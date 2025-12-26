ETV Bharat / health-and-lifestyle

हृदय निरोगी ठेवायचं आहे; आहारात करा ‘या’ हिरव्या भाज्यांचा समावेश

हिवाळ्यात बाजारात कांद्याची पात उपलब्ध असते. यात लोह, फायबर, फोलेट, पोटॅशियम, व्हिटॅमिन ए, बी६ आणि बी-कॉम्प्लेक्स सारखे आवश्यक पोषक घटक असतात.

HEALTH BENEFITS OF SPRING ONION BENEFITS OF SPRING ONION SPRING ONION GOOD FOR HEART SPRING ONION GOOD FOR LIVER
हृदय निरोगी ठेवायचं आहे; आहारात करा ‘या’ हिरव्या भाज्यांचा समावेश (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 26, 2025 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

health benefits of spring onion: हृदयरोगाच्या रूग्णसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अलिकडच्या काळात हृदयविकाराच्या झटक्याने अनेक मोठ्या स्टार्सचा मृत्यू झाला आहे. म्हणून, हृदयाची काळजी घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आरोग्य तज्ञांच्या मते, उच्च रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉलमुळे हृदयरोगाचा धोका वाढतो. यामुळे रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवणे आवश्यक आहे. उच्च कोलेस्ट्रॉल रक्ताभिसरण बिघडवते, ज्यामुळे स्ट्रोक आणि हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता वाढते. निरोगी हृदय राखण्यासाठी, संतुलित आहार, व्यायाम आणि जंक फूड टाळणे गरजेचं आहे. याव्यतिरिक्त, निरोगी हृदय राखण्यासाठी आहारात कांद्याची पातीचं समावेश करा.

HEALTH BENEFITS OF SPRING ONION BENEFITS OF SPRING ONION SPRING ONION GOOD FOR HEART SPRING ONION GOOD FOR LIVER
हृदय निरोगी ठेवायचं आहे; आहारात करा ‘या’ हिरव्या भाज्यांचा समावेश (Getty Images)

कांद्याची पात: कांद्याची पात आरोग्यासाठी औषधापेक्षा कमी नाही. त्यामध्ये लोह, फायबर, फोलेट, पोटॅशियम, जीवनसत्त्वे अ, ब६ आणि बी-कॉम्प्लेक्स सारखे आवश्यक पोषक घटक असतात. त्याचबरोबर अँटीऑक्सिडंट, दाहक-विरोधी, ऍलर्जी-विरोधी आणि कर्करोग-विरोधी गुणधर्म देखील असतात, जे विविध आजारांसाठी फायदेशीर आहे. कांद्याच्या पातेमध्ये आढळणारे पोटॅशियम, उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यास विशेषतः उपयुक्त आहे आणि उच्च कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते, ज्यामुळे हृदय निरोगी राहते.

100 ग्रॅम कांदा पातेमध्ये आढळणारे पोषण घटक

  • ऊर्जा - 30 कॅलरीज
  • प्रथिने - 3.27 ग्रॅम
  • कार्बोहायड्रेट - 4.35 ग्रॅम
  • फायबर - 2.5 ग्रॅम
  • व्हिटॅमिन सी - 58.1 मिलीग्राम
  • व्हिटॅमिन ए - 218मायक्रोग्राम
  • व्हिटॅमिन के - 213 मायक्रोग्राम
  • बीटा-कॅरोटीन - 2610मायक्रोग्राम
  • ल्युटीन + झेक्सॅन्थिन - 323 मायक्रोग्राम
  • पोटॅशियम - 296मिलीग्राम

पोषणतज्ञ वसुधा यांच्या मते, हिवाळ्यात हिरव्या पानांसह पांढरा कांदा खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते आणि शरीराचे रोगांपासून संरक्षण होते. हा कांदा कच्चा आणि शिजवलेला दोन्ही पद्धतीनं खाऊ शकता. व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन के आणि फायबरने समृद्ध असल्याने, त्यात जवळजवळ सर्व पोषक घटक असतात. त्याची चव आणि चव दोन्ही प्रभावी आहे. कांद्याची पात खाल्ल्याने संसर्ग टाळण्यास मदत होते.

