सेलेब्रिटीमध्ये ‘फिलेट्स’ व्यायामाचा क्रेज; काय आहे हा नवा व्यायामाचा प्रकार?
आजकाल, बहुतेक फिटनेस उत्साही लोकांमध्ये पिलेट्स व्यायामाची क्रेझ वाढली आहे. सेलिब्रिटींनाही याचे वेड आहे. पिलेट्स म्हणजे काय ते जाणून घ्या?
Published : January 28, 2026 at 5:13 PM IST
WHAT ARE THE BENEFITS OF PILATES: आजकाल, फिटनेसच्या जगात पिलेट्स ही एक नवीन क्रेझ आहे. सेलिब्रिटींमध्ये हा एक आवडता व्यायाम बनला आहे. जान्हवी कपूर, सारा अली खान, करीना कपूर, अनन्या पांडे आणि आलिया भट्ट सारखे प्रसिद्ध स्टार्स अनेकदा पिलेट्स हा त्यांच्या दैनंदिन दिनचर्येचा एक भाग असल्याचं सांगतात. तर, पिलेट्स म्हणजे काय आणि ते तुम्हाला तंदुरुस्त राहण्यास कशी मदत करू शकते ते जाणून घेऊया.
पिलेट्स म्हणजे नेमके काय ? पिलेट्स हा व्यायामाचा एक प्रकार आहे, जो शरीराची ताकद, लवचिकता आणि पोश्चर सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. तो नियंत्रित हालचाली, योग्य श्वासोच्छ्वास आणि गाभ्याच्या स्थिरतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो. सांध्यांवर जास्त ताण न देता स्नायूंना बळकटी देण्यासाठी हे खूप प्रभावी आहे.
20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला जोसेफ पिलेट्स यांनी विकसित केलेले. हे एक होलिस्टिक एक्सरसाइज सिस्टम आहे. जे शरीराला बैलेंस्ड, मजबूत आणि फ्लेक्सिबल करतो. हा असा व्यायाम आहे जो फिलाटेस एक कंट्रोल्ड, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज आहे. यामुळे कोर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी आणि बॅलेंसमुळे बॉडी अलाइनमेंटल चांगलं करते. हा चटईवर किंवा विशेष उपकरणांसह (जसे की सुधारक) करता येतो, प्रत्येक व्यायाम प्रामुख्याने गाभा, पोट आणि पाठीच्या खालच्या भागांना लक्ष्य करतो. हे संपूर्ण शरीराला टोन करण्यास, मुद्रा सुधारण्यास, सांध्यांची गतिशीलता वाढविण्यास आणि फ्रॅक्चर टाळण्यास मदत करते.
फायदे
- NHS.UK वेबसाइटनुसार, पिलेट्समुळे कोअर मजबूत होते, ज्यामुळे पाठीच्या खालच्या भागात वेदना कमी होण्यास, संतुलन सुधारण्यास आणि पडण्याचा धोका कमी होण्यास मदत होते.
- पिलेट्स व्यायामामुळे नैराश्य आणि चिंता कमी होण्यास मदत होते.
- पिलेट्स फ्रॅक्चर बरे करण्यास आणि रोखण्यास मदत करू शकतात आणि ते खेळाडूंसाठी एक उत्तम क्रॉस-ट्रेनिंग साधन आहे.
- हे पोश्चर आणि संतुलन सुधारते.
- हे बोलिलिटी आणि फ्लेक्सिबिलिटी वाढवण्यास मदत करते. यामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी करण्यास मदत होते.
पिलेट्सचे किती प्रकार आहेत? त्याच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे, आज तुम्हाला पिलेट्सचे अनेक प्रकार आढळतील, परंतु त्यांच्या क्लासिक पुस्तक ‘रिटर्न टू लाइफ थ्रू कंट्रोलॉजी’मध्ये, दिवंगत जोसेफ पिलेट्सने शरीर आणि मन यांच्यात संतुलन निर्माण करण्यासाठी 34 मॅट व्यायामांचा एक विशिष्ट क्रम वर्णन केला आहे. या व्यायामांना ‘कंट्रोलॉजी’ म्हटलं जात असे आणि त्यांचा प्राथमिक उद्देश शरीराच्या ‘पॉवरहाऊस’, म्हणजेच गाभा मजबूत करणे हा होता. हा पारंपारिक क्रम ‘द हंड्रेड’ नावाच्या वॉर्म-अपने सुरू होतो आणि ‘द पुश-अप’ ने संपतो. जरी आज जिम आणि स्टुडिओमध्ये अनेक आधुनिक प्रकार उपलब्ध असले तरी, जोसेफ पिलेट्सने वर्णन केलेल्या मूळ 34 पायऱ्या अजूनही शास्त्रीय पिलेट्सचा पाया मानल्या जातात.
टीप:जर तुम्ही गरोदर असाल किंवा नुकतीच बाळंतपण झालं असेल, पाठदुखी असेल किंवा दुखापतीतून बरे होत असाल, तर यापैकी काही व्यायाम तुमच्यासाठी योग्य नाहीत हे लक्षात ठेवावे. पिलेट्सचे व्यायाम केवळ पात्र प्रशिक्षकासोबत करणं चांगलं. एक पात्र पिलेट्स प्रशिक्षक विशिष्ट व्यायामांचे मूल्यांकन करून तुमच्या गरजा आणि उद्दिष्टांनुसार सुधारणा सूचवू शकतो. लक्षात ठेवा, कोणताही नवीन व्यायाम कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी नेहमीच तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचं आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)