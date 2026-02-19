ETV Bharat / health-and-lifestyle
माश्या, डास आणि झुरळांपासून परेशान आहात? फॉलो करा ‘या’ टिप्स
झुरळ, डास, माश्या आणि इतर कीटक बहुतेकदा घराच्या कोपऱ्यात आणि मोकळ्या जागांमध्ये प्रजनन करतात, म्हणून, हे भाग स्वच्छ ठेवले पाहिजेत...
Published : February 19, 2026 at 12:15 PM IST
HOW TO GET RID OF FLIES: आपलं घर आणि स्वयंपाकघर स्वच्छ ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पण तुम्ही ते कितीही स्वच्छ ठेवले तरी माश्या, झुरळ, डास आणि फ्रूट फ्लाय यांसारखे कीटक नेहमीच आत येतात. हे कीटक तुमच्या घराचे वातावरण प्रदूषित करतातच शिवाय ते तुमच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण करतात. म्हणून, त्यांच्यापासून मुक्त होणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या कीटकांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी बरेच लोक फवारण्या आणि कीटकनाशके यांसारख्या ओव्हर-द-काउंटर रासायनिक उत्पादनांचा वापर करतात. परंतु, हे लहान मुलांसाठी आणि पाळीव प्राण्यांसाठी हानिकारक ठरू शकते.
परंतु चांगली बातमी अशी आहे की, या कीटकांपासून मुक्त होण्याचे काही नैसर्गिक मार्ग आहेत. यात कापूर मदत करू शकतो. धार्मिक समारंभांमध्ये वापरला जाणारा कापूर फ्रुट फ्लाय, डास, झुरळ आणि इतर कीटकांना दूर ठेवण्यासाठी फायदेशीर आहे. लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर चटोरी चेतना हिने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर कापूर वापरून काही घरगुती उपाय शेअर केले आहेत. झुरळे, माश्या आणि डासांना दूर ठेवण्यासाठी कापूराचा वापर कसा करावा ते जाणून घेऊया...
कापूरची पाने गुंडाळा आणि ती अशा ठिकाणी ठेवा जिथे कीटक जास्त प्रमाणात आढळतात. स्वयंपाकघरात झुरळ ही एक सामान्य समस्या आहे. तुम्ही त्यांना सिंकभोवती फिरताना किंवा पाईपच्या छिद्रांमध्ये जाताना अनेकदा पाहिले असेल. स्वयंपाकघरात गेल्यावरही झुरळ इकडे तिकडे फिरताना दिसतील. इतकेच नाही तर हे झुरळे तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत आणि खूप त्रास देतात. स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट आणि ड्रॉवर हे झुरळांसाठी सामान्य लपण्याची जागा आहेत.
कापूर त्यांना दूर ठेवण्यासाठी प्रभावी आहे. ते वापरण्यासाठी, काही कापराच्या गोळ्या घ्या. त्यांना टिश्यू पेपरमध्ये किंवा पातळ कापडात गुंडाळा आणि लहान पॅकेट बनवा. ही पॅकेटं स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट आणि ड्रॉवरमध्ये ठेवा. यामुळे झुरळे आणि इतर कीटक दूर होतील आणि ते तुमच्या घरी परत येणार नाहीत. कापूरचा तीव्र वास या कीटकांना तुमच्या स्वयंपाकघरापासून दूर ठेवेल.
फळांच्या माश्या कशा दूर करायच्या: आपल्याला आपल्या घरांमध्ये फळांभोवती माश्या दिसतात. त्यांना फ्रूट फ्लाय म्हणतात. त्या फळांवर बसतात. ज्यामुळे ते बुरशी आणि बॅक्टेरियाचे प्रजनन केंद्र बनते. म्हणून, तुम्ही फ्रुट फ्लाय पासून मुक्ती मिळवण्यासाठी कापूर वापरू शकता. हे करण्यासाठी, दोन कापूर गोळ्या घ्या, त्या जाळून टाका आणि नंतर त्या फळांभोवती फिरवा. ही पद्धत सर्व फ्रुट फ्लाय दूर करण्यासाठी उत्तम आहे. शिवाय यामुळे फळं देखील स्वच्छ राहतात.
घरातून माश्या आणि डास पळून जातात: हा उपाय केवळ फ्रुट फ्लाय विरुद्धच नाही तर सामान्य घरातील माश्या आणि डासांवरही प्रभावी आहे. कापूराच्या गोळी घ्या आणि त्याचा धूर डास आणि माश्या असलेल्या ठिकाणी पसरवा. कापूरचा तीव्र वास डास आणि माश्या घराबाहेर काढेल. हा उपाय माश्या आणि डासांना बराच काळ दूर ठेवतो. कापूर जाळल्याने घरात एक आनंददायी सुगंध देखील निर्माण होतो.
कापूर अशा प्रकारे देखील वापरता येतो...
- डासांना सहजपणे दूर करण्यासाठी कापूर आणि पाण्याचे मिश्रण वापरले जाऊ शकते. डासांना दूर करण्यासाठी, कापराचे दोन तुकडे पाण्यात मिसळा. हे द्रावण एका स्प्रे बाटलीत ओता आणि कोपऱ्यात, बेडजवळ आणि खिडक्या आणि दरवाज्यांभोवती पूर्णपणे फवारणी करा. यामुळे डास तुमच्या घरापासून दूर राहतील.
- तुम्ही कापूर आणि कडुलिंबाच्या तेलाचा दिवा लावू शकता. तो लावण्यासाठी, दिव्यात कडुलिंबाचे तेल घाला आणि त्यात कापराचा तुकडा घाला. आता, दिव्यात वात ठेवा आणि तो लावा. तुम्ही हा दिवा खिडक्या आणि दाराजवळ ठेवू शकता. यामुळे घरात डास आणि माश्या येण्यापासून रोखतील.
- आपण घरातील स्वच्छतेसाठी सामान्यतः पेन ऑइल किंवा रासायनिक द्रव मिसळलेले पाणी वापरतो. परंतु, त्याऐवजी कापूर वापरणे चांगले. कापूरमध्ये कोणतेही रसायन नसते. हे करण्यासाठी, कापूरची पाने बारीक बारीक करा आणि त्यांची बारीक पावडर करा.
- आता घर स्वच्छ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यात कापूर पावडर घाला आणि ते चांगले मिसळा. या पाण्याचा वापर स्वयंपाकघरातील काउंटर आणि स्वयंपाकघरासह संपूर्ण घर स्वच्छ करण्यासाठी करा. यामुळे माश्या आणि कीटकांना प्रतिबंध होईल आणि घर सुगंधित सुगंधाने भरेल.