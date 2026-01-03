ETV Bharat / health-and-lifestyle

वधान! तुम्ही देखील फॅब्रिक कंडिशनर वापरत आहात काय? उद्भवू शकतात 'या' समस्या

कपडे धुतल्यांतर त्यांचा छान सुगंध यावा याकरिता अनेक जण फॅब्रिक कंडिशनर वापरतात. परंतु फॅब्रिक कंडिशनर आरोग्यासाठी किती धोकादायक आहे हे तुम्हाला माहिती आहे काय?

FABRIC SOFTENER HEALTH RISK FABRIC CONDITIONER SAFE FOR HEALTH HIDDEN DANGERS FABRIC CONDITIONERS ARTIFICIAL FRAGRANCES RISKS
सावधान! तुम्ही देखील फॅब्रिक कंडिशनर वापरत आहात काय? उद्भवू शकतात 'या' समस्या (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 3, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fabric softener and health risk: कपडे धुतल्यानंतर ते अधिक आकर्षक आणि नव्यासारखे दिसावेत तसंच त्यांचा सुगंध देखील चांगला यावा म्हणून अनेक लोक फॅब्रिक कंडिशनर वापरतात. फॅब्रिक कंडिशनरमध्ये असे काही घटक असतात ज्यामुळे कपडे मऊ आणि दीर्घकाळ नव्यासारखे दिसतात. परंतु फॅब्रिक कंडिशर आरोग्यासाठी किती सुरक्षित आहे हे तुम्हाला माहिती आहे काय? तज्ञांच्या मते, फॅब्रिक कंडिशनरमुळे धोकादायक रसायने शरीरात प्रवेश करू शकतात. यामुळे आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होऊ शकतात. चला तर तज्ञांच्या मते, फॅब्रिक कंडिशनरमुळे कोणत्या आरोग्याशी निगडीत समस्या उद्भवतात त्या जाणून घेऊया.

FABRIC SOFTENER HEALTH RISK FABRIC CONDITIONER SAFE FOR HEALTH HIDDEN DANGERS FABRIC CONDITIONERS ARTIFICIAL FRAGRANCES RISKS
सावधान! तुम्ही देखील फॅब्रिक कंडिशनर वापरत आहात काय? उद्भवू शकतात 'या' समस्या (Getty Images)

आरोग्य समस्या: फॅब्रिक सॉफ्टनरमधील कॅशनिक सर्फॅक्टंट्स कपडे मऊ करतात. त्यात क्वाटरनरी अमोनियम संयुगे (क्वाट्स), कृत्रिम सुगंध, सिलिकॉन, वाष्पशील सेंद्रिय संयुगे (व्हीओसी) इत्यादी असतात, ज्यामुळे दमा, ऍलर्जी आणि इतर श्वसन समस्या उद्भवू शकतात. कपड्यांच्या सुगंधामुळे क्रॉनिक ब्राँकायटिस होऊ शकतो. काही लोकांना श्वास लागणे, चक्कर येणे आणि डोकेदुखी यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. सुरुवातीच्या टप्प्यात, ही लक्षणे ओळखली जात नाहीत आणि ती दैनंदिन थकवा किंवा ताण म्हणून नाकारली जातात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मुले आणि संवेदनशील त्वचा असलेल्या लोकांमध्ये सूज, खाज सुटणे आणि पुरळ येऊ शकते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, सुगंधाशी संबंधित व्हीओसीच्या वाढत्या सांद्रतेमुळे डोकेदुखी, दम्याचा झटका, श्वास घेण्यास त्रास, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आणि न्यूरोलॉजिकल समस्या, श्लेष्मल त्वचेची जळजळ आणि संपर्क त्वचारोग सारख्या प्रतिकूल त्वचा आणि श्वसन समस्या उद्भवू शकतात.

  • फॅब्रिक सॉफ्टनर इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म आणि बेंझिल एसीटेट सारखे व्हीओसी सोडतात, जे वायुमार्ग, फुफ्फुसे आणि श्वसनमार्गाचे नुकसान करू शकते.
  • काही व्हीओसीमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे, मज्जातंतूंचे नुकसान, थायरॉईड समस्या आणि कर्करोग यासारख्या दीर्घकालीन समस्या उद्भवू शकतात.
  • नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, कृत्रिम सुगंधांमध्ये phthalates नावाचे धोकादायक रसायने असतात, जे टेस्टोस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजेनच्या पातळीत व्यत्यय आणू शकतात, ज्यामुळे प्रजनन समस्या आणि मानसिक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
  • ते चयापचय प्रक्रियेवर परिणाम करून वजन वाढवतात आणि इन्सुलिन प्रतिरोधकता निर्माण करतात.
FABRIC SOFTENER HEALTH RISK FABRIC CONDITIONER SAFE FOR HEALTH HIDDEN DANGERS FABRIC CONDITIONERS ARTIFICIAL FRAGRANCES RISKS
सावधान! तुम्ही देखील फॅब्रिक कंडिशनर वापरत आहात काय? उद्भवू शकतात 'या' समस्या (Getty Images)

