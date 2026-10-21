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गरोदरपणात प्रवास करणे सुरक्षित आहे का?, असल्यास, काय काळजी घ्याल?
गर्भवती महिलेला कोणतीही गंभीर वैद्यकीय समस्या नसल्यास आणि डॉक्टरांनी प्रवासाची परवानगी दिल्यास, गरोदरपणात प्रवास करणे साधारणपणे सुरक्षित असते.
Published : October 21, 2026 at 4:47 PM IST
हैदराबाद : आई होणं हा जीवनातील सर्वात सुंदर आणि मौल्यवान अनुभवांपैकी एक आहे, ज्याला अनेक संस्कृती आणि समाजांमध्ये एक मोठा आशीर्वाद मानला जातो. हा प्रवास स्त्रीला मातृत्वातील नितांत स्नेह, त्याग आणि अमर्याद प्रेमाची ओळख करून देतो. ही एक अशी अनमोल देणगी आहे, ज्याची अनेक स्त्रिया आतुरतेने वाट पाहतात. स्त्री गर्भवती असल्याचं कळल्याबरोबरच, ती अनेक प्रकारची खबरदारी घेऊ लागते.
गरोदरपणात प्रवास करणं सुरक्षित आहे का? : अनेक महिला गरोदरपणात (आणीबाणीच्या प्रसंगांव्यतिरिक्त) प्रवास करणं टाळतात, कारण त्यांना भीती वाटते की यामुळं त्यांच्या गर्भातील बाळाला हानी पोहोचू शकते. तर मग, जाणून घ्या की गरोदरपणात प्रवास करणं सुरक्षित आहे का? असल्यास, कोणती खबरदारी घेतली पाहिजे.
गरोदरपणात प्रवास करणं शक्य आहे का? : तज्ज्ञांच्या मते, गर्भधारणा ही आरोग्याची समस्या नाही. शरीर आणि आरोग्य साथ देत असल्यास कोणीही काहीही करू शकते. शिवाय, असं केल्यानं गर्भवती महिलेला अधिक सक्रिय राहण्यास मदत होईल. कामाव्यतिरिक्त, तुम्ही गरोदरपणात प्रवासही करू शकता, परंतु आधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. गर्भवती महिलांनी प्रवास करताना काही खबरदारी देखील घेतली पाहिजे. रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention) देखील हाच सल्ला देते.
गरोदरपणात प्रवास करताना घ्यावयाची काळजी
1) NHS.UK वेबसाइटनुसार, गर्भवती महिलांमध्ये मळमळ आणि उलट्या होणं सामान्य आहे. काही महिलांना ही लक्षणे फक्त पहिल्या तीन महिन्यांत जाणवू शकतात, तर काहींना ती अनेक महिने जाणवू शकतात. प्रवासात या समस्या टाळण्यासाठी, कमी प्रमाणात, सहज पचणारे आणि पौष्टिक अन्न खा. प्रवासात हलके जेवण घेणे उत्तम असते.
2) प्रवासाला जाताना तुमचा गर्भधारणेचा अहवाल, डॉक्टरांनी दिलेली औषधचिठ्ठी आणि औषधे नेहमी सोबत ठेवा. यामुळं आपत्कालीन परिस्थितीत तुम्हाला जवळच्या रुग्णालयाशी त्वरित संपर्क साधून योग्य उपचार घेणं शक्य होईल.
3) प्रवासात नेहमी पाण्याची बाटली सोबत ठेवा. अधूनमधून नारळाचे पाणी पिणे फायदेशीर ठरते. यामुळं शरीरातील पाण्याची पातळी टिकून राहते आणि त्वरित ऊर्जा मिळते.
4) प्रवासात घट्ट कपड्यांऐवजी सैल आणि आरामदायी कपडे घालणे उत्तम. यामुळं बसताना होणारा त्रासही टळेल.
5) सँडलऐवजी सपाट चपला निवडल्यास तुम्हाला चालणे सोपे जाईल.
6) प्रवासादरम्यान तुम्हाला शौचालयाला जाण्याची गरज भासल्यास, तुमच्यासोबत हँडवॉशची एक छोटी बाटली आणायला विसरू नका, जेणेकरून शौचालयाच्या दाराला स्पर्श केल्यानंतर तुम्ही तुमचे हात पूर्णपणे धुवू शकाल.
7) वेळोवेळी आपले हात स्वच्छ करणं महत्त्वाचं आहे.
8) कारने प्रवास करणाऱ्या महिलांनी सीट बेल्ट लावावा, प्रवासादरम्यान शांत ठिकाणी वाहन थांबवावे, थोडा वेळ विश्रांती घ्यावी आणि प्रवासाचा थकवा घालवण्यासाठी 5 मिनिटे चालावे.
प्रवासात काय सोबत घ्यावे? : विशिष्ट आरोग्य समस्या असलेल्या गर्भवती महिलांना प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला जातो. तज्ञांच्या मते, ज्या महिलांना पूर्वी गर्भपात किंवा मुदतपूर्व प्रसूतीचा अनुभव आला आहे, ज्यांना गर्भाशयाच्या समस्या आहेत, गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत रक्तस्त्राव किंवा इतर गुंतागुंत जाणवते, ज्यांची गर्भधारणा शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि ज्यांना जुळे किंवा तिळे होणार आहेत, त्यांनी प्रवास टाळावा.
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