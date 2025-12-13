ETV Bharat / health-and-lifestyle
तुम्ही देखील 2026 मध्ये वजन कमी करण्याचा संकल्प केला आहे का? तर या चुका टाळा
आजकाल वजन कमी करण्याचे अनेक मार्ग आहेत, परंतु तज्ज्ञ वजन कमी करताना काही चुका टाळण्याचा सल्ला देतात, जाणून घ्या काय?
Published : December 13, 2025 at 10:25 PM IST
NEW YEAR RESOLUTION FOR 2026: जीवनशैलीतील बदलांमुळे आजकाल बरेच लोक लठ्ठपणाशी झुंजत आहेत. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, वजन वाढण्याची अनेक कारणं आहेत, ज्यात अयोग्य आहार, शारीरिक हालचालींचा अभाव, अपुरी झोप, ताणतणाव आणि अनुवंशशास्त्र यांचा समावेश आहे. वजन वाढल्याने भविष्यात विविध आरोग्य विषयक समस्या देखील उद्भवू शकतात. म्हणूनच, तज्ज्ञ सल्ला देतात की, भविष्यातील समस्या टाळण्यासाठी सुरुवातीपासूनच वजन नियंत्रणात ठेवणं चांगलं. शिवाय, वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करताना काही चुका टाळल्या पाहिजेत. चला जाणून घेऊया त्या चुका कोणत्या आहेत.
वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करताना या चुका टाळा...
जेवण वगळू नका: आपल्यापैकी बरेच जण वजन कमी करण्यासाठी जेवण वगळतात. परंतु, तज्ज्ञ म्हणतात की, हा एक गैरसमज आहे. जेवण वगळल्याने वजन कमी होत नाही. उलट, त्यामुळे वजन वाढू शकते. कारण यामुळे चयापचय मंदावते आणि ते ऊर्जा वाचवू लागते. यामुळे सामान्य जेवण घेत असतानाही वजन वाढू शकते आणि भूक वाढल्याने जास्त खाल्याने देखील होऊ शकते. म्हणूनच, तज्ज्ञ म्हणतात की, वजन कमी करण्यासाठी, जेवण वगळू नये तर आपल्या खाण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवावं. यासाठी निरोगी आणि संतुलित आहार घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे.
कोणत्याही ट्रेंडिंग किंवा लोकप्रिय आहार योजना टाळा: सोशल मीडियामुळे, काही विशिष्ट आहार योजना कोणत्याही वैज्ञानिक पुराव्याशिवाय खूप लोकप्रिय झाल्या आहेत. परिणामी, बरेच लोक त्यांचे अनुसरण करतात. फक्त द्रवपदार्थांचे सेवन करत आहेत आणि जवळजवळ कॅलरीज घेत नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते या आहार योजना काही दिवसांसाठी प्रभावी वाटू शकतात, परंतु त्या धोकादायक देखील ठरू शकतात. त्यांचं दीर्घकाळ पालन केल्यानं संतुलित पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात आणि ते घातक देखील ठरू शकतात. म्हणून, या आहाराऐवजी, दररोज विविध भाज्या, पालेभाज्या आणि कडधान्ये समृद्ध रंगीत आहाराला प्राधान्य देणे अधिक फायदेशीर आहे.
जास्त काजू आणि सुकामेवा खाऊ नका! आपल्यापैकी काही जणांना काजू, अॅव्होकॅडो आणि संपूर्ण धान्ये जास्त प्रमाणात खाण्याची सवय असते, जे निरोगी आणि पौष्टिक मानले जातात. मात्र, तज्ज्ञ म्हणतात की, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कोणत्याही गोष्टीचं जास्त सेवन हानिकारक आहे. तज्ज्ञ हे पदार्थ योग्य प्रमाणात खाण्याचा सल्ला देतात. कारण ते कधीकधी वजन कमी करण्यास मदत करण्याऐवजी वजन वाढवू शकतात. हे निष्कर्ष 2018 मध्ये पोषण संशोधन पुनरावलोकनांमध्ये " अतिरिक्त प्रथिने सेवन आणि वजन वाढणे: एक पद्धतशीर पुनरावलोकन" शीर्षकाच्या अभ्यासात देखील प्रकाशित झाले होते. (अहवालासाठी येथे क्लिक करा)
इतर काही चुका
- ठोस योजना नसणे
- तुम्ही काय खाऊ शकता आणि काय खाऊ शकत नाही यावर लक्ष देणे
- संपूर्ण फूड ग्रुप काढून टाकणे
- घन पदार्थांऐवजी द्रव पदार्थ खाणे
- खूप कमी कॅलरीज खाणे
- निरोगी चरबी टाळणे
- साखरेचे प्रमाण जास्त असलेली फळे आणि भाज्या टाळणे
- किंवा सर्वसाधारणपणे पुरेशा भाज्या न खाणे
- पोर्शन साइज पेक्षा कॅलरीजवर लक्ष केंद्रित करणे
- वजन कमी करण्याच्या गोळ्या वापरणे
- आठवड्याच्या शेवटीही निरोगी खाण्यापासून ब्रेक घेऊ नका.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)