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भारताच्या नवीन मान्सून मॅन्युअलमध्ये प्रत्येक राज्यातील आरोग्याविषयक धड्यांचा समावेश!
डेंग्यू आणि अतिसारापासून ते उष्णतेच्या ताणापर्यंत 'ईटीव्ही भारत'च्या देशभरातील मान्सून आरोग्यविषयक मालिकेतून भारतातील आजारांच्या बदलत्या स्वरूपाबाबत काय माहिती समोर आली? याबाबत जाणून घ्या.
Published : July 31, 2026 at 8:10 PM IST
गेल्या दोन आठवड्यांत 'ईटीव्ही भारत'नं केरळच्या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांपासून ते दिल्लीतील रुग्णांनी खच्चून भरलेल्या रुग्णालयांपर्यंत आणि महाराष्ट्रातील गावांपर्यंतचा प्रवास केला. हे जाणून घेण्यासाठी की, 2026 मध्ये पावसाचं स्वरूप कसं असेल? याचं उत्तर एक स्टोरी नव्हती. तर डझनहून अधिक होत्या. प्रत्येक राज्याचे स्वतःचं असं संकट होतं. तरीही, जेव्हा या सर्व स्टोरींची एकत्रितपणे मांडणी करण्यात आली. तेव्हा त्यातून एक अधिक व्यापक वास्तव समोर आले. ते म्हणजे भारत आता केवळ बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेत नाहीये, तर बदलत्या 'रोगांच्या नकाशा'शी (disease map) जुळवून घेत आहे.
मान्सून अनिश्चित झाला आहे आणि त्यासोबतच आजारही...
हवामान बदलामुळं लहान-सहान गोष्टींच्या वेळापत्रकावर परिणाम होतो. पावसाच्या पूर्ण महिन्याऐवजी एकाच दिवसात पाऊस पडतो. अचानक होणाऱ्या अतिवृष्टीपूर्वी कोरड्या हवामानाचा कालावधी अधिक काळ टिकतो. पावसाळ्यातही तापमान असामान्यपणे जास्त राहते. याचा परिणाम म्हणून एक विचित्र आणि नवीनच चक्र तयार होते. डासांच्या पैदाशीच्या पद्धतीत बदल होतो, पाणी दूषित राहण्याचा कालावधी वाढतो आणि रुग्णालयांना एकाच वेळी अनेक आणीबाणीच्या परिस्थितींचा सामना करावा लागतो.
हवामानशास्त्रज्ञ आणि हवामान-अभ्यासक प्रा. बी. एन. गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील एका महत्त्वपूर्ण स्टडीनं इशारा दिला आहे की, भारतासमोर आता दुहेरी धोक्याचे गंभीर संकट उभे राहिलं आहे. अतिवृष्टी आणि त्यानंतर येणारी दीर्घकाळ टिकणारी दमट उष्णता. पावसाळ्यात 45 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त 'अनुभवली जाणारी' तापमान असलेले दिवस आता पावसापूर्वीच्या तितक्याच तीव्र कोरड्या उष्णतेच्या दिवसांच्या तुलनेत सुमारे 10 पट अधिक वारंवार दिसून येत आहेत.
कोणालाही नको असलेली लढाई डेंग्यूनं जिंकली...
या मालिकेतील एखादं पात्र सातत्यानं समोर आलं असेल, तर ते म्हणजे 'डेंग्यू'. पाच वर्षांपूर्वी, कीटकांद्वारे पसरणाऱ्या आजारांच्या बाबतीत भारतासमोरील आव्हानांचं स्वरूप वेगळं होतं. त्यावेळी मलेरियाचा (हिवताप) प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होता, तसंच 'काला-आजार'साठीही सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने सातत्यपूर्ण लक्ष देण्याची गरज होती. आज मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. अनेक दशकांपासून सुरू असलेली देखरेख, कीटकनाशक फवारणीचे कार्यक्रम आणि आजाराचे वेळीच निदान, यामुळं 2018 ते 2022 या काळात मलेरियाच्या रुग्णांची संख्या 4.3 लाखांवरून 1.74 लाखांपर्यंत, म्हणजेच जवळपास 60 टक्क्यांनी घटली आहे. 'काला-आजार'च्या रुग्णांच्या संख्येत तर त्याहूनही अधिक मोठी घट झाली असून, ती 4,539 वरून केवळ 881 वर आली आहे.
