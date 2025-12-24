ETV Bharat / health-and-lifestyle
व्हेजिटेरियन असूनही सुपर फिट! जॅकलिन फर्नांडिसच्या डाएटचे रहस्य
जॅकलिन फर्नांडिस मांसाहारी पदार्थ खात नाही. तरीसुद्धा ती स्लिम, फिट आणि ग्लोइंग फिगर राखते. जाणून घ्या तिचं फिटनेस रहस्य.
Published : December 24, 2025 at 11:31 AM IST
Jacqueline Fernandez fitness secret: जॅकलिन फर्नांडिस तिच्या फिट बॉडी आणि चमकदार त्वचेमुळे अनेकदा चर्चेत असते. परंतु तिच्या या फिटनेसचं रहस्य म्हणजे ती कधीही मांसाहार करत नाही. ती पूर्णपणे संतुलित आहार घेते. कर्लि टेस्लला दिलेल्या अलिकडच्या एका मुलाखमध्ये तिनं तिचं फिटनेसचे रहस्य उघड केलंय. तिच्या फिटनेसमागे महागडे डाएट प्लॅन नाही तर योग्य वेळी योग्य गोष्टी खाणं आणि निरोगी जीवनशैली स्वीकारणे आहे. अभिनेत्रीने बॉलिवूडमध्ये बरीच प्रसिद्धी मिळवली आहे. तसंच ती ग्लॅमर जगातील सौंदर्यवतींपैकी एक आहे. ती नेहमी तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनसाठी चर्चेत राहते.
नुकत्याच दिलेल्या एक मुलाखतिमध्ये अभिनेत्रीनं मांसाहर पदार्थ सोडल्यानंतर तिच्या शरीरात झालेल्या बदलांबदल माहिती दिलीय. ती प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी कोणते शाकाहारी पदार्थ सेवन करते ते देखील तिनं मुलाखती दरम्यान सांगितलं आहे.
मांसाहार सोडल्यानंतर अभिनेत्रीला दिसले हे बदल
चेहऱ्यावरील मुरमे गेले: अभिनेत्रीनं मुलाखतीदरम्यान सांगितलं की, तिला बऱ्यात काळापासून मुरुमांचा त्रास होता. तसंच तिच्या वजनामध्ये वारंवार चढ-उतार पहायला मिळत होता. शाकाहारी झाल्यानंतर तिची मुरमांची समस्या दूर झाली. तसंच तिला पोटफुगीचा देखील त्रास होता. तो देखील कमी झाला. वजन स्थिर झाले.
पोट फुगणे आणि वजन का बदलते? जेव्हा कोणी शाकाहारी किंवा वनस्पती-आधारित आहार घेतो तेव्हा शरीर अचानक जास्त फायबर घेते. यामुळे सुरुवातीला गॅस, पोटफुगी किंवा थोडे वजन वाढणे किंवा कमी होणे असे बदल दिसू शकतात. तज्ञांनी हळूहळू बदल करण्याची शिफारस केली आहे. डाळी, बीन्स आणि भाज्या कमी प्रमाणात खा, भरपूर पाणी प्या आणि दही सारखे प्रोबायोटिक पदार्थ खा. काही काळानंतर, शरीराला या आहाराची सवय होते आणि या समस्या कमी होतात.
मांसाहार सोडण्याचे फायदे
- हृदय निरोगी राहते
- वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते
- पूर्ण पोषक तत्वांचे सेवन
- चरबी कमी प्रमाणात वाढते
- पनसंस्था सुधारते
शाकाहारी आहार खरोखरच त्वचेची स्थिती सुधारतो का? जॅकलिनच्या मते, संतुलित शाकाहारी आहार त्वचेसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. त्यात अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि फायबर भरपूर असतात, जे आतड्यांचे आरोग्य आणि हार्मोनल संतुलन सुधारतात. परंतु, मुरुमे केवळ अन्नामुळे होत नाहीत. ताण, झोप, हार्मोन्स आणि त्वचेची काळजी देखील यात महत्वाची भूमिका बजावते. जेव्हा लोक शाकाहारी आहार घेतात तेव्हा ते सामान्यतः घरी शिजवलेले आणि नैसर्गिक पदार्थ जास्त खातात, जास्त पाणी पितात आणि प्रक्रिया केलेले अन्न, जास्त साखर आणि दुग्धजन्य पदार्थ टाळतात. यामुळे शरीरातील जळजळ कमी होते आणि त्वचा हळूहळू स्वच्छ होते.
शाकाहारी आहारात प्रथिनांची गरज कशी पूर्ण करावी? जॅकलिन सांगते की ती तिच्या प्रथिनांच्या गरजा भाज्या, बीन्स आणि टोफू वापरून पूर्ण करते. तिच्या या वक्तव्याशी तज्ञ देखील सहमत आहेत की, मसूर, चणे, राजमा, टोफू, पनीर, दूध, काजू आणि बिया हे प्रथिनांचे चांगले स्रोत आहेत. भातासोबत मसूर किंवा ब्रेडसोबत चणे खाल्ल्याने शरीराला पुरेसे प्रथिने मिळतात. योग्य नियोजन आणि वैविध्यपूर्ण आहारासह, शाकाहारी आहार देखील ऊर्जा आणि चांगले आरोग्य प्रदान करू शकतो.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)