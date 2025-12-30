ETV Bharat / health-and-lifestyle

हिवाळ्यात मॉर्निंग वॉकला जाणे किती फायद्याचे? जाणून घ्या फुफ्फुसतज्ञांचे मत

गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांची स्थिती थंडीत बाहेर पडल्यास बिघडू शकते, ज्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करावं लागू शकते. वाचा सविस्तर..,

हिवाळ्यात मॉर्निंग वॉकला जाणे किती फायद्याचे? जाणून घ्या फुफ्फुसतज्ञांचे मत (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 30, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
WINTER MORNING WALK AND HEALTH: मॉर्निंग वॉक आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे यात काही शंका नाही. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, नियमित चालणे मधुमेह आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करते. परंतु, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हिवाळ्यातील थंड वातावरणात चालणं गंभीर आजार असलेल्या लोकांसाठी चांगलं नाही. उन्हाळ्यात सकाळी लवकर फिरायला जाण्याची सवय असलेल्या लोकांनी कडक हिवाळ्यातही पहाटे मॉर्निंगवॉक करताना कोणती काळजी घ्यावी ते फुफ्फुसतज्ञ डॉ. वेंकटेश यांच्याकडून जाणून घेऊया.

थंडीत सकाळी मॉर्निंग वॉकला जाण्यासाठी काय करावं? हिवाळ्यातील थंड वारे 50 वर्षांवरील लोकांच्या हृदयावर खूप ताण देऊ शकतात, ज्यामुळे आरोग्यविषयक विविध समस्या उद्भवू शकतात. सूर्यप्रकाश असताना बाहेर जाणे चांगले. बाहेर जाण्यापूर्वी घरी काही श्वासोच्छवासाचे व्यायाम करणे देखील चांगली कल्पना आहे. चालताना छातीत दुखणे, जास्त घाम येणे, विश्रांती घेत असतानाही श्वास घेण्यास त्रास होणे, थकवा आणि झोप येणे अशी लक्षणे आढळल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. थंडीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी, मास्क, टोपी, मोजे आणि हातमोजे घालणे चांगले. चालताना जाड, सैल कपडे घालणे देखील उचित आहे.

याव्यतिरिक्त, जे आजारी नाहीत त्यांना सूर्योदयापूर्वी थंडीत चालत राहण्याचा सल्ला दिला जातो, परंतु थंडीत फिरायला जाण्यापूर्वी उबदार कपडे, शरीर उबदार ठेवणारे पदार्थ, वॉर्म-अप व्यायामांवर लक्ष केंद्रित करावं आणि हायड्रेशनसाठी गरम पाणी किंवा चहा सोबत ठेवावा. यामुळे शरीर उबदार राहण्यास मदत होते आणि रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे थंडी असून देखील मॉर्निंग वॉक आरामदायी होईल.

थंडीत मॉर्निंग वॉक कोणी टाळावा?

  • श्वसनाचे जुनाट आजार असलेल्या लोकांसाठी हिवाळा आव्हानात्मक असू शकतो. सकाळी लवकर थंड हवेत श्वास घेतल्याने श्वसनाच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे अशा लोकांना हिवाळ्यात मॉर्निंग वॉक टाळावं.
  • दमा असलेल्या लोकांना फुफ्फुसांवर वाढलेला दाब आणि जास्त श्लेष्मा निर्माण होणे यासारख्या समस्या असतात.
  • सर्दी, खोकला आणि ताप असलेल्या लोकांसाठी थंड हवा चांगली नाही.
  • कमी तापमानामुळे श्वसननलिकेच्या नळ्या आकुंचन पावतात.
  • थंड हवामानामुळे श्वसनसंस्थेत जळजळ आणि संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो.
  • ब्रोन्कियल हायपररिएक्टिव्हिटी असलेल्या लोकांना ब्रोन्कोस्पाझम होण्याचा धोका असतो.
  • अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, थंड हवामानात नियमित संपर्कामुळे चिडचिड, जळजळ आणि फुफ्फुसांच्या आजारांचा धोका वाढतो.

हिवाळ्यात मॉर्निंग वॉकमध्ये कोणते आव्हान असते?

  • हिवाळ्यातील सकाळ हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालीसाठी आव्हाने निर्माण करतात.
  • थंडीमुळे श्वास घेण्यास त्रास होणे, छातीत जडपणा येणे आणि थकवा जाणवतो, ज्याला हलक्यात घेऊ नये.
  • थंड हवामानामुळे रक्तवाहिन्या अरुंद होतात, रक्तदाब वाढतो आणि हृदयाचे काम करणे कठीण होते.
  • सकाळी हृदयविकाराचा धोका सहसा जास्त असतो आणि थंड हवामानामुळे हा धोका आणखी वाढतो.
  • कमी तापमानामुळे हृदयातील रक्तवाहिन्या अरुंद होतात, ज्यामुळे रक्तप्रवाहावर परिणाम होतो. यामुळे हृदयापर्यंत पोहोचणाऱ्या ऑक्सिजनचे प्रमाण देखील कमी होते. परिणामी, हृदयाला जास्त काम करावे लागते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो.
  • संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, हिवाळ्याच्या महिन्यांत स्ट्रोक आणि घसा खवखवण्याचा धोका जास्त असतो.
  • वेगाने चालणे आणि पायऱ्या चढणे यासारख्या दैनंदिन सवयी हृदयावर दबाव आणू शकतात.
  • उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा आणि आधीच हृदयरोग असलेल्या लोकांना जास्त धोका असतो.
  • थंड हवामानामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, ज्यामुळे सांधे आणि गुडघेदुखी वाढू शकते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

