आणि बद्धकोष्ठतेवर मदत करते. कारण ओव्यामध्ये अनेक औषधी गुणधर्म आहेत. त्यात अँटी-फंगल, अँटी-इंफ्लेमेटरी आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म देखील आहेत. ते सेवन केल्याने पचनाच्या समस्यांपासून आराम मिळतो. ओव्यामध्ये फायबर, चांगली चरबी, कार्बोहायड्रेट्स, कॅल्शियम, लोह, फॉस्फरस, जस्त, पोटॅशियम आणि व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर प्रमाणात असतात.
ओवा विरुद्ध जिरं: वजन कमी करण्यासाठी कोणतं चांगलं आहे?
पोषणतज्ञ म्हणतात की ओवा आणि जिरे दोन्ही चयापचयासाठी चांगले आहेत. मात्र, वजन कमी करण्यासाठी ओवा सर्वोत्तम मानला जातो. कारण ते भूक आणि खाण्याची लालसा नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी आहे. तज्ञांच्या मते, जिरे पाणी वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. जिऱ्यामध्ये थायमॉल असते, जे पचनसंस्थेला खोलवर सक्रिय करते. यामुळे ग्लुकोजच्या पातळीत अचानक वाढ होते. यामुळे नैसर्गिकरित्या साखरेची लालसा, भावनिक खाणे आणि वारंवार भूक लागणे कमी होते.
दुसरीकडे, ओव्याचं पाणी पोटातील आम्ल नियंत्रित करते. म्हणून, ते पोटफुगी, गॅस आणि आम्लपित्त यावर चांगले काम करते. मात्र, भूक नियंत्रित करण्यावर त्याचा परिणाम मध्यम असतो. पौष्टिक व्यवस्थापनासाठी, ओवा सर्वोत्तम आहे. कारण त्यात कॅलरीज कमी असतात आणि फायबर, जीवनसत्त्वे (जसे की व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन के आणि फोलेट) आणि खनिजे (जसे की पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम) समृद्ध असतात. हे पोषक तत्व पचनास मदत करतात, रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात आणि हृदयाच्या आरोग्यास समर्थन देतात. याव्यतिरिक्त हायड्रेटेड राहण्यास मदत करते आणि त्यात अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे पेशींच्या नुकसानापासून संरक्षण करतात.
तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत हे समाविष्ट करा
जर तुम्हाला तुमच्या वजन कमी करण्याच्या दिनचर्येत ओव्याचं पाणी समाविष्ट करायचं असेल तर काही गोष्टी लक्षात ठेवा. तज्ञांच्या मते रात्रभर पाण्यात एक चमचा ओवा भिजवून सकाळी थोडे गरम केल्यानंतर प्यायल्यानं चांगले परिणाम मिळतात. मात्र, ते सरळ पिणे देखील फायदेशीर आहे. कारण ते शरीराला फायबर प्रदान करते. एक महिना दररोज असं केल्यानं शरीराला व्हिटॅमिन सीमुळे असंख्य फायदे होतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)