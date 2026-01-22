आता वंदे भारत ‘स्लीपर ट्रेन’मध्ये करा प्रवास; रेल्वे नाही, हे तर चालतं फिरतं 5 स्टार हॉटेलचं!

ETV Bharat / health-and-lifestyle
ट्रेन क्रमांक 27575, हावडा-कामाख्या (गुवाहाटी) वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फक्त 14 तासांत आपला प्रवास पूर्ण करते. जाणून घ्या या ट्रेनची खास वैशिष्ट्ये...
January 22, 2026
vande bharat sleeper train: भारतीय रेल्वेने लांब पल्ल्याच्या प्रवासात क्रांती घडवून आणली आहे. देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू झाल्यामुळे, प्रवाशांना आता रात्रीच्या प्रवासातही जलद गती, वाढीव सुरक्षितता आणि आधुनिक सुविधांचा अनुभव घेता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवण्यात आलेली ही हाय-स्पीड स्लीपर ट्रेन (ट्रेन क्रमांक 27576) हावडा आणि गुवाहाटी (कामाख्या) 22 जानेवारी पासून नियमितपणे धावेल. महत्त्वाचे म्हणजे, ही ट्रेन राजधानी आणि इतर सुपरफास्ट ट्रेनपेक्षा कमी वेळेत जास्त अंतर कापेल, ज्यामुळे प्रवाशांना एक आलिशान पण परवडणारा प्रवास पर्याय मिळेल.
19 जानेवारीपासून तिचे बुकिंग सुरू झाले आहे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचा पहिला व्यावसायिक प्रवास आज म्हणजेचं 22 जानेवारी 2026 रोजी कामाख्या स्टेशनपासून सुरू होईल. हावडा येथून तिची सेवा 23 जानेवारी 2026 रोजी सुरू होईल. ईशान्य आणि पूर्व भारतामधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला गती देणाऱ्या या ट्रेनचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 17 जानेवारी 2026 रोजी झाले. हावडा आणि गुवाहाटी (कामाख्या) दरम्यान धावणाऱ्या या ट्रेनचे (ट्रेन क्रमांक 27566) फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. विशेष म्हणजे या ट्रेनमधील "फर्स्ट क्लास प्रायव्हेट कूप", जे विमानाच्या केबिनसारखे दिसते.
'फर्स्ट क्लास प्रायव्हेट कूप' म्हणजे काय? 'फर्स्ट क्लास प्रायव्हेट कूप' ही भारतीय रेल्वेची सर्वात प्रीमियम प्रवास सुविधा आहे, जी एसी फर्स्ट क्लासमध्ये दोन प्रवाशांसाठी पूर्णपणे खाजगी, वातानुकूलित डबा प्रदान करते. त्यात एक लॉकिंग दरवाजा आणि दोन बर्थ आहेत, ज्यामुळे ते जोडप्यांसाठी किंवा प्रायव्हसीची इच्छा असलेल्यांसाठी एक अतिशय आरामदायी आणि सुरक्षित पर्याय आहे आणि त्यात उत्कृष्ट सेवा आणि जेवण देखील समाविष्ट आहे.
जोडप्यांसाठी खास खाजगी कूप: लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर देवराज दिवाण यांनी इंस्टाग्रामवर या लक्झरी ट्रेनच्या आतील भागातील व्हिडिओ शेअर केलाय. ज्यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने प्रथम श्रेणीच्या एसी कोचमधील "टू-सीटर कूप" वर लक्ष केंद्रित केले आहे. देवराज यांनी त्यांच्या व्हिडिओमध्ये म्हटलं आहे की, जर तुम्हाला कपल म्हणून प्रवास करायचा असेल तर हा सर्वात आरामदायी पर्याय आहे. जुन्या खुल्या केबिनच्या तुलनेत, ही पूर्णपणे बंद खाजगी खोलीप्रमाणे आहे. ती प्रवाशांना एक आलिशान अनुभव आणि संपूर्ण गोपनीयता देते.
त्यांनी सांगितले की, ट्रेनची आतील रचना अतिशय सुंदर आहे, ज्यामध्ये आरामदायी डबल-सीट सीट्स आणि वॉटर बॉटल होल्डर्ससारख्या लहान डिटेल्सवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्यांनी असंही म्हटलं की, ही स्लीपर ट्रेन केवळ गोपनीयतेच्या बाबतीतच नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही खूप प्रगत आहे.
देवराज दिवाण यांच्या मते, या ट्रेनमध्ये इतर अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत जसे की...