  • रक्तदाब नियंत्रित करतो: कांद्याची पात डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान उपलब्ध असते. त्याचे सेवन केल्याने रक्तदाब नियंत्रित होण्यास मदत होते. त्यात पोटॅशियम असते, जे रक्तवाहिन्या आराम देते आणि रक्त परिसंचरण सुधारते. या कांद्याचे सेवन केल्याने रक्तदाब नियंत्रित होण्यास मदत होते. काद्यांच्या पातेमधील पोटॅशियम रक्तातील अतिरिक्त सोडियम काढून टाकण्यास देखील मदत करते. हिवाळ्यात दररोज कांद्याची पात खाल्ल्याने रक्तदाब सामान्य राहण्यास मदत होते.
  • निरोगी पचन: दररोज कांद्याची पात खाल्ल्याने पचन सुधारते. हा कांदा फायबरने समृद्ध आहे, जो बद्धकोष्ठता दूर करण्यास आणि पचन सुधारण्यास उत्तम मानला जातो. कांद्याची पात नैसर्गिकरित्या आतड्यांच्या हालचालींना चालना देतो. तसंच कांद्याची पात जुनाट बद्धकोष्ठता दूर करण्यास देखील प्रभावी आहे.
  • हृदय निरोगी ठेवते: कांद्याच्या पातेमध्ये सल्फर संयुगे असतात. जे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करतात आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारतात. हिवाळ्यात दररोज कांद्याची पात खाल्ल्याने नसांमधील वाईट कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होण्यास मदत होते. परिणामी हृदय निरोगी राहते.
  • हिवाळ्यात त्वचा तरुण आणि सुंदर देखील: हिवाळ्यात त्वचा कोरडी होऊ शकते आणि वृद्ध दिसू शकते. या ऋतूत हिरव्या पालेभाज्यासंह काद्यांची पात सेवन केल्याने त्वचेचा रंग सुधारतो. तसंच त्यात व्हिटॅमिन ए आणि व्हिटॅमिन सी समृद्ध असल्याने त्वचा चमकदार राहते आणि कोरडेपणा दूर होतो.
  • वजन नियंत्रण: कांद्याची पात खाल्लाने वजन नियंत्रित राहण्यास मदत होते. हिरव्या कांद्यामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे अन्न पचण्यास लागणारा वेळ वाढतो. यांच्या सेवनाने बराच काळ पोट भरल्यासारखे वाटते. ज्यामुळे जास्त खाण्याची लालसा कमी होते. परिणामी वजन नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
  • सर्दी आणि खोकला: कांद्याच्या पातेमध्ये व्हिटॅमिन सी असते, जे सर्दी आणि खोकल्यासारखे हंगामी आजार बरे करण्यासाठी आणि आजार रोखण्यासाठी प्रभावी आहे. हिवाळ्यात कांद्याची पात खाल्ल्याने सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळते. कांद्याची पात नैसर्गिक अँटीबायोटिक म्हणून काम करते. दाहक-विरोधी गुणधर्मांनी समृद्ध, हिरवा कांदा जळजळ नियंत्रित करतो आणि सांधेदुखीपासून देखील आराम मिळतो.
  • कांद्याची पात ही एक सुगंधी औषधी वनस्पती आहे आणि संतुलित आहाराचा एक प्रमुख घटक आहे. हिवाळ्यात कांद्याची पात तुही सॅलडमध्ये खाऊ शकतात. तसंच करी, सूप आणि स्ट्राई-फ्रायमध्ये देखील वापरले जाऊ शकतात. पौष्टिक फायद्यांसाठी ते चटणी किंवा पराठ्यांमध्ये देखील घालता येते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

HEALTH BENEFITS OF SPRING ONION
BENEFITS OF SPRING ONION
SPRING ONION GOOD FOR HEART
SPRING ONION GOOD FOR LIVER
HEALTH BENEFITS OF SPRING ONION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.