अशात आणखी एका डासानं ती रिकामी जागा व्यापली. तो आजार म्हणजे डासांपासून होणारा डेंग्यू. 2023-25 या काळात भारतात डेंग्यूची 6.36 लाखांहून अधिक प्रकरणे आणि 877 मृत्यूंची नोंद झाली. 2025 मध्ये देशात नोंदवलेल्या रुग्णांच्या संख्येत तामिळनाडू आघाडीवर होते, त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा यांचा क्रमांक लागतो. मलेरियाप्रमाणेच डेंग्यू हा आता केवळ ग्रामीणच नव्हे, तर शहरी भागातीलही आजार बनला आहे. बांधकाम सुरू असलेली ठिकाणे, इमारतींच्या गच्च्या, कुंड्या, छतावरील पाण्याच्या टाक्या आणि दुर्लक्षित राहिलेल्या बादल्यांमध्ये याची उत्पत्ती होते. तुम्ही मुंबईत राहता की एखाद्या दुर्गम जिल्ह्यातील शहरात, याने या डासाला काहीच फरक पडत नाही. त्याला फक्त साचलेल्या स्वच्छ पाण्याची गरज असते.
आरोग्याशी संबंधित सर्वात मोठी बातमी संसर्गजन्य रोगांविषयी नाही...
कदाचित या मालिकेतील सर्वात आश्चर्यकारक धड्यांचा डासांशी काहीही संबंध नाही. तर त्याचा संबंध मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा लठ्ठपणा यांसारख्या समस्यांशी होता. देशभरातील डॉक्टरांनी वारंवार 'दुहेरी आजारांचे ओझे' (double disease burden) या संकल्पनेकडे लक्ष वेधलं.
भारत एकाच वेळी दोन साथीच्या रोगांशी लढत आहे. एक पावसाबरोबर येते, तर दुसरी कधीच जात नाही. देशव्यापी तपासणीत आतापर्यंत 7.01 कोटी लोकांना उच्च रक्तदाब आणि 4.68 कोटी लोकांना मधुमेह असल्याचं निदान झालं आहे. भारतातील एकूण मृत्यूंपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश मृत्यू आता असंसर्गजन्य रोगांमुळं होतात. जेव्हा या दोन्ही गोष्टी एकत्र येतात, तेव्हा खरा धोका निर्माण होतो. एक निरोगी प्रौढ व्यक्ती सहसा डेंग्यूतून बरी होते. मधुमेह, मूत्रपिंडाचा आजार किंवा हृदयरोग असलेल्या व्यक्तीला गंभीर गुंतागुंत होण्याचा धोका खूप जास्त असतो. डासामुळे आजाराची सुरुवात होऊ शकते आणि त्याचा शेवट कसा होईल, हे अनेकदा दीर्घकालीन आजारच ठरवतो.
पाणी ही भारताची सर्वात जुनी आणि नवी समस्या बनत चालली आहे...
आमच्या वार्तांकनात वारंवार एका आश्चर्यकारकपणे सामान्य विषयाकडे लक्ष वेधलं गेलं आणि तो विषय म्हणजे 'पाणी'. यात पूर किंवा पावसाचा समावेश नव्हता, तर मुद्दा होता तो 'पिण्याच्या पाण्याचा'. केवळ वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत केरळमध्ये पाण्यावाटे पसरणाऱ्या आजारांमुळं 133 जणांचा मृत्यू झाला. 3.18 लाखांहून अधिक लोकांनी अतिसारावर (डायरिया) उपचार घेतले. शिगेला संसर्गाचे प्रमाणही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक होते. 'अमिबिक एन्सेफलायटिस'मुळं होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रकरणांचा डॉक्टर अजूनही तपास करत आहेत. या आजाराचा नेमका स्रोत मात्र अद्याप अस्पष्टच आहे. राजस्थानमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस आणि डिहायड्रेशनच्या रुग्णांनी भरले आहेत. बिहारमध्ये दूषित पाण्याच्या पुरवठ्यासोबत हिपॅटायटीस ए, हिपॅटायटीस ई आणि टायफॉइडचे प्रमाण वाढलं आहे. अनेक दशकांची गुंतवणूक असूनही, सुरक्षित पिण्याचे पाणी हा भारतातील सर्वात मोठा अपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य प्रकल्प आहे.
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