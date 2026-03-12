ETV Bharat / health-and-lifestyle
ऑनलाईन बुक केलेलं कॅन्फर्म टिकिट देखील करता येईल रिशेड्यूल; जाणून घ्या रेल्वेचे नवीन नियम
आपत्तीजनक परिस्थितमध्ये किंवा काही कारणास्तव प्रवास पुढे ढकलावा लागला तर आता तिकिट कॅन्सर करण्याची गरज नाही तुम्ही ती रिशेड्यूल करू शकता.
Published : March 12, 2026 at 12:00 PM IST
HOW TO RESCHEDULE TRAIN TICKET: बरेच लोक दररोज ट्रेनने प्रवास करतात. विशेषतः जे लोक लांब पल्ल्याचा प्रवास करतात ते ट्रेन प्रवासाला महत्त्व देतात. लांब प्रवास करणारे लोक काही दिवस आधीच त्यांच्या पसंतीच्या वर्गात तिकिटे बुक करतात. मात्र, कधीकधी आपत्कालीन परिस्थितीत, प्रवास नियोजित तारखेपेक्षा दुसऱ्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलावा लागतो. अशा वेळी, बहुतेक लोक आगाऊ बुक केलेले तिकीट रद्द करतात. जेव्हा अशा प्रकारे तिकीट रद्द केले जाते, तेव्हा शुल्काच्या नावाखाली काही पैसे कापले जातात. पण, तुम्हाला माहिती आहे का? रेल्वेने आणलेल्या नवीन नियमानुसार, तुम्ही कोणत्याही रद्दीकरण शुल्काच्या ओझ्याशिवाय ट्रेन तिकिटाचे वेळापत्रक बदलू शकता. हा नियम कधीपासून लागू झाला? या कथेत त्याशी संबंधित नियम जाणून घेऊया.
1 जानेवारी 2026 पासून काही नवीन रेल्वे नियम लागू झाले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे "ट्रेन टिकट रिशेड्यूल रूल". हा नियम आधीच लागू होता. मात्र, तेव्हा तो ऑनलाइन बुक केलेल्या रेल्वे तिकिटांना लागू नव्हता. तो फक्त रेल्वे स्थानकांच्या काउंटरवर उपलब्ध होता. नवीन नियमानुसार, ऑनलाइन बुक करणाऱ्यांनाही रेल्वे ही सुविधा देत आहे.
आतापर्यंत, आणीबाणीच्या परिस्थितीमुळे जर रेल्वे प्रवासाची तारीख बदलली गेली तर तिकीट रद्द केले जात असे. परिणामी, भाडे 25 ते 50 टक्क्यांपर्यंत आकारले जात असे. काही प्रकरणांमध्ये, जर उशीर झाला तर परतावा मिळत नव्हता. मात्र, ज्यांनी 1 जानेवारी 2026 नंतर रेल्वे तिकिटे बुक केली होती आणि जर त्यांचा प्रवास अनपेक्षितपणे पुढे ढकलला गेला, तर ते जुने रेल्वे तिकीट रद्द न करता नवीन तारखेसाठी तेच तिकीट पुन्हा रिशेड्यूल करू शकतात.
उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही 20 एप्रिल रोजी रेल्वेचे तिकीट बुक केले आहे. पण, काही कारणास्तव, तुमचा प्रवास पाच दिवसांनी पुढे ढकलला गेला आहे. त्यानंतर तुम्ही कोणतेही रद्दीकरण शुल्क न घेता तिकीट पुन्हा रिशेड्यूल करू शकता. तुम्ही ज्या अॅापवरून ते बुक केले होते त्याच अॅतपमधील तुमच्या तिकिटावर क्लिक करावे लागेल. तिथे तुम्हाला "रीशेड्यूल" नावाचा एक नवीन पर्याय दिसेल. त्यानंतर त्यावर क्लिक करा आणि तुमची नवीन तारीख निवडा.
हे नियम अनिवार्य आहेत
- तुम्ही बुक केलेले तिकीट हे कन्फर्म केलेले असणे आवश्यक आहे.
- ट्रेन सुटण्याच्या 48 तास आधी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.
- आरएसी प्रतीक्षा यादीतील तिकिटांचे वेळापत्रक बदलण्याची शक्यता नाही.
- ही सुविधा फक्त आयआरसीटीसी पोर्टल किंवा अॅपद्वारे बुक केलेल्या कन्फर्म तिकिटांसाठी उपलब्ध आहे.
- जर नवीन तारखेला ट्रेनचे शुल्क पूर्वी बुक केलेल्या तिकिटाच्या किमतीपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला वाढीव भाड्यातील फरक भरावा लागेल.
रेल्वेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रवाशांसाठी डिजिटल सेवा अधिक सोयीस्कर झाल्याचे म्हणता येईल. विशेषतः, रेल्वे तिकिटे रद्द न करता पुन्हा वापरण्याची चांगली संधी देत आहे. येथे लक्षात ठेवण्याची मुख्य गोष्ट म्हणजे तुमची सीट कन्फर्मेशन नवीन तारखेला तुम्ही प्रवास करत असलेल्या ट्रेनमधील जागांच्या उपलब्धतेवर आधारित असेल.