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महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा वाढता धोका; जीवनशैलीतील 'हे' 3 घटक ठरतात धोकादायक
स्तन कर्करोगावरील आयसीएमआरच्या एका अभ्यासानुसार, महिलांना अनेक कारणांमुळं स्तनाचा कर्करोग (Breast Cancer) होऊ शकतो, परंतु त्यापैकी मुख्य तीन कारणे कोणती?, जाणून घ्या.
Published : August 8, 2026 at 9:19 PM IST
हैदराबाद : बंगळुरू-स्थित इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)च्या अलीकडील अभ्यासात महिलांमधील स्तनाच्या कर्करोगाच्या (Breast Cancer) धोक्याकाशी काही जीवनशैलीशी संबंधित घटकांचा संबंध असल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये मांसाहार, झोपेचा अभाव आणि लठ्ठपणा यांचा समावेश आहे. या तीन घटकांशी संबंधित दरवर्षी सुमारे 50 हजार नवीन प्रकरणे समोर येतात. याचा अर्थ, स्तनाच्या कर्करोगाच्या प्रकरणांमध्ये दरवर्षी अंदाजे 5.6 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. ICMR अंतर्गत नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स अँड रिसर्चने केलेल्या या अभ्यासात प्रजननक्षम वय, हार्मोन्स आणि कौटुंबिक इतिहास यांचाही भारतीय महिलांमधील स्तनाच्या कर्करोगाच्या धोक्यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
स्तनाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढलं? : अभ्यासानुसार, 2022 मध्ये जगभरात सुमारे 23 लाख महिलांना स्तनाच्या कर्करोगाचं निदान झालं, तर या आजारामुळं सुमारे 6 लाख 70 हजार महिलांचा मृत्यू झाला. भारतातही स्तनाच्या कर्करोगाचं प्रमाण वाढत आहे. 2022 मध्ये देशात 2 लाख 21 हजार 757 महिलांना स्तनाच्या कर्करोगाचं निदान झालं. हे महिलांमध्ये आढळणाऱ्या एकूण कर्करोगाच्या प्रकरणांपैकी सुमारे 22.8 टक्के आहे. 22 डिसेंबर 2024 पर्यंत उपलब्ध असलेल्या 1,871 लेख आणि 31 स्वतंत्र अभ्यासांचे विश्लेषण करून हा आढावा तयार करण्यात आला.
कोणते घटक ठरतात कारणीभूत? : या अभ्यासात सेवानिवृत्तीचं वय, विशेषतः 50 वर्षांनंतर होणारी सेवानिवृत्ती, विवाहाचं वय, गर्भपाताचा इतिहास, पहिल्या आणि शेवटच्या मुलांच्या जन्माचं वय, स्तनपान, गर्भनिरोधक गोळ्यांचा वापर आणि हार्मोनल प्रभाव अशा विविध घटकांचा विचार करण्यात आला. अभ्यासानुसार, ज्या महिला उशिरा लग्न करतात, त्यांना स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका किंचित जास्त असतो. शिवाय, दोनपेक्षा अधिक वेळा गर्भपात झालेल्या महिलांमध्येही स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका अधिक असल्याचं अभ्यासात दिसून आलं आहे.
तणाव आणि झोपेचा अभावही धोकादायक : तणाव आणि अपुरी झोप हेही स्तनाच्या कर्करोगाच्या धोक्याकाशी संबंधित घटक असल्याचं अभ्यासात आढळलं. पोटाभोवती वाढलेली चरबी, कंबर-नितंबाचे वाढलेलं प्रमाण आणि उच्च बीएमआय (BMI) यांचाही स्तनाच्या कर्करोगाशी संबंध असल्याचं संशोधनातून समोर आलंय. रात्री पुरेशी झोप न घेणं, दिवे लावून झोपणं आणि दीर्घकाळ तणावाखाली राहणं यांसारख्या जीवनशैलीतील घटकांमुळंही कर्करोगाचा