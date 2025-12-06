ETV Bharat / health-and-lifestyle

'या' लोकांनी चुकूनही खाऊ नये सुका नारळ

सुक्या नारळात पोषक तत्वांचा खजिना दळलेला असतो. यात तांबे, सेलेनियम, लोह, फॉस्फरस, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि जस्त सारखी खनिजे असतात. काही लोकांनी सुका नारळ खाऊ नये.

IS DRY COCONUT GOOD FOR HEALTH COCONUT GOOD SIDE EFFECT CAN COCONUT COUSE DIGESTIVE PROBLEM WHO SHOULD NOT EAT DRY COCONUT
या लोकांनी चुकूनही खाऊ नये सुका नारळ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 6, 2025 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

is dry coconut good for health: नारळ खाणे आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे. नारळ स्वयंपाकात वापरला जातो. तो केवळ पदार्थांना चव देत नाही तर आरोग्यासाठी देखील खूप चांगले आहे. नारळ पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे. मात्र, बरेच डॉक्टर आणि आरोग्य तज्ञ ताजे नारळ आणि नारळ पाणी पिण्याची शिफारस करतात. कारण ताजे नारळ आणि नारळ पाण्यात विविध जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. परंतु, वाळलेल्या नारळाचे ताज्या नारळाच्या तुलनेत पूर्णपणे भिन्न पोषक तत्वे आणि परिणाम असतात. बरेच लोक कच्च्या नारळापेक्षा स्वयंपाकात वाळलेल्या नारळाचा वापर अनेक प्रकारे करतात. वाळलेले नारळ खाण्याचे फायदे देखील आहेत. मात्र, काही आरोग्य समस्यांनी ग्रस्त असलेल्यांनी वाळलेले नारळ खाऊ नये. चला जाणून घेऊया वाळलेल्या नारळाचे फायदे, ते कोणी खाऊ नये.

सुक्या नारळाचे आरोग्यदायी फायदे: ज्यांना थकवा आणि अशक्तपणाचा त्रास होतो त्यांच्यासाठी सुकं नारळ फायदेशीर आहे . कारण सुक्या नारळातील कॅलरीज आणि निरोगी चरबी उर्जेचा चांगला स्रोत आहे. ते खाल्ल्याने थकवा कमी होतो. वाळलेल्या नारळातील पोषक तत्वे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करतात. वाळलेल्या नारळात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे प्रमाण चांगले असते. ते हाडे मजबूत करण्यास मदत करते. तसंच अनेक आरोग्य समस्या टाळण्यासाठी देखील सुकं नारळ उत्तम आहे.

या लोकांनी खाऊ नये सुका नारळ

पचनाच्या समस्या असणारे लोक: संवेदनशील पचनसंस्था असलेल्या लोकांनी सुक्या नारळाचं सेवन करताना खूप काळजी घ्यावी. आयुर्वेदानुसार, सुक्या नारळाचे जास्त सेवन केल्याने व्यक्तीच्या शरीरात पित्तदोष वाढू शकतो. यामुळे पोटदुखी, छातीत जळजळ, गॅस आणि आम्लता यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्याचबरोबर बद्धकोष्ठता देखील वाढू शकते. म्हणूनच संवेदनशील पचनसंस्था आणि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम (IBS) असलेल्या लोकांनी सुक्या नारळाचे सेवन करताना काळजी घ्यावी.

वजन कमी करणारे: आजकाल, बरेच लोक जास्त वजनाने त्रस्त आहेत. त्यामुळे ते वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्यांना वजन कमी करायचे आहे त्यांनी सुका नारळ खाण्याबाबत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. सुका नारळात कॅलरीज आणि चरबी असते. म्हणूनच सुका नारळ वजन वाढवू शकतो. जर तुम्ही वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर जास्त सुका नारळ खाऊ नका. ते कमी प्रमाणात खा अन्यथा पूर्ण थांबवा.

हृदयरोग असलेले लोक: सुक्या नारळामध्ये आरोग्यदायी चरबी असते. परंतु जास्त प्रमाणात ते खाणे हृदयरोग असलेल्या लोकांसाठी हानिकारक असू शकते. म्हणून ते मर्यादित प्रमाणात सेवन करावे. हृदयरोग असलेल्या लोकांनी सुक्या नारळाचं सेवन करताना काळजी घ्यावी. अन्यथा, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि योग्य सल्ला घ्या.

साखरेची पातळी वाढण्याचा धोका: सुक्या नारळामध्ये नैसर्गिक साखर असते. म्हणूनच मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्यांनी सुक्या नारळाला खाण्याबाबत काळजी घ्यावी. जास्त प्रमाणात ते खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. यामुळे मधुमेह असलेल्या लोकांना समस्या निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच मधुमेह असलेल्या लोकांनी सुक्या नारळाला कमी प्रमाणात खावे. जास्त प्रमाणात खाणे हानिकारक असू शकते असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी

  • कोणताही अन्न मर्यादित प्रमाणात खावे. जास्त प्रमाणात खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. हा नियम सुक्या नारळालाही लागू होतो. सुका नारळ कमी प्रमाणात खावा.
  • लहान मुलांनी सुके नारळ खाताना काळजी घ्यावी कारण मोठे तुकडे त्यांच्या घशात अडकू शकतात.
  • आयुर्वेदिक तज्ञांचं म्हणणं आहे की, खोकल्याचा त्रास असलेल्यांनी सुका नारळ खाल्ला तर ते बरे होतील. त्यामुळे खोकल्याचा त्रास असलेल्यांनी जास्त सुका नारळ खाऊ नये.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

IS DRY COCONUT GOOD FOR HEALTH
COCONUT GOOD SIDE EFFECT
CAN COCONUT COUSE DIGESTIVE PROBLEM
WHO SHOULD NOT EAT DRY COCONUT
WHO SHOULD NOT EAT DRY COCONUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.