ETV Bharat / health-and-lifestyle
नाशिकमध्ये धन्वंतरी पूजनानिमित्त वैद्यांनी बुद्धिवर्धक शंखपुष्पीचं महत्त्व दिलं पटवून
धन्वंतरीची पूजा सर्व चिकित्सक वैद्यगण करत धन्वंतरीकडे आरोग्यसंपन्न आयुष्याची प्रार्थना करत वैद्य त्यांना उत्तम चिकित्सा करण्यासाठी आशीर्वाद मागतात.
Published : November 6, 2026 at 3:38 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 4:00 PM IST
नाशिक - दिवाळीचा दुसरा दिवस धनत्रयोदशी म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो. यादिवशी धन्वंतरीचे मनोभावे पूजन करुन निरोगी आयुष्याची मनोकामना करण्यात आली. नाशिकमध्ये प्रसिद्ध वैद्य विक्रांत जाधव यांनी आपल्या दवाखान्यात धन्वंतरीचे पूजन करून देखाव्यातून वनस्पतींचे महत्व पटवून देण्यात आले.
दिवाळीत येणाऱ्या आश्विन कृष्ण त्रयोदशी ही धन्वंतरी जयंती म्हणून साजरी केली जाते. याला धनत्रयोदशी म्हणतात. समुद्रमंथनातून 14 रत्नं प्रगट झाली, त्यातील एक रत्न भगवान धन्वंतरी होते. भूतलावरील प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्य रक्षणासाठी भगवान धन्वंतरी प्रगट झाले अशी मान्यता आहे. म्हणून धन्वंतरीची पूजा सर्व चिकित्सक वैद्यगण करत धन्वंतरीकडे आरोग्यसंपन्न आयुष्याची प्रार्थना करत वैद्य त्यांना उत्तम चिकित्सा करण्यासाठी आशीर्वाद मागतात. धन म्हणजे आरोग्य हे हजारो वर्षापूर्वी सांगितले आहे, म्हणून त्यांची उपासन म्हणजे शरीररुपी धनाची उपासना आहे असं म्हटलं जातं. धन्वंतरींना धणे व लाह्या प्रसाद म्हणून दाखवला जातो. शरद ऋतूतील आरोग्याशी त्याचा संबंध दिसतो असं वैद्य सांगतात.
धन्वंतरीच्या हातात चार आयुधे - एका हातात शंख आहे, आसमंतातील दुषितता शंखनादाने दूर होते. दुसऱ्या हातात सुदर्शन चक्र, हे शल्य चिकित्सेचे प्रतीक आहे. तिसऱ्या हातात जालौका हा प्राणी आहे. जालौका हा प्राणी अशुद्ध रक्त शोषून घेतो व आरोग्य देतो. चौथ्या हातात अमृतकलश असून ते औषधांचे प्रतीक आहे असं वैद्य विक्रांत जाधव यांनी म्हटलं आहे.
शंखपुष्पी बुद्धीवर्धक वनस्पती - आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून एक प्रथा सुरू केली आहे, यात दरवर्षी एक वनस्पती धन्वंतरी पूजेच्या दिवशी ठेवली जाते. यातून त्या वनस्पतीचं महत्त्व पटवून दिलं जातं. विशेष म्हणजे काळाची गरज ओळखून वनस्पती लोकांसमोर ठेवली जाते. आजची वनस्पती शंखपुष्पी आहे. चरकाचार्यांनी ज्या चार बुद्धिवर्धक वनस्पती सांगितल्या आहेत त्यातली एक शंखपुष्पी आहे. पहिली वनस्पती वेखंड, ज्येष्ठमध, ब्राह्मी आणि चौथी शंखपुष्पी असं वैद्य विक्रांत जाधव यांनी म्हटलं आहे.