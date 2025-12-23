ETV Bharat / health-and-lifestyle
चार्जिंग करताना लॅपटॉप वापरणे योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तथ्ये
तुम्हीसुद्धा लॅपटॉप चार्जिंगवर लावूण काम करताय काय? तर एक्सपर्ट्स कडून जाणून घ्या असं केल्यास काय होऊ शकते...
Published : December 23, 2025 at 2:39 PM IST
LAPTOP SAFETY PRECAUTIONS: महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपासून ते सॉफ्टवेअर कर्मचाऱ्यांपर्यंत, आजच्या डिजिटल युगात लॅपटॉप ही दैनंदिन गरज बनली आहे. ऑफिसचं प्रोजेक्ट असो वा ऑनलाइन क्लासेसे किंवा इतर कुठलाही काम असो प्रत्येक कामासाठी लॅपटॉपचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. परंतु लॅपटॉप हाताळतांना त्याची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. डिव्हाइस कोणत्याही कंपनीचा असो त्याची देखभाल आवश्यक आहे. बहुतांश लोक लॅपटॉप हातळतांना सतत चार्गिंवर ठेवतात. परंतु असं करणं योग्य आहे काय? जर तुम्ही वापराचे नियम पाळले तर लॅपटॉप बराच काळ सुरक्षित राहील. आता लॅपटॉपबाबत कोणती खबरदारी घ्यावी हे जाणून घेऊया!
धूळ आत जाण्यापासून रोखणे: बरेच लोक लॅपटॉपरील कमा झाल्यांनतर उघडे ठेवतात. यामुळे धूळ, घाण आणि इतर लहान कण कीबोर्ड आणि स्पीकरमधून आत जाण्याची शक्यता असते. यामुळे ते हार्डवेअरमध्ये प्रवेश करतात. परिणामी त्यांच्या ऑपरेशनमध्ये व्यत्यय येतो. म्हणूनच तज्ञ म्हणतात की, लॅपटॉप वेळोवेळी स्वच्छ ठेवावेत. बहुतेक लोक कीबोर्डवरील धूळ साफ करण्यासाठी टूथब्रश वापरतात. परंतु तज्ञ बाजारात उपलब्ध असलेले 'लॅपटॉप क्लीनिंग किट' वापरण्याचा सल्ला देतात. तसंच बाजारात अशाप्रकारेच काही उपकरण उपलब्ध आहेत ज्यामुळे कीबोर्डमध्ये धूळ जाण्यापासून आणि त्यांचं नुकसान होण्यापासून रोखता येऊ शकते.
वायुवीजन आवश्यक आहे: लॅपटॉपना देखील वायुवीजन आवश्यक आहे. बाहेरील हवा आत येणे आणि आत हवा बाहेर जाणे आवश्यक आहे. लॅपटॉपमधील पंखे तळाशी असतात. जर तुम्ही ते तुमच्या मांडीवर, सोफ्यावर, बेडवर किंवा उशावर वापरत असाल तर वायुवीजन योग्य होणार नाही. यामुळे ते लवकर गरम होतील. त्यानंतर, त्यांची कार्यक्षमता मंदावेल आणि ते लवकर खराब होतील.
तुम्ही ते असं उघडता?: लॅपटॉप एका कोपऱ्यातून उघडले जातात कारण ते सोपे आहे. जर तुम्ही हे वारंवार केले तर वरचा डिस्प्ले एका बाजूला वाकतो. अलिकडेच, काही प्रीमियम लॅपटॉपना उघडण्यासाठी एक विशेष 'बंप' दिला जात आहे. सिस्टम नेहमी मधूनच उघडली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, तज्ञ म्हणतात की एका हाताने एका बाजूने लॅपटॉप उघडणे सुरक्षित नाही . धातूपासून बनवलेल्या लॅपटॉपमध्ये कोणतीही समस्या नसली तरी, तज्ञ चेतावणी देतात की, प्लास्टिक बॉडी असलेल्या लॅपटॉप कधीकधी तुटण्याचा धोका असतो.
बॅटरीच्या कामगिरीला हानी पोहोचवल्याशिवाय: लॅपटॉप 100 टक्के चार्ज केले जातात. ते शून्यापर्यंत वापरले जातात. यामुळे बॅटरीच्या कामगिरीला हानी पोहोचते आणि असे म्हटले जाते की 20-80 टक्के चार्जिंग सुरक्षित आहे. लॅपटॉप खरेदी करताना सोबत आलेला चार्जर वापरण्याचा सल्ला दिला जातो.
चार्जिंग करताना लॅपटॉप वापरण्याबद्दल अनेक लोकांच्या मनात अनेक शंका आणि गैरसमज असतात. तुम्ही ते कोणत्याही अडचणीशिवाय चार्जिंग करताना वापरू शकता. ते चार्जिंगपासून डिस्कनेक्ट असताना वापरण्यापेक्षा कनेक्ट केलेले असताना वापरल्यास चांगले कार्य करते. त्यांचे CPU हार्डवेअर अशा प्रकारे डिझाइन केलेले आहे. परंतु, चार्जिंग करताना ते नेहमीच वापरू नका. एडिटिंग आणि गेमिंग लॅपटॉप वापर असताना चार्जिंग करताना ते वापरणे चांगले - साई किरण, तांत्रिक प्रमुख, डेल अधिकृत सेवा केंद्र
फक्त अधिकृत सेवा केंद्रांवर: जेव्हा लॅपटॉपमध्ये समस्या उद्भवतात तेव्हा बरेच लोक जवळच्या सेवा केंद्रांवर जातात. असं करण्याऐवजी, संबंधित कंपनीने ते अधिकृत सेवा केंद्रांवर प्रदान करावे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर तुम्ही ते प्रथम बाहेर दुरुस्त केले आणि नंतर अधिकृत सेवा केंद्रात गेले तर एक वर्षाची वॉरंटी देखील नाकारली जाईल.
थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेअर नाही: बरेच लोक त्यांच्या लॅपटॉपवर इंटरनेटवर आढळणारे थर्ड-पार्टी अॅप्स देखील इन्स्टॉल करतात . याचा परिणाम वैयक्तिक गोपनीयतेवर तसंच सिस्टमच्या कामगिरीवर होऊ शकतो. अॅप्स फक्त संबंधित मायक्रोसॉफ्ट स्टोअर, अॅप स्टोअर आणि प्ले स्टोअर द्वारेच इन्स्टॉल करावेत. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करताना अशीच खबरदारी घेतली पाहिजे. लॅपटॉप स्क्रीन स्वच्छ करण्यासाठी पाण्याचे फवारे वापरले जातात. असे करू नका कारण असं केल्यास लॅपटॉपमध्ये पाणी शिरून हार्डवेअर घटकांमधून शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका असतो.