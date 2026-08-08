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International Cat Day 2026 : विना केसांची ते सर्वात उंच आणि महागडी मांजर...जाणून घ्या जगातील 10 अजब मांजरी!
आपल्या घरात खेळणाऱ्या साध्या मांजरींशिवाय जगात अशा काही मांजरींच्या प्रजाती आहेत, ज्यांचे रूप, स्वभाव आणि किंमत पाहून सामान्य माणूस थक्क होईल.
Published : August 8, 2026 at 3:37 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 5:40 PM IST
हैदराबाद : आज 8 ऑगस्ट म्हणजेच 'इंटरनॅशनल कॅट डे'. जगभरातील प्राणीप्रेमी आणि विशेषतः मांजरप्रेमींसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 2002 मध्ये 'इंटरनॅशनल फंड फॉर अॅनिमल वेल्फेअर'ने या दिवसाची सुरुवात केली होती. या वर्षीची जागतिक थिम '#ThinkCAT' अशी असून, मांजरींचे आरोग्य, त्यांचे संगोपन आणि त्यांच्याप्रती संवेदनशीलता वाढवण्यावर याद्वारे भर दिला जात आहे.
आपल्या घरात खेळणाऱ्या साध्या मांजरींशिवाय जगात अशा काही मांजरींच्या प्रजाती आहेत, ज्यांचे रूप, स्वभाव आणि किंमत पाहून सामान्य माणूस थक्क होईल. आंतरराष्ट्रीय मांजर दिनानिमित्त जाणून घेऊयात जगातील अशाच 10 सर्वात वेगळ्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण मांजरींबद्दल:
केस नसलेली अनोखी मांजर - स्फिंक्स (Sphynx) : पहिल्यांदा पाहिल्यावर ही मांजर थोडी विचित्र वाटू शकते, कारण या मांजरीच्या अंगावर अजिबात केस नसतात. कॅनडामध्ये उगम झालेली ही प्रजाती तिच्या सुरकुतलेल्या त्वचेसाठी आणि मोठ्या कानांसाठी ओळखली जाते. केस नसल्यामुळे त्यांना थंडी आणि उन्हापासून वाचवण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागते. दिसायला जरी ही मांजर गंभीर वाटत असली, तरी ती अत्यंत लाजाळू, प्रेमळ आणि मालकाशी एकनिष्ठ राहणारी असते.
मांजरींच्या दुनियेतील 'राक्षस' - मेन कून (Maine Coon) : तुम्हाला वाघासारखी किंवा सिंहासारखी मोठी मांजर पाहायची असेल, तर 'मेन कून' ही प्रजाती सर्वोत्तम उदाहरण आहे. ही जगातील सर्वात मोठ्या पाळीव मांजरींच्या प्रजातींपैकी एक आहे. अमेरिकेतील मेन राज्याची ही अधिकृत मांजर असून, हिचा आकार एखाद्या छोट्या कुत्र्याएवढा मोठा असू शकतो. यांचे केस खूप दाट असतात आणि हिवाळ्यात टिकून राहण्यासाठी त्यांच्या शरीराची रचना निसर्गाने तशी केली आहे. आकाराने मोठ्या असल्या तरी या मांजरी अतिशय शांत आणि खेळकर स्वभावाच्या असतात.
घरात राहणारा छोटा बिबट्या - बेंगॉल कॅट (Bengal Cat) : घरात बिबट्या पाळायचा असेल तर लोग बेंगॉल कॅट निवडतात. आशियाई बिबट्या मांजर (Asian Leopard Cat) आणि घरगुती मांजर यांच्या संकरातून ही प्रजाती तयार झाली आहे. यांच्या अंगावर हुबेहूब बिबट्यासारखे ठिपके आणि पट्टे असतात. या मांजरी अत्यंत ऊर्जेने भरलेल्या, चौकस आणि हुशार असतात. इतर मांजरींना पाणी आवडत नाही, पण बेंगॉल कॅटला पाण्यात खेळायला आणि पोहायला खूप आवडते.
मिटलेले कान आणि निरागस डोळे - स्कॉटिश फोल्ड (Scottish Fold) : या मांजरीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे कान पुढच्या बाजूला दुमडलेले असतात. त्यामुळे तिचा चेहरा घुबडासारखा किंवा एखाद्या टेडी बेअरसारखा गोल आणि गोड दिसतो. स्कॉटलंडमध्ये एका जनुकीय बदलामुळे (Genetic Mutation) या प्रजातीचा जन्म झाला. या मांजरी त्यांच्या शांत स्वभावासाठी आणि दोन पायांवर माणसासारख्या बसण्याच्या अनोख्या पद्धतीसाठी सोशल मीडियावर नेहमीच व्हायरल होत असतात.
मांजरींमधील 'राजेशाही थाट' - पर्शियन कॅट (Persian Cat) : भारतात आणि जगभरात सर्वाधिक पाळली जाणारी आणि पसंती मिळवणारी प्रजाती म्हणजे पर्शियन कॅट. लांबच लांब रेशमी केस, सपाट चेहरा आणि मोठे बोलके डोळे हे यांचे मुख्य आकर्षण आहे. या मांजरी खूप शांत असतात आणि त्यांना जास्त धावपळ करायला आवडत नाही. एखाद्या सोफ्यावर शांत पडून राहणे हा त्यांचा आवडता छंद असतो. त्यांच्या केसांची रोज काळजी घ्यावी लागते, म्हणूनच यांना राखणे हा एक राजेशाही थाट मानला जातो.
'चेशायर कॅट'ची आठवण करून देणारी - ब्रिटिश शॉर्टहेअर (British Shorthair) : ब्रिटिश शॉर्टहेअर ही जगातील सर्वात जुन्या मांजरींच्या प्रजातींपैकी एक आहे. गोल चेहरा, दाट मखमली कोट आणि प्रामुख्याने दिसणारा निळा-राखाडी (Blue-Grey) रंग ही तिची ओळख आहे. प्रसिद्ध 'अलाईस इन वंडरलँड'मधील 'चेशायर कॅट' याच प्रजातीवर आधारित आहे. या मांजरी अत्यंत शांत, समजूतदार असतात आणि अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी उत्तम पाळीव प्राणी मानल्या जातात.
सर्वात उंच आणि महागडी मांजर - सवाना कॅट (Savannah Cat) : सवाना ही एक हायब्रिड प्रजाती आहे, जी आफ्रिकन सर्व्हर (African Serval) आणि घरगुती मांजरीच्या प्रजननातून तयार झाली आहे. हिचे लांब पाय, मोठे कान आणि अंगावरील चित्त्यासारखे ठिपके तिला अतिशय वन्य (Wild) लूक देतात. ही जगातील सर्वात उंच पाळीव मांजर म्हणून ओळखली जाते. अत्यंत धाडसी आणि हुशार असलेल्या या मांजरीची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात लाखो रुपयांमध्ये असते.
चांदीसारखी चमकणारी मांजर - रशियन ब्लू (Russian Blue) : या मांजरीचा कोट अतिशय लहान पण अत्यंत दाट आणि मऊ असतो, ज्याला 'सिल्व्हर-ब्लू' छटा असते. हिरवेगार डोळे आणि चेहऱ्यावर नेहमी असणारे एक गोड हसू हे तिचे वैशिष्ट्य आहे. रशियन ब्लू मांजरी स्वभावाने खूप लाजाळू असतात आणि अनोळखी लोकांपासून दूर राहतात. मात्र, एकदा का त्यांची मालकाशी गट्टी जमली, की त्या अतिशय एकनिष्ठ आणि खेळकर बनतात.
निळे डोळे आणि बोलका स्वभाव - सियामी कॅट (Siamese Cat) : थायलंडमधून (ज्याचे जुने नाव सयाम होते) उगम पावलेली ही प्रजाती अत्यंत लोकप्रिय आहे. पांढरा किंवा फिकट रंगाचा सुडौल देह, चेहऱ्यावर-पायांवर काळे किंवा गडद ठिपके आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे गडद निळे डोळे कोणालाही भुरळ पाडतात. सियामी मांजरी खूप 'बोलक्या' असतात; त्यांना मालकाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सतत म्याव-म्याव करून संवाद साधायला आवडतो.
लहान पायांची गोड मांजर - मंचकिन (Munchkin) : मंचकिन मांजरींना 'मांजरींच्या दुनियेतील डॅशहंड (Dachshund)' म्हटले तरी चालेल. नैसर्गिक जनुकीय बदलामुळे या मांजरींचे पाय खूप लहान असतात, पण त्यांचे शरीर पूर्ण आकाराचे असते. पाय लहान असले तरी त्यांच्या धावण्यावर किंवा खेळण्यावर कोणताही फरक पडत नाही. त्या अत्यंत चपळाईने घरात बागडतात आणि त्यांचा हा लहान पायांचा क्युट लूक सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय आहे.
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