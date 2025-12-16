ETV Bharat / health-and-lifestyle

वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही देखील गोळ्या आणि इंजेक्शन घेता का? या औषधी शरीराला कशा करतात कमकुवत

आजकाल, जलद निकाल मिळविण्यासाठी, लोक डॉक्टरांचा सल्ला न घेता वजन कमी करण्याच्या गोळ्या किंवा इंजेक्शन्सचा अवलंब करत आहेत, जे धोकादायक आहे..

वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही देखील गोळ्या आणि इंजेक्शन घेता का? या औषधी शरीराला कशा करतात कमकुवत
By ETV Bharat Health Team

Published : December 16, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
WEIGHT LOSS INJECTION SIDE EFFECTS: आजकाल, व्यस्त आणि अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीमुळे, बरेच लोक लठ्ठ होत आहेत. एकदा वजन वाढले की ते कमी करणे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. अशा परिस्थितीत, सोशल मीडिया किंवा मित्रांनी सांगितल्यामुळे, बरेच लोक जलद निकालांच्या आशेने डॉक्टरांचा सल्ला न घेता वजन कमी करण्याच्या औषधांचा अवलंब करतात. परंतु, तज्ञांच्या मते, वजन कमी करण्याच्या या शॉर्टकट पद्धतीमुळे तुम्ही लवकर बारीक तर होऊ शकता. परंतु, या औषधी शरीर आतून कमकुवत करू शकतात. तज्ञ अशा लोकांना वजन कमी करण्याची औषधे घेणे टाळण्याचा किंवा त्यांच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घेण्याचा सल्ला देतात. या लेखात जलद वजन कमी करण्याच्या औषधांच्या दुष्परिणामांबद्दल जाणून घेऊया.

वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही देखील गोळ्या आणि इंजेक्शन घेता का? या औषधी शरीराला कशा करतात कमकुवत

जलद वजन कमी करणारी औषधं कशी काम करतात? काही लोकप्रिय वजन कमी करणारी औषधं (जसे की GLP-1-आधारित इंजेक्शन किंवा गोळ्या) शरीरात भूक नियंत्रित करणारे आणि पचन मंदावणारे हार्मोन्स सक्रिय करतात. परिणामी, कमी खाल्ल्यानंतरही लवकर पोट भरल्यासारखे आणि समाधानी वाटते. यामुळेवजन जलद कमी होतो. परंतु, डॉक्टर सहसा ही औषधं फक्त मधुमेह, लठ्ठपणा किंवा हृदयरोग यासारख्या गंभीर वैद्यकीय स्थिती असलेल्या रुग्णांनाच लिहून देतात. जेव्हा निरोगी किंवा जास्त वजन असलेली व्यक्ती जलद वजन कमी करण्यासाठी त्यांचा जास्त वापर करू लागते तर हे धोकादायक ठरू शकते.

वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही देखील गोळ्या आणि इंजेक्शन घेता का? या औषधी शरीराला कशा करतात कमकुवत

जलद वजन कमी करण्याच्या औषधांचे दुष्परिणाम काय आहेत? हार्वर्ड हेल्थच्या मते, या औषधांचा सर्वात गंभीर आणि चिंताजनक दुष्परिणाम म्हणजे स्नायू कमकुवत होणे. जेव्हा तुम्ही वेगाने वजन कमी करता, तेव्हा तुम्ही केवळ शरीरातील चरबीच कमी करत नाही तर महत्वाच्या स्नायूंच्या ऊती देखील गमावता. स्नायूंच्या या नुकसानामुळे शरीर सैल होते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, याला "ओझेम्पिक बट" म्हणतात कारण त्यात कंबर आणि मांड्यांमधील स्नायूंचे प्रमाण कमी होते. स्नायू कमकुवत झाल्यामुळे अशक्तपणा जाणवू शकतो. अगदी किरकोळ श्रमामुळेही थकवा येऊ शकतो आणि संतुलन बिघडू शकते.

वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही देखील गोळ्या आणि इंजेक्शन घेता का? या औषधी शरीराला कशा करतात कमकुवत

तज्ञ असंही म्हणतात की, स्नायूंच्या कमकुवतपणाव्यतिरिक्त, या औषधांचे इतर अनेक सामान्य दुष्परिणाम आहेत. जसे की मळमळ आणि उलट्या, बद्धकोष्ठता, पचन समस्या, चक्कर येणे आणि अत्यधिक थकवा आणि अशक्तपणा. या औषधांचा दीर्घकाळ वापर केल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होऊ शकते. वृद्धापकाळात, स्नायूंची ताकद, संतुलन आणि लवचिकता कमी झाल्यामुळे व्यायाम करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. ज्यामुळे संतुलन राखणे कठीण होऊ शकते.

या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

  • ही औषधं ऑनलाइन किंवा डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय घेतल्याने आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होतो. म्हणून, डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय वजन कमी करण्याचे कोणतेही औषध घेऊ नका. वैद्यकीय सल्ला आवश्यक आहे.
  • तुमच्या दैनंदिन आहारात पुरेसे प्रथिने समाविष्ट करा. ज्यामुळे स्नायूंचे प्रमाण टिकून राहण्यास मदत होते.
  • आठवड्यातून किमान 3 ते 4 वेळा वेट ट्रेनिंग किंवा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा.
  • वजन कमी करण्यासाठी औषधांना कधीही फॅड किंवा "शॉर्टकट" मानू नका. निरोगी आहार आणि जीवनशैलीवर अवलंबून रहा.
  • लक्षात ठेवा, तुमचे प्राथमिक ध्येय निरोगी पद्धतीने वजन कमी करणे असले पाहिजे. लवकर वजन कमी करण्याचा मोह टाळा. कारण हे तुमच्या एकूण आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

WEIGHT LOSS INJECTION AND PILLS

