नियमित करा ‘या’ फळाचं सेवन; डॉक्टरकडे जाण्याची पडणार नाही गरज
रोजच्या आहारात फळांचा समावेश केल्यास आरोग्याविषयक अनेक फायदे होतात. त्यातही काही फळं अनेक कारणांनी फायदेशीर आहेत.
Published : December 22, 2025 at 5:56 PM IST
Is starfruit good for your health: अनेक आरोग्य तज्ञ आणि आहारतज्ञांकडून आपण अनेकदा ऐकलं आहे की, तंदुरुस्त आणि सक्रिय राहण्यासाठी आपण आपल्या आहारात विविध फळांचा समावेश केला पाहिजे. परंतु, दररोज तेच फळ खाणे खूप कंटाळवाणे वाटू शकते. मात्र, दररोज आपल्या आहारात या फळाचा समावेश केल्यास आरोग्यासाठी वरदान ठरेल. हे फळ तुमच्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे. हे केवळ स्टार फ्रूट म्हणून ओळखले जात नाही तर कॅरंबोला म्हणून देखील ओळखले जाते.
स्टार फ्रूट हे एव्हेरहोआ कॅरंबोला झाडाचे फळ आहे. कापल्यावर ते ताऱ्यासारखे दिसते म्हणून त्याला हे नाव देण्यात आलं आहे. स्टार फ्रूट हे हिवाळ्यात बाजारात उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्तम फळांपैकी एक आहे. हे स्वादिष्ट स्टार फ्रूट आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. पोषणतज्ञांच्या मते, स्टार फ्रूटमध्ये कॅलरीज कमी आणि फायबर जास्त असते. स्टार फ्रूटचे फायदे आजार रोखण्यापासून ते त्वचा आणि केसांच्या समस्यांवर उपचार करण्यापर्यंत आहेत. स्टार फ्रूटचा वापर अनेक चिनी आणि आयुर्वेदिक औषधांमध्ये संभाव्य उपचार म्हणून केला जातो. म्हणून, जर तुम्हाला स्टार फ्रूटचे फायदे जाणून घ्यायचे असतील आणि ते तुमच्या आरोग्यासाठी कसे फायदेशीर ठरू शकते हे जाणून घ्यायचे असेल, तर एक नजर या बातमीवर टाका.
- स्टार फ्रूटमध्ये व्हिटॅमिन बी६ भरपूर प्रमाणात आढळते. व्हिटॅमिन डी शरीरातील चयापचय वाढवण्यास मदत करते. परिणामी, कॅलरीज जलद बर्न होतात आणि शरीरातील चरबी कमी होते. स्टार फ्रूट वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे.
- स्टारफ्रूट हे व्हिटॅमिन सीचा एक उत्तम स्रोत आहे. व्हिटॅमिन रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते तसंच शरीराचे हंगामी आजारांपासून संरक्षण करते. खोकला आणि सर्दी सारख्या सामान्य समस्यांपासून जलद आराम मिळविण्यासाठी स्टार फ्रूट विशेषतः उपयुक्त आहे.
- स्टार फ्रूटमध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी त्वचेला निरोगी ठेवते, कोरडेपणा टाळते आणि तिचे सौंदर्य वाढवते.
- या फळामध्ये असलेले व्हिटॅमिन बी६ मेंदूचे कार्य सुधारते आणि मेंदू निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
- फायबरबद्दल बोलायचे झाले तर, अंदाजे 100 ग्रॅम स्टार फ्रूटमध्ये अंदाजे 2.8 ग्रॅम फायबर असते. हे उच्च फायबरयुक्त पदार्थ निरोगी पचनसंस्था राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसंच ते गॅस आणि आम्लतेच्या समस्या कमी करून बद्धकोष्ठतेपासून प्रभावीपणे आराम देते. स्टार फ्रूटच्या नियमित सेवनाने पचनास प्रोत्साहन मिळते.
- हे फळ मज्जासंस्थेसाठी देखील फायदेशीर आहे. स्टार फ्रूट खाल्ल्याने मज्जासंस्था सुधारते आणि मज्जातंतूंची कमजोरी कमी होते. यामुळे मान आणि खांद्याच्या वेदना कमी होण्यास मदत होते.
- दृष्टी सुधारण्यात स्टारफ्रूट महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यात व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात असते. स्टार फ्रूट केवळ रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते असं नाही तर डोळ्यांचे संरक्षण देखील करते. दृष्टी सुधारण्यासाठी व्हिटॅमिन ए आवश्यक आहे. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, या फळाचे नियमित सेवन मोतीबिंदू टाळण्यास मदत करते आणि डोळ्यांचे एकूण आरोग्य सुधारते.
- स्टार फ्रूट कोलेस्टेरॉल लक्षणीयरीत्या कमी करण्यास मदत करते आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहे.
- स्टार फ्रूट शरीरात नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी अॅसिड यकृत रोगाची निर्मिती रोखते.
- स्टार फ्रूट खाल्ल्याने शरीरात लोहाचे शोषण वाढते आणि ते लाल रक्तपेशींचे उत्पादन देखील वाढवते, त्यामुळे चक्कर येणे आणि थकवा दूर होतो, जे अशक्तपणाची सामान्य लक्षणे आहेत.
महत्वाची माहिती: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, स्टार फ्रूट त्याच्या उच्च पौष्टिक मूल्यामुळे असंख्य आरोग्य फायदे देते. हे प्रथिने, फायबर, व्हिटॅमिन बी5, व्हिटॅमिन सी, कॅल्शियम, फोलेट, मॅग्नेशियम आणि इतर अनेक पोषक तत्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्स सारख्या आवश्यक पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे. स्टार फ्रूटचा एक मुख्य फायदा म्हणजे त्यात व्हिटॅमिन सीचे उच्च प्रमाण आहे. स्टार फ्रूट हे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या या व्हिटॅमिनचा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे. हे फळ सर्दी आणि फ्लूच्या हंगामात अनेकदा खाल्ले जाते. व्हिटॅमिन सी व्यतिरिक्त, त्यात फ्लेव्होनॉइड्स आणि फिनॉल्स सारखे अनेक जैविकदृष्ट्या सक्रिय संयुगे देखील असतात, जे शक्तिशाली नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट्स आहेत. हे अँटिऑक्सिडंट्स सुपरऑक्साइड आणि पेरोक्साइड सारख्या मुक्त रॅडिकल्सना काढून टाकण्यास आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे शरीराला विषारी पदार्थांपासून मुक्त होण्यास मदत होते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)