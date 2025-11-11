ETV Bharat / health-and-lifestyle
फुटाणे खाऊन करा मधुमेह नियंत्रित; दररोज कसे आणि किती प्रमाणात करावे सेवन जाणून घ्या
भाजलेले चणे म्हणजेच फुटाणे मधुमेहींसाठी फायदेशीर असतात. यामागील करण म्हणजे कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स तसंच त्यात उच्च फायबर आणि प्रथिने देखील असतात वाचा सविस्तर..,
Published : November 11, 2025 at 12:30 PM IST
Roasted Chickpea Good For Diabetes: मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी फक्त औषधोपचारच नाही तर इतर खबरदारी घेणं आवश्यक आहेत. विशेषतः, आहारात लक्षणीय बदल करणे आवश्यक आहे. म्हणून, कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले आणि पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या पदार्थांचा आहारात समावेश करणं अत्यंत गरजेचं आहे. नियमित व्यायामामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यास देखील मदत होते. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय? तज्ञांच्या मते, फुटाणे खाल्ल्याने रक्तातील साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. आजच्या या बातमीमध्ये, मधुमेहासाठी फुटाणे खाणे किती फायदेशीर आहे तसेच ते मधुमेह नियंत्रित करण्यास कशी मदत करू शकतात? ते पाहूया.
फुटाणे हा एक स्वादिष्ट नाश्ता ठरू शकतो. कारण, ते खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. त्यात प्रथिने, फायबर आणि अनेक खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, फुटाणे खाणं मधुमेहींसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.
- फुटाणे मधुमेहींसाठी फायदेशीर कसे: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, फुटाणे मधुमेहींसाठी फायदेशीर आहेत. कारण त्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स फार कमी असतो. याचा अर्थ असा की जेव्हा तुम्ही कोणतेही अन्न खाता तेव्हा रक्तात साखर सोडली जाते. जेव्हा ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असतो तेव्हा रक्तात जास्त साखर सोडली जाते. जर तुम्ही कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले पदार्थ खाल्ले तर रक्तात कमी साखर सोडली जाते. फुटाण्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असते, त्यामुळे साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते. यामुळे इन्सुलिन हा हार्मोन आवश्यक तेवढाच बाहेर पडतो. परिणामी, मधुमेहाचे व्यवस्थापन करणे सोपे होते. तसंच फुटाणे प्रथिने आणि फायबरने समृद्ध असतात. परिणामी, तुम्ही ते खाल्ले तरी तुम्ही जास्त कॅलरीज घेत नाही. त्यांच्या उच्च फायबर सामग्रीमुळे, खाल्ल्यानंतर पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे भूक कमी होते. यामुळे अस्वस्थ अन्न खाण्यापासून रोखले जाते.
- फुटाणे खाण्याचे फायदे: फुटाण्यात भरपूर प्रमाणात फायबर असते. यामुळे पचनक्रिया मंदावते आणि जास्त साखर रक्तप्रवाहात जाण्यापासून थांबते. परिणामी, रक्तातील साखरेची पातळी वाढत नाही. फायबर समृद्ध असल्याने, ते आतड्यांचे आरोग्य सुधारते. तसंच पचनासाठी आवश्यक असलेल्या बॅक्टेरियांच्या वाढीस देखील प्रोत्साहन देते. परिणामी, आतड्यांची हालचाल सुरळीत होते. शिवाय, हे फायबर रक्तातील साखरेची पातळी देखील नियंत्रित करते. फुटाण्यामध्ये प्रथिने देखील भरपूर असतात, ज्यामुळे स्नायूंची ताकद वाढते. तसंच फुटाणे भूक देखील कमी करतात, ज्यामुळे आपल्याला दिवसभर सक्रिय राहते येते. याचसोबत पोट भरल्याने अस्वस्थ नाश्ता खाण्याची इच्छा कमी होते. मधुमेह व्यवस्थापनासाठी हे सर्व घटक महत्त्वाचे आहेत.
- फुटाणे सूक्ष्म पोषक घटकांनी आणि अनेक खनिजांनी समृद्ध: फुटाणे मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियमने समृद्ध असतात, जे इन्सुलिन संप्रेरकाच्या योग्य कार्यासाठी आवश्यक असलेले खनिजे आहेत. हे खनिजे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आणि चयापचय सुधारण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहेत. मॅग्नेशियम इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवते. पोटॅशियम नसा आणि स्नायूंचे कार्य सुधारते आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यास देखील मदत करते. मधुमेह असलेल्या लोकांना अनेकदा उच्च रक्तदाबाचा त्रास होतो. फुटाणे दोन्ही नियंत्रित करण्यास मदत करतात. त्यात लोह आणि इतर अनेक पोषक घटक देखील असतात. मधुमेहामुळे होणारा थकवा कमी करण्यासाठी फुटाणे फार महत्वाचे आहेत. तसंच फुटाण्यामधील सूक्ष्म पोषक घटक रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात, विशेषतः शरीराला अधिक ऑक्सिजन वाहून नेण्यास मदत करतात.
- मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी चणे कसे खावे: मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी मूठभर फुटाणे पुरेसे आहे. ३० ग्रॅमपेक्षा जास्त फुटाणे खाणं टाळा. शक्य तितके साधे फुटाणे खाणं चांगलं. मीठ घालून खाणे फायदेशीर मानले जात नाही. इतर काजू आणि बियांसह फुटाणे खाणे आणखी चांगले आहे. या आहारामुळे मधुमेह लवकर नियंत्रित होण्यास मदत होते. फुटाणे सॅलड, सूप आणि दह्यात देखील खाऊ शकतात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून फुटाणे खाणं देखील चांगलं आहे. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित होण्यास मदत होते.
- याकडे नक्की लक्ष द्या: साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी, काही खबरदारी घेतली पाहिजे. विशेषतः, जास्त साखर असलेल्या पेयांचे सेवन मर्यादित केले पाहिजे. गोड पदार्थ आणि प्रक्रिया केलेले स्नॅक्स जवळजवळ पूर्णपणे टाळले पाहिजेत. कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले पदार्थ खाणे चांगले. आपल्या दैनंदिन आहारात भाज्यांचा समावेश करा. हायड्रेटेड राहणे आवश्यक आहे. पुरेसे पाणी पिल्याने चयापचय सुधारतो आणि आपले आरोग्य सुरळीत राहते. नियमित व्यायामामुळे इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढते आणि रक्तातील साखरेचे नियमन करण्यास मदत होते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)