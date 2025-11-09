ETV Bharat / health-and-lifestyle
डायपर घातल्याने बाळाच्या किडनीला होते नुकसान? जाणून घ्या बालरोगतज्ञ काय म्हणतात
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, डायपर घातल्यामुळे मुलांची किडनी खराब होऊ शकते. हे आहे सत्य...
Published : November 9, 2025 at 1:31 PM IST
Diaper harmful for babies kidney: नवजात बाळाची काळजी घेणे ही पालकांची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पालकांना त्यांच्या बाळाच्या लहान-मोठ्या सवयींपासून ते त्यांच्या आरामापर्यंत सर्व गोष्टींवर कटाक्षानं लक्ष ठेवावं लागतं. पहिल्या काही महिन्यांत, बाळ वारंवार लघवी करतात आणि शौचास जातात, त्यामुळे बरेच पालक त्यांच्या बाळांना डायपर घालणे पसंत करतात. कारण त्यामुळे वारंवार कपडे बदलण्याचा त्रास कमी होतो आणि बाळांना आरामात झोपता येते. मात्र, अलीकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की, डायपर वापरल्याने बाळाच्या किडनीचे नुकसान होऊ शकते. यामुळे अनेक नवीन पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र हे खरं आहे का? भुवनेश्वरच्या मणिपाल हॉस्पिटलमधील कन्सल्टंट बालरोगतज्ञ डॉ. जानकी बल्लव प्रधान यांनी या सोशल मीडिया दाव्याला स्पष्ट प्रतिसाद दिला आहे, जो प्रत्येक पालकाने जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
डायपरमुळे किडनीला नुकसान होते का?
डॉ. जानकी बल्लव प्रधान म्हणाल्या की, सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेले दावे पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. डायपर घालण्याने किडनीला नुकसान होत नाही. त्यांच्या मते, अशा अफवा पसरवणे हे पालकांना अनावश्यकपणे घाबरवण्यासाठी आहे. असे सोशल मीडिया दावे निराधार आहेत. डायपरचा किडनीवर कोणताही परिणाम होत नाही, कारण किडनीवर परिणाम करणारी कारणे पूर्णपणे वेगळी असतात, जसे की, जन्मजात विकार, संसर्ग किंवा काही वैद्यकीय गुंतागुंत.
पण... जास्त वेळ घाणेरडे डायपर घालण्याबाबत काळजी घ्या!
डॉ. जानकी बल्लव प्रधान स्पष्ट करतात की, डायपर वापरल्यानं मुलांच्या मूत्रपिंडांवर कोणताही परिणाम होत नाही. मूत्रपिंडांचे काम द्रवपदार्थ शुद्ध करणे आणि पाणी-इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखणे आहे. म्हणून, डायपर मूत्रपिंडांसाठी अप्रासंगिक आहेत. याचा अर्थ असा की डायपर थेट मूत्रपिंडांना हानी पोहोचवत नाहीत, परंतु घाणेरडे डायपर दीर्घकाळ वापरल्याने मूत्रमार्गाचे संक्रमण (यूटीआय) होऊ शकते, जे गंभीर असल्यास मूत्रपिंडांवर परिणाम करू शकते. ओले डायपर जास्त काळ घालण्यामुळे डायपर रॅश आणि पेरिनियम किंवा मूत्रमार्गाचे संक्रमण होऊ शकते, जे मुलींमध्ये अधिक सामान्य आहे.
बालरोगतज्ञ डॉ. इम्रान पटेल यांनी काय म्हटले? सोशल मीडियावरील प्रसिद्ध बालरोगतज्ञ डॉ. इम्रान पटेल यांनीही या विषयावर उघडपणे भाष्य केले आणि सांगितले की डायपर थेट मुलांना हानी पोहोचवत नाहीत. त्यांचा असा विश्वास आहे की घाणेरड्या डायपरचा दीर्घकाळ वापर केल्याने मूत्रमार्गात संसर्ग (यूटीआय) होऊ शकतो, जो गंभीर असल्यास मूत्रपिंडांवर परिणाम करू शकतो. इंस्टाग्रामवर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे की डायपर घालण्यामुळे मुलांच्या मूत्रपिंडांना नुकसान होते.
डायपर किती वेळा बदलावेत? डॉ. जानकी बल्लव प्रधान म्हणतात की डायपर वापरण्यात काहीही गैर नाही, परंतु ते योग्यरित्या वापरले पाहिजेत. साधारणपणे, दर दोन ते तीन तासांनी डायपर बदलले पाहिजेत. जर तुमच्या बाळाला मलविसर्जन झाले असेल तर डायपर ताबडतोब बदलणे महत्वाचे आहे. ओले डायपर जास्त वेळ घातल्याने त्वचेवर जळजळ किंवा संसर्ग होऊ शकतो.
तुमच्या बाळाला डायपर-मुक्त वेळ द्या: डॉक्टर शिफारस करतात की, बाळाला दररोज थोड्या काळासाठी डायपर-मुक्त ठेवावं. याला ‘डायपर-मुक्त वेळ’ म्हणतात. दिवसातून दोन किंवा तीन वेळा कमी कालावधीसाठी श्वास घेण्यायोग्य कपडे घालल्याने त्वचेला श्वास घेण्यास मदत होते आणि संसर्गाचा धोका कमी होतो.
डॉ. जानकी बल्लव प्रधान यांच्या मते, काही बाळांना डायपर वापरल्यानंतर पुरळ किंवा लाल ठिपके येऊ शकतात. हे बहुतेकदा डायपर अयोग्य बदलांमुळे किंवा डायपर फॅब्रिकची त्वचेची ऍलर्जीमुळे होते. हे टाळण्यासाठी नेहमी मऊ, त्वचेला अनुकूल डायपर वापरा आणि प्रत्येक डायपर बदलल्यानंतर बेबी क्रीम किंवा नारळ तेल लावा.
पालकांसाठी महत्त्वाचा सल्ला: शेवटी, डॉक्टर म्हणतात की डायपर वापरणे हा वैयक्तिक निर्णय आहे. तो बाळाच्या आणि पालकांच्या आरामाच्या पातळीवर अवलंबून असतो. परंतु त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही या तीन गोष्टींचे पालन केले: स्वच्छता, वेळेवर डायपर बदलणे आणि काही काळासाठी डायपर न वापरणे, तर डायपर तुमच्या बाळाच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरणार नाहीत. म्हणून, सोशल मीडियावर तुम्ही जे काही पाहता त्यावर विश्वास ठेवू नका. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि नेहमी तुमच्या बाळाच्या आरोग्याचे निर्णय वैज्ञानिक माहितीवर आधारित घ्या.