चार्जिंग पॉइंट्स: प्रवाशांनी वाहून नेलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गॅझेट्ससाठी तीन वेगवेगळे चार्जिंग पर्याय उपलब्ध आहेत.
वैयक्तिक एसी नियंत्रण: आधुनिक एसी व्हेंट्स बसवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या आवडीनुसार एसी तापमान समायोजित करता येते.
अटेंडंट कॉल सिस्टीम: यामध्ये अटेंडंट कॉल करण्यासाठी एक आधुनिक कॉल बटण उपलब्ध आहे.
भरपूर साठवणूक आणि लेगरूम: डिझाइनमध्ये भरपूर लेगरूम आणि सामान ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा आहे.
या ट्रेनमध्ये जलद इंटरनेटसाठी हाय-स्पीड वाय-फाय, सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित दरवाजे आणि आग लागल्यास फायर अलार्मची सुविधा आहे.
विमान प्रवासासाठी कठीण स्पर्धा: केंद्र सरकार लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी हवाई प्रवासाला पर्याय म्हणून वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू करत आहे. या ट्रेनमध्ये अत्याधुनिक प्रकाशयोजना, स्वच्छता आणि हाय-स्पीड क्षमता असतील. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूर्णपणे वातानुकूलित असेल आणि प्रवाशांना विमानासारखा अनुभव देईल, तर भाडे सरासरी प्रवाशांना परवडणारे असेल. तिचा कमाल वेग ताशी 180 किमी प्रति तास असेल, ज्यामुळे हावडा ते गुवाहाटी दरम्यानचा प्रवास वेळ अंदाजे 3 तासांनी कमी होईल. आता प्रवासाला अंदाजे 12 ते 14 तास लागतात, जो सध्याच्या गाड्यांपेक्षा खूपच वेगवान आहे. ही ट्रेन आठवड्यातून सहा दिवस धावेल.
तिकिटांचे दर कसे आहेत? हावडा ते कामाख्या (गुवाहाटी) प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी, एसी 3-टायर तिकिटाची किंमत 5 टक्के जीएसटी वगळता 2299 असेल. न्यू जलपाईगुडी आणि मालदा टाउनसाठी त्याच श्रेणीतील भाडे अनुक्रमे ₹1334 आणि ₹960 असेल. एसी 2-टायर श्रेणीमध्ये, हावडा-गुवाहाटी भाडे 2970 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे, तर न्यू जलपाईगुडी आणि मालदा टाउनच्या तिकिटांची किंमत अनुक्रमे 1724 आणि 1240 रुपये असेल. हावडा ते गुवाहाटी या पहिल्या एसीचे भाडे ₹3640 निश्चित करण्यात आले आहे. न्यू जलपाईगुडीला जाणाऱ्या प्रवाशांना ₹2113 आणि मालदा टाउनला जाणाऱ्या प्रवाशांना ₹1520 आकारले जातील. कामाख्या ते मालदा टाउन दरम्यानचे भाडे एसी 3-टायरसाठी ₹1522, एसी 2-टायरसाठी ₹1965 आणि फर्स्ट एसीसाठी ₹2409 आहे. त्याचप्रमाणे, कामाख्या ते न्यू जलपाईगुडी दरम्यानचे भाडे एसी 3-टायरसाठी ₹962, एसी 2-टायरसाठी ₹1243 आणि फर्स्ट एसीसाठी ₹ 1524आहे.
ही ट्रेन 14 तासांत 966 किलोमीटर अंतर कापेल अशी अपेक्षा: हावडा-गुवाहाटी मार्गावरील नवीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमुळे सध्याच्या सर्वात जलद सेवेच्या तुलनेत प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल, म्हणजेच सरायघाट एक्सप्रेस (12345/12346). हावडा आणि गुवाहाटी/कामाख्या दरम्यानचे 966 किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी सरायघाट एक्सप्रेसला अंदाजे 17 तास लागतात. याउलट, वंदे भारत स्लीपर ही प्रवास अंदाजे 14 तासांत पूर्ण करेल अशी अपेक्षा आहे. ज्यामुळे मार्गावरील अंदाजे 3 तासांची बचत होईल. प्रवासाच्या वेळेत ही घट प्रादेशिक व्यापार, पर्यटन, रोजगार आणि सामाजिक कनेक्टिव्हिटीला देखील चालना देईल. एकूणच, या स्लीपर ट्रेन भारतीय रेल्वेमध्ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज आहेत. त्या सरासरी प्रवाशालाही प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत.