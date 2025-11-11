ETV Bharat / health-and-lifestyle
विदेशी फळांमधील पोषक तत्वे ‘ही’ देशी फळं करतात पूर्ण
पेरूमध्ये ब्लूबेरीपेक्षा जास्त व्हिटॅमिन सी असते. ते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास आणि त्वचेच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यास मदत करते.
ALTERNATIVE FOOD FOR EXPENSIVE FOOD: अलिकडच्या काळात, सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे आरोग्यविषयक जागरूकता अनेक पटींनी वाढली आहे. परिणामी, बरेच लोक ब्लूबेरी, एवोकॅडो, सॅल्मन आणि क्विनोआ सारखे महागडे आणि विदेशी 'सुपरफूड्स' खाण्याची सवय लावत आहेत. या पदार्थांचे आरोग्यदायी फायदे निर्विवाद असले तरी, त्यांच्या किमती जास्त असल्याने ते सर्वांना परवडणारे नाहीत. खरं तर, आपले पारंपारिक स्थानिक फळं या महागड्या फळांइतकेच पौष्टिक आहेत किंवा कधीकधी त्यापेक्षाही चांगले आहेत. या संकलनात, काही आश्चर्यकारक पर्यायी फळांवर बारकाईने नजर टाकू जे तुम्हाला किंमतीची चिंता न करता सहज समान पोषक तत्वे मिळविण्यास मदत करतील.
- अॅव्होकॅडोऐवजी केळी: केळीमध्ये अॅव्होकॅडोसारखेच पोषक घटक असतात. अॅव्होकॅडोमध्ये निरोगी चरबी, जीवनसत्त्वे के, ई, सी आणि उच्च पोटॅशियम असते. जरी केळीमध्ये या सर्व पोषक घटकांचे प्रमाण कमी असले तरी, अॅव्होकॅडोपेक्षा त्यात फायबर, जीवनसत्त्वे सी, बी6 आणि पोटॅशियम जास्त असते. तसंच केळी पचनसंस्था मजबूत करते आणि सेरोटोनिन तयार करण्यास मदत करते, ज्यामुळे मूड सुधारतो. शरीराची फायबर आणि पोटॅशियमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केळी हा एक उत्तम परवडणारा पर्याय आहे.
- पेरू हा ब्लूबेरीचा पर्याय आहे: पेरू हा महागड्या ब्लूबेरीसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. ब्लूबेरी हे अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेले सुपरफूड आहे. मात्र, पेरूमध्ये ब्लूबेरीपेक्षा जास्त व्हिटॅमिन सी असते. यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि त्वचेचे आरोग्य राखण्यास मदत होते. तसंच, पेरू रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते.
- सॅल्मनऐवजी मॅकरेल आणि सार्डिन: सॅल्मन त्याच्या ओमेगा-3 फॅटी अॅसिडसाठी ओळखले जाते. मॅकरेल आणि सार्डिनमध्ये सॅल्मनइतकेच ओमेगा-3, व्हिटॅमिन डी आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. विशेषतः सार्डिनमध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते. ते हृदयाचे आरोग्य आणि मेंदूचे कार्य सुधारण्यास मदत करतात. त्यामध्ये प्रथिने आणि व्हिटॅमिन डी देखील भरपूर प्रमाणात असते, जे स्नायूंच्या वाढीसाठी आणि हाडांच्या मजबुतीसाठी आवश्यक आहेत.
- रागीला पर्याय क्विनोआ: क्विनोआ हे सर्व नऊ आवश्यक अमीनो आम्लांसह एक 'पूर्ण प्रथिने' आहे. तर रागी हे कॅल्शियमचे उच्च प्रमाण असलेले धान्य देखील आहे. रागी क्विनोआपेक्षा स्वस्त आहे आणि त्यात फायबर, लोहाचे प्रमाण जास्त आहे. तसंच त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी आहे. रागीतील उच्च फायबर सामग्री भूक नियंत्रित करण्यास आणि वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांना मदत करण्यास मदत करते.
- चिया सिड्सला पर्याय सब्जा सिड्स: चिया सिड्स ओमेगा-३ आणि फायबरने समृद्ध असतात. मात्र, सब्जा सिड्स फायबर, लोह आणि मॅग्नेशियमने समृद्ध असतात. सब्जा सिड्स त्यांच्या थंड गुणधर्मांसाठी दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. वजन कमी करण्यात देखील ते समान भूमिका बजावतात.
- बदामांऐवजी शेंगदाणे: बदामांमध्ये व्हिटॅमिन ई, मॅग्नेशियम आणि निरोगी चरबी असतात. शेंगदाण्यांमध्ये प्रथिने, निरोगी चरबी, फोलेट आणि मॅग्नेशियम देखील समान प्रमाणात असतात. शेंगदाणे बदामांपेक्षा खूपच स्वस्त आणि अधिक शक्तिशाली पोषण स्रोत आहेत. त्यातील पोषक तत्वे खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि हृदयाचे रक्षण करण्यास मदत करतात.
- स्ट्रॉबेरीवरला पर्याय पपई : स्ट्रॉबेरीमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सचे प्रमाण जास्त असते. पण स्ट्रॉबेरीप्रमाणेच पपईमध्येही व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. 100 ग्रॅम पपईचे फळ व्हिटॅमिन सीच्या दैनंदिन गरजेच्या सुमारे ६०% भाग पुरवते. हे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास आणि त्वचेमध्ये कोलेजनचे उत्पादन करण्यास मदत करते. पपईचा एक अनोखा फायदा आहे जो स्ट्रॉबेरीमध्ये नाही. तो म्हणजे पपेन हे एंजाइम. ते प्रथिने तोडण्यास आणि पचन सुधारण्यास मदत करते. ते गॅस आणि पोटफुगी कमी करण्यास देखील मदत करते.
महागड्या पदार्थांचा शोध घेण्याऐवजी, स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेले पेरू, पपई, केळी, मॅकरेल, नाचणी, शेंगदाणे इत्यादी फळं अधिक वेळा खाणे चांगले. हे पर्यायी फळं स्वस्त असले तरी, आरोग्य आणि पौष्टिक मूल्याच्या बाबतीत काही समान फायदे देतात.
