खुशखबर! IRCIC नवीन वर्षाची ऑफर; अतिशय कमी दरात द्या गोव्याला भेट

आयआरसीटीसीने लखनऊ ते गोवा एक विशेष हवाई प्रवास पॅकेज सादर केला आहे, जे 24 जानेवारी पासून सुरू होईल, जाणून घ्या त्यासाठी येणारा खर्च.

Published : January 2, 2026 at 5:24 PM IST

Goa delight package : नवीन वर्षात अनेक जण फिरायला जाण्याचा प्लॅन तयार करतात. तुम्ही देखील फिरायला जाण्याचा प्लॅन केला असेल तर तुम्ही तुमचा दौरा अनोख्या पद्धतीनं संस्मरणीय बनवू शकता. आयआरसीटीसीने प्रवाशांसाठी एक उत्तम पर्याय जाहीर केला आहे. आयआरसीटीसी जानेवारी 2026 च्या शेवटच्या आठवड्यात लखऊ ते गोवा एक विशेष हवाई प्रवास पॅकेज लाँच करत आहे. त्याचं नाव लखनऊ ते गोवा डिलाईट पॅकेज आहे. ही ट्रिप 24 जानेवारी ते 27 जानेवारी पर्यंत चालेल. या 3 रात्र, 4 दिवसांच्या हवाई प्रवास पॅकेजमध्ये उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा या दोन्ही ठिकाणांची मुख्य आकर्षणे समाविष्ट आहेत.

पॅकेज वैशिष्ट्ये

संपूर्ण भारतात रेल्वे प्रवासासाठी ओळखले जाणारे आयआरसीटीसी अनेक हवाई प्रवास पॅकेजेस देखील देते. हा उपक्रम सुरू ठेवत, लखनऊ प्रादेशिक कार्यालयाने ‘गोवा डिलाईट’ हवाई प्रवास पॅकेज सुरू केले आहे, ज्यामध्ये...

  • लखनऊ ते गोवा आणि परतीचा प्रवासाचे विमान भाडे
  • फोर स्टार हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय
  • उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात प्रवास सुविधा
  • मांडवी समुद्रकिनारे, चर्च, किल्ले आणि बोटींच्या सवारींचा समावेश आहे.
  • अन्न आणि स्थानिक वाहतूक व्यवस्था देखील यात समाविष्ट आहेत.

भाडे

  • आयआरसीटीसीने या ट्रिपची किंमत खालीलप्रमाणे निश्चित केली आहे.
  • सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹53,700 प्रति व्यक्ती
  • डबल ऑक्यूपेंसी: प्रति व्यक्ती ₹40,500 प्रति व्यक्ती
  • ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: प्रति व्यक्ती ₹38,000 प्रति व्यक्ती
  • एक्स्ट्रा बेड (बाळाकरिता असलेले बेड) : ₹31,800 प्रति व्यक्ती
  • अतिरिक्त बेड नसलेले: ₹30,100

बुकिंग कसं करावं: मुख्य प्रादेशिक व्यवस्थापक (उत्तर विभाग) अजित कुमार सिन्हा यांच्या मते, बुकिंगकरिता प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

तुम्ही खालील पद्धतींद्वारे बुकिंग करू शकता, आयआरसीटीसी कार्यालय, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ.

सर्व पॅकेज irctctourism.com वर ऑनलाइन उपलब्ध: नवीन वर्ष हा केवळ उत्सव साजरा करण्याचा काळ नाही तर नवीन सुरुवातीची तयारी करण्याचा देखील काळ आहे. भूतकाळावर चिंतन करण्याची आणि आशेने भविष्याची तयारी करण्याची ही एक महत्त्वाची संधी आहे. बरेच लोक नवीन वर्षाचे संकल्प करतात. सामान्य संकल्पांमध्ये आरोग्य, आर्थिक, शिक्षण किंवा वैयक्तिक वाढ यावर लक्ष केंद्रित करणे समाविष्ट असते. त्याचप्रमाणे, प्रत्येकजण नवीन वर्षाच्या आसपास कुटुंब आणि प्रियजनांसह प्रवास करण्याची योजना आखतो. जर तुम्ही सहलीचे नियोजन करत असाल, तर IRCTC कडून हा नवीन पर्याय एक उत्तम आणि परवडणारा पर्याय आहे.

नवीन वर्षात भेट देण्यासाठी खास ठिकाणे

जर तुम्ही नवीन वर्षासाठी कमी गर्दीची ठिकाणे, चांगले जेवण, कॅफे आणि शांत रस्ते शोधत असाल तर पुद्दुचेरी हा एक उत्तम पर्याय आहे.

  • गोकर्ण - नवीन वर्षाच्या सुट्टीसाठी गोकर्ण बीच हा एक चांगला पर्याय आहे, या ठिकाणी गर्दी कमी असते.
  • जयपूर - जर तुम्हाला जेवणात विविधता आणि अनुभव हवे असतील आणि सोपी रसद हवी असेल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी योग्य आहे.
  • उदयपूर - जर तुम्हाला आरामदायी वातावरण, संथ गतीचे दिवस आणि रोमँटिक, शांत मूड हवा असेल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी योग्य आहे.
  • अमृतसर - जर तुम्हाला एक उत्तम सांस्कृतिक अनुभव, हिवाळ्यातील वातावरण आणि वर्षाची चांगली सुरुवात हवी असेल तर हे तुमच्यासाठी योग्य ठिकाण आहे.

