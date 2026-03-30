गरोदरपणात मोबाईल वापरणे चांगलं की वाईट; त्याचा वापर कसा करावा?
आजकाल फोन खूप महत्त्वाचा झालाय. फोन वापरण्यापासून दूर राहणे शक्यच नाही. मात्र, गरोदपणात फोन वापरणे सुरक्षित आहे काय?
Published : March 30, 2026 at 6:52 PM IST
phone during pregnancy: गर्भधारणा हा महिलांच्या जीवनातील एक सुंदर टप्पा असतो. मात्र, या काळात महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांना शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच या काळात बरीच खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अनेक गरोदर महिलांना गर्भधारणेदरम्यान मोबाईल फोनच्या वापराबाबत शंका असते.
सध्याच्या वैज्ञानिक पुराव्यांनुसार, मोबाईल फोनच्या वापरामुळे गर्भातील बाळाला हानी पोहोचू शकते, असं सांगण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा नाही. मात्र, काही खबरदारी घेणे नेहमीच चांगले असते. चला आता आपण त्या खबरदाऱ्या कोणत्या आहेत आणि मोबाईल फोनचा वापर कसा करावा, याची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया.
डॉक्टर काय म्हणतात? गर्भधारणेदरम्यान शरीरात अनेक हार्मोनल बदल होतात. त्यामुळे, आपण खात असलेल्या आहारापासून ते स्मार्टफोन किंवा मोबाईल फोनच्या वापरापर्यंत प्रत्येक गोष्टीबाबत काळजी घेणे आवश्यक आहे. अनेक महिलांना गर्भधारणेदरम्यान स्मार्टफोन किंवा मोबाईल फोनच्या वापराविषयी शंका असते. त्यांना काळजी वाटते की गर्भातील बाळाला यामुळे काहीतरी होईल. परंतु, सध्याच्या वैज्ञानिक पुराव्यांनुसार, मोबाईल फोनच्या वापरामुळे गर्भातील बाळाला हानी पोहोचेल असे निश्चितपणे सांगणारा कोणताही पुरावा नाही. तरीही, काही खबरदारी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
किरणोत्सर्गाचे परिणाम - घाबरण्याची गरज नाही
सध्याच्या स्मार्टफोन्समधून उत्सर्जित होणारी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी (RF) ऊर्जा आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांचे पालन करते. त्यामुळे गर्भातील बाळाला धोका निर्माण होतो हे सिद्ध झालेले नाही. तथापि, काही खबरदारी घेणे उचित आहे.
फोनवर बोलताना इअरफोन किंवा स्पीकर मोडचा वापर करा. यामुळे फोन तुमच्या डोक्यापासून आणि शरीरापासून दूर राहील. तसंच, स्मार्टफोन थेट पोटाजवळ धरू नका.
शरीराची स्थिती, शारीरिक अडचणी- तज्ञांच्या मते, गर्भवती महिलांनी रेडिएशनपेक्षा त्या आपला फोन कसा वापरतात यावर अधिक लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.
मानदुखी: बराच वेळ फोनकडे बघत बसल्याने मान आणि पाठ दुखीची समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे, तुमच्या बसण्याच्या स्थितीकडे लक्ष द्या. फोन वापरताना ताठ बसा.
तणाव: सोशल मीडिया किंवा बातम्यांचा अतिवापर केल्याने अनावश्यक चिंता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे, गरोदरपणात सोशल मीडियाचा वापर कमीत कमी करा. तुमचा मोबाईल फक्त फोन कॉल आणि अत्यावश्यक कामांसाठीच वापरा.
झोपेची गुणवत्ता महत्त्वाची आहे
मोबाईल स्क्रीनमधून निघणारा निळा प्रकाश झोपेत व्यत्यय आणतो.
निळा प्रकाश मेलाटोनिन या झोपेच्या चक्राचे नियमन करणाऱ्या संप्रेरकाला दाबून टाकतो. यामुळे झोपेचे चक्र विस्कळीत होते.
रात्री झोपण्यापूर्वी फोन वापरल्याने तुमच्या झोपेत व्यत्यय येऊ शकतो. गरोदर महिलांसाठी पुरेशी झोप खूप महत्त्वाची असते.
झोपण्याच्या किमान एक तास आधी आपला फोन बाजूला ठेवणे ही एक चांगली सवय आहे. तसंच, लाईट बंद करा आणि फोनकडे पाहू नका.
कॉल- शक्य तितके कमी बोला हेडसेट किंवा स्पीकरचा वापर करा
सिग्नल - सिग्नल कमकुवत असताना फोन वापरू नका. कारण सिग्नल कमकुवत असताना रेडिएशन थोडे जास्त असतात.
रात्रीची वेळ- नाईट मोड चालू करा. स्कीनचा ब्राइटनेस कमी करा. झोपण्याच्या एका तासापूर्वी फोन बाजूला ठेवा.
विश्रांती- फोनपेक्षा पुस्तकं वाटणे यासारख्या गोष्टींना प्राधान्य द्या.
खाण्याच्या सवयी
गरोदरपणात योग्य आहार घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.
प्रथिने: बाळाच्या वाढीसाठी प्रथिने आवश्यक असतात. कडधान्ये, मोड आलेली धान्ये, दूध, दही, पनीर, अंडी आणि चिकन यांसारख्या पदार्थांचे सेवन केले पाहिजे.
फॉलिक अॅसिड, लोह: हिरव्या भाज्या, बीट आणि डाळिंब रक्त वाढवण्यास मदत करतात.
कॅल्शियम: तुमची हाडे मजबूत करण्यासाठी तुमच्या आहारात दूध आणि नाचणीचा समावेश करा.
फायबर: गरोदरपणात बद्धकोष्ठता ही एक सामान्य समस्या आहे. हे कमी करण्यासाठी, ताज्या भाज्या, फळे आणि संपूर्ण धान्यांचे अधिक सेवन करा.
पाणी: दिवसातून किमान 3-4 लिटर पाणी प्यायल्याने शरीर हायड्रेटेड राहते आणि थकवा कमी होतो.
व्यायाम
डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, दररोज किमान 20-30 मिनिटे हलका व्यायाम केल्याने प्रसूती सुलभ होऊ शकते.
चालणे: चालणे हा एक सुरक्षित व्यायाम आहे. सकाळी किंवा संध्याकाळी आरामात चालल्याने रक्ताभिसरण सुधारते. तुम्हाला वेगाने चालण्याची गरज नाही, मध्यम गती पुरेशी आहे.
प्राणायाम आणि ध्यान: श्वासोच्छवासाचे व्यायाम तणाव कमी करतात आणि मनाला शांत करतात.
श्रोणीचे व्यायाम: हे व्यायाम प्रसूतीदरम्यान स्नायूंना बळकट करतात. हे व्यायाम केवळ डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच करावेत.
शेवटी, तुम्हाला काय माहित असले पाहिजे? गरोदरपणात मोबाईल फोनचा वापर पूर्णपणे थांबवण्याची गरज नाही. परंतु, त्याचा मर्यादित वापर करणे, योग्य आसनात बसणे आणि रात्री तो बाजूला ठेवणे यांमुळे तुम्ही आणि तुमचं बाळ निरोगी राहिल. तुम्हाला काही शंका असल्यास, तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि योग्य मार्गदर्शन मिळवा.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)