धक्कादायक! विषारी हवेमुळे दिल्लीत दोन वर्षात 2 लक्ष लोक आजारी

दमा, सीओपीडी आणि फुफ्फुसांच्या इतर संसर्गासारख्या आजारांच्या वाढत्या घटनांचे प्रमुख कारण म्हणजे वायू प्रदूषण. त्यामुळे होणारी लक्षणे जाणून घ्या...

धक्कादायक! विषारी हवेमुळे दिल्लीत दोन वर्षात 2 लक्ष लोक आजारी (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 5, 2025 at 6:59 PM IST

3 Min Read
AIR POLLUTION RELATED ILLNESSES: देशातील प्रमुख शहरांमधील हवा दिवसेंदिवस विषारी होत चालली आहे. ज्याचा थेट परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर होत आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार 2022 ते 2024 दरम्यान दिल्लीतील सहा सरकारी रुग्णालयांमध्ये श्वसनाच्या गंभीर आजारांचे 2,00,000 हून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांत श्वसनाच्या आजारांने ग्रस्त 30,000 हून अधिक लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी अस्थमा, सीओपीडी आणि फुफ्फुसांच्या इतर संसर्गासारख्या आजारांमध्ये वाढ होण्यास वायू प्रदूषणाचा मोठा वाटा असल्याचे अधोरेखित केले.

राज्यसभेतील प्रश्न क्रमांक 274 च्या उत्तरात खासदार डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीवरून असं दिसून आलं आहे की, 2022 ते 2024 दरम्यान, एम्स, सफदरजंग, एलएचएमसी ग्रुप, आरएमएल, एनआयटीआरडी आणि व्हीपीसीआय यासारख्या रुग्णालयांमध्ये एकूण 204,758 आपात्कालीन प्रकरणे नोंदवण्यात आली. यापैकी 30,420 रुग्णांना, किंवा अंदाजे 15% रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले, जे आरोग्य सुविधांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची तीव्रता दर्शवते. यापूर्वी मिळालेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०२२ मध्ये 67,054 आपत्कालीन प्रकरणे आणि 9,874 रुग्णांना दाखल करण्यात आले होते, 2023 मध्ये 69,293 रुग्णांना आणि 9,727 रुग्णांना दाखल करण्यात आले होते आणि 2024 मध्ये 68,411 रुग्णांना आणि 10,819 रुग्णांना दाखल करण्यात आले होते. 2024 मध्ये एकूण आपत्कालीन भेटींमध्ये किंचित घट झाली असली तरी, रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले, ज्यामुळे तीव्रता वाढत असल्याचे दिसून येते.

वैज्ञानिक अभ्यास काय सांगतो? वैज्ञानिक अभ्यास प्रदूषण आणि श्वसन रोगांमधील संबंधांना सहमती दर्शवतात. पाच ठिकाणी केलेल्या आयसीएमआरच्या बहु-शहर अभ्यासात 33,000 हून अधिक रुग्णांचे विश्लेषण करण्यात आले आणि असे आढळून आले की वाढत्या प्रदूषण पातळीमुळे श्वसनाच्या तक्रारींसाठी आपत्कालीन विजिटमध्ये वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राने (एनसीडीसी) ऑगस्ट 2023 पासून एकात्मिक आरोग्य माहिती प्लॅटफॉर्म (आयएचआयपी) द्वारे डिजिटल देखरेखीचा विस्तार केला आहे, ज्यामध्ये दिल्लीतील सहा राज्यांसह 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 230 हून अधिक सेन्टिनेल साइट्सचा समावेश आहे. राष्ट्रीय हवामान बदल आणि मानवी आरोग्य कार्यक्रम (NPCCHH) अंतर्गत वारंवार जारी केलेल्या सरकारी सूचना असूनही, ज्यामध्ये राज्यांना आरोग्यसेवेची तयारी मजबूत करण्याचे, आवश्यक औषधांचा साठा करण्याचे आणि AQI बिघडल्यास सार्वजनिक इशारे देण्याचे आवाहन केले जाते.

वायू प्रदूषण म्हणजे काय आणि त्यामुळे आजार कसे होतात? WHO वेबसाइटनुसार, वायू प्रदूषण ही स्थानिक, प्रादेशिक आणि जागतिक समस्या आहे जी वायू, रसायने आणि लहान कण यांसारख्या प्रदूषकांच्या उत्सर्जनामुळे उद्भवते. वायू प्रदूषण म्हणजे हवेत एक किंवा अधिक दूषित घटकांची उपस्थिती, जसे की धूळ, धूर, वायू, धुके, गंध, धूर किंवा बाष्प, ज्यांचे प्रमाण जास्त असते आणि दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्यास एखाद्या व्यक्तीला गंभीर आरोग्य विषयक धोका निर्माण होतो. वायू प्रदूषणाच्या संपर्काचा मुख्य मार्ग श्वसनमार्गाद्वारे होतो. या प्रदूषकांच्या श्वासोच्छवासामुळे शरीरातील पेशींमध्ये जळजळ, ऑक्सिडेटिव्ह ताण, इम्युनोसप्रेशन आणि म्युटेजेनिसिटी निर्माण होते, ज्यामुळे फुफ्फुसे, हृदय, मेंदू आणि इतर अवयवांवर परिणाम होतो, ज्यामुळे शेवटी गंभीर आजार होतात.

वायू प्रदूषणामुळे कोणते अवयव प्रभावित होतात? शरीरातील जवळजवळ प्रत्येक अवयव वायू प्रदूषणामुळे प्रभावित होऊ शकतो. त्यांच्या लहान आकारामुळे, काही वायू प्रदूषक फुफ्फुसांमधून रक्तप्रवाहात प्रवेश करतात आणि संपूर्ण शरीरात पसरतात, ज्यामुळे प्रणालीगत दाह आणि कर्करोगाचा धोका वाढतो.

वायू प्रदूषणाची लक्षणे

खोकला आणि खरखर - खराब बाहेरील हवेच्या गुणवत्तेच्या संपर्कात आल्याने श्वसनमार्गाला त्रास होऊ शकतो, ज्यामुळे खोकला आणि खरखर होऊ शकते.

श्वास घेण्यास त्रास - बाहेरील हवेची गुणवत्ता खराब असल्याने श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.

छातीत जडपणा - प्रदूषित हवेमुळे छातीत जडपणा येऊ शकतो आणि तुम्हाला असे वाटू शकते की तुमच्या छातीवर काहीतरी जड ठेवले आहे.

डोकेदुखी - जर तुम्हाला वारंवार डोकेदुखी होत असेल, तर ते तुम्ही प्रदूषित हवेत श्वास घेत असल्याचे लक्षण असू शकते ज्यामुळे डोकेदुखी आणि चक्कर येऊ शकते.

थकवा - बाहेरील हवेची गुणवत्ता खराब असल्याने तुम्ही बराच वेळ झोपला असला तरीही थकवा आणि सुस्ती जाणवू शकते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

