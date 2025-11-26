ETV Bharat / health-and-lifestyle

चालताना पायांमध्ये तीव्र वेदना होतात काय? ही समस्या दीर्घकाळ राहिल्यास धोकादायक

तज्ञांच्या मते, पायाचे योग्य रक्ताभिसरण झालं नाही तर नसांमधील मार्ग अरुंद किंवा रक्ताच्या गुठळ्या होतात. ही समस्या फार गुंतागुंत निर्माण करू शकते.

चालताना पायांमध्ये तीव्र वेदना होतात काय? ही समस्या दीर्घकाळ राहिल्यास धोकादायक
By ETV Bharat Health Team

Published : November 26, 2025 at 7:41 PM IST

3 Min Read
Is leg pain harmful: चालताना अनेकांना पायाच्या बोटांमध्ये आणि पायांमध्ये वेदना होतात. चालणं थांबवलं की वेदना लगेच निघून जातात. मात्र, पुन्हा चालायला सुरुवात करताच वेदना परत सुरु होतात. कधीकधी चालताना बोटांचा रंग बदलतो, पाय सुजू लागतात तसंच पायांवर अल्सर देखील तयार होतात. बरेच स्प्रे किंवा क्रीम वापरून देखील आराम मिळत नाही. परंतु या वेदना महिने किंवा वर्षभर राहिल्यास तज्ञांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे. चला तर जाणून घेऊया या समस्येचं कारण काय.

चालताना पायांमध्ये तीव्र वेदना होतात काय? ही समस्या दीर्घकाळ राहिल्यास धोकादायक

आपल्या शरीराचे सर्व अवयव सुरळीतपणे काम करण्यासाठी रक्तपुरवठा सुरळीत होणे खूप महत्वाचे आहे. आरोग्य तज्ञांचं म्हणणं आहे की, रक्तवाहिन्यांच्या आतील भाग अरुंद झाला किंवा गुठळ्यामुळे पूर्णपणे अवरोधित झाला तरीही गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. जर पायांच्या नसांमध्ये असं काही घडलं तर विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, पेरिफेरल आर्टेरिअल डिसीज (पीएडी) हे या स्थितीचे एक कारण आहे. धूम्रपानापासून ते मधुमेहापर्यंत विविध घटक यासाठी जबाबदार आहेत.

चालताना पायांमध्ये तीव्र वेदना होतात काय? ही समस्या दीर्घकाळ राहिल्यास धोकादायक

मधुमेहींना नसा आणि रक्तवाहिन्यांना नुकसान होण्याचा धोका जास्त असतो. यामुळे पाय सुन्न होऊ शकतात आणि तुम्हाला असे वाटू शकते की तुम्ही सुयांवर चालत आहात. यामुळे चालताना पाय दुखू शकतात. मेयोक्लिनिकच्या अभ्यासानुसार, रक्तपुरवठा लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यामुळे ही समस्या उद्भवते. मधुमेह असलेल्या लोकांच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये कॅल्शियम आणि कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण सतत वाढत असते. प्लाक जमा झाल्यामुळे पायांना रक्तपुरवठा कमी होतो. काही प्रकरणांमध्ये, धमनी पूर्णपणे ब्लॉक होऊ शकते. यामुळे तीव्र वेदना होऊ शकतात. मधुमेह मेल्तिसमुळे पीएडीचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो, असा इशारा नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनने दिला आहे.

चालताना पायांमध्ये तीव्र वेदना होतात काय? ही समस्या दीर्घकाळ राहिल्यास धोकादायक

पायांना सूज येणे: जर पायांमधील रक्तवाहिन्या ब्लॉक किंवा अरुंद झाल्या तर रक्त प्रवाह कमी होतो. त्यामुळे पाय सुजतात. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, जर पायांना रक्तपुरवठा कमी होत असेल तर पायांवर किंवा बोटांवर न बरे होणारे अल्सर तयार होऊ शकतात.

पाठदुखी?: काही धूम्रपान करणारे, तंबाखू खाणारे आणि मधुमेही रूग्ण चालताना पाठ किंवा मांड्या दुखत असल्याची तक्रार करतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, अनेक लोकांमध्ये पोटाजवळील महाधमनी ब्लॉक किंवा अरुंद होते. जर ही मुख्य रक्तवाहिनी अरुंद झाली किंवा पूर्णपणे ब्लॉक झाली तर पाठीच्या स्नायूंना रक्तपुरवठा कमी होतो. त्यामुळे पाठदुखीची समस्या उद्भवते. जर पाठीच्या स्नायूंना रक्तपुरवठा कमी झाला तर पायांनाही त्रास होतो. डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की, अशा परिस्थितीत चालताना पाठदुखीसोबतच पायांमध्येही वेदना होतात.

रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींना सूज येणे: काही लोकांमध्ये रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींना सूज येऊ शकते. यामुळे आतील आवरण पातळ होते. यामुळे रक्ताभिसरण प्रणालीमध्ये अडथळा येतो. रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठी वेळीच योग्य उपचार न घेतल्यास, बोटांच्या त्वचेचा रंग बदलतो. कारण, रक्तपुरवठा कमी झाल्यामुळे, बोटांमध्ये ही समस्या उद्भवते. महिलांमध्ये ही समस्या अधिक आढळते.

जर पायांमधील शिरा अरुंद झाल्या असतील किंवा पूर्णपणे ब्लॉक झाल्या असतील तर ताबडतोब रक्तवहिन्यासंबंधी सर्जनचा सल्ला घ्यावा. समस्येच्या तीव्रतेनुसार उपचार ठरवले जातात. रक्त पातळ करणारी औषधे, कोलेस्टेरॉल कमी करणारी औषधे आणि वेदनाशामक औषधे दिल्या जातात. जर औषधांनीही वेदना कमी होत नसलील तर शस्त्रक्रिया आवश्यक आहे. जर धमनीच्या अगदी थोड्याशा भागात प्लेक असेल तर स्टेंट बसवला जातो. यामुळे पायांना रक्तपुरवठा पूर्ववत होतो. जर प्लेक गंभीर असेल तर बायपास सर्जरी आवश्यक आहे. यामुळे रक्तपुरवठा सुधारतो. वय, समस्येची तीव्रता आणि इतर आजार लक्षात घेऊन उपचार ठरवले जातात.

रक्तवहिन्यासंबंधी आणि हृदयरोग सर्जन

-डॉ. के.के. पांडे

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