अनेक कंपन्या सॉफ्टनरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांचा खुलासा करत नाहीत. त्यामुळे ते काय वापरतात हे आपल्याला माहिती नसते. म्हणून सॉफ्टनर वापरण्याऐवजी नैसर्गिक घटकांची निवड करणे आरोग्यासाठी चांगले आहे - हार्ट स्पेशालिस्ट डॉ. मधुसूदन पात्रुडू

FABRIC SOFTENER HEALTH RISK FABRIC CONDITIONER SAFE FOR HEALTH HIDDEN DANGERS FABRIC CONDITIONERS ARTIFICIAL FRAGRANCES RISKS
सावधान! तुम्ही देखील फॅब्रिक कंडिशनर वापरत आहात काय? उद्भवू शकतात 'या' समस्या (Getty Images)

घरातही प्रदूषण

  • फॅब्रिक सॉफ्टनरमधील फॅथलेट्स, व्हीओसी आणि इतर रसायने तुमच्या घरातील हवेत साचू शकतात, ज्यामुळे वायू प्रदूषण होते.
  • फॅब्रिक सॉफ्टनर कपड्यांवर मेणाचा थर सोडतात. यामुळे त्वचेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो तसंच ते पाणी शोषण्याची क्षमता कमी करतात.
  • कपड्यांवरील सिलिकॉनचे अवशेष पूर्णपणे नाहीसे होण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. यामुळे सिलिकॉन त्वचेपर्यंत पोहोचण्याचा धोका असतो.
  • फॅब्रिक कंडिशनर एसीटाल्डिहाइड आणि फॉर्मल्डिहाइड सारख्या प्रदूषकांना रसायनांमध्ये रूपांतरित करतात ज्यामुळे अनेक आरोग्य समस्या निर्माण होतात. ही धोकादायक रसायने सहजासहजी विघटित होत नाहीत. ती तलाव, नद्या आणि महासागरांमध्ये जातात ज्यामुळे जलचरांना हानी पोहोचते. त्यांचे अवशेष देखील मातीत लवकर विरघळत नाहीत.

जटिल रासायनिक मिश्रण

  • 1960 च्या दशकात फॅब्रिक सॉफ्टनर बाजारात आले. त्यावेळी कपडे धुण्याचे डिटर्जंट खूप कडक होते. आता उपलब्ध असलेले डिटर्जंट सौम्य आहेत. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, सॉफ्ट डिटर्जंटमुळे फॅब्रिक कंडिशनर वापरण्याची आवश्यकता नाही.
  • सुगंध तयार करण्यासाठी जटिल रासायनिक मिश्रणांचा वापर केला जातो. त्यापैकी फक्त काही नैसर्गिक घटक असतात. बहुतेक सुगंध प्रयोगशाळांमध्ये पेट्रोलियम-आधारित संयुगांपासून बनवले जातात.
  • कपडे धुतल्यानंतर फॅब्रिक कंडिशनरमधील रसायने बाष्पीभवन होत नाहीत. मुळात कंडिशनरमधील रसायने जास्त दिवस कपड्यांना चिकटून राहण्यासाठी तसंच दीर्घकाळ सुगंध टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशानं बनवली जातात.
  • सुगंध जास्त काळ टिकवण्यासाठी फॅथलेट्स हे एक रसायन आहे जे बहुतेकदा वापरले जाते. ते सुगंध बनवणाऱ्या रेणूंना लवकर विघटन होण्यापासून रोखतात.

नैसर्गिक घटक चांगले

  • कपड्यांना सुगंधित करण्यासाठी धोकादायक रसायनांऐवजी नैसर्गिक घटकांचा वापर केला जाऊ शकतो.
  • पांढरा व्हिनेगर वापरल्याने कपडे मऊ होतात आणि वास आणि अवशेष निघून जातील. आवश्यक असल्यास तुम्ही बेकिंग सोडा वापरू शकता.
  • लोकरीचे ड्रायर बॉल्स कपडे मऊ करतात आणि नैसर्गिक सुगंधासाठी शुद्ध आवश्यक तेलांचे काही थेंब घालतात.
  • वनस्पती-आधारित डिटर्जंट वापरल्याने कपडे हानिकारक रसायनांशिवाय स्वच्छ आणि मऊ राहतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

FABRIC CONDITIONER SAFE FOR HEALTH
HIDDEN DANGERS FABRIC CONDITIONERS
ARTIFICIAL FRAGRANCES RISKS
FABRIC SOFTENER AND HEALTH RISK
FABRIC SOFTENER AND HEALTH RISK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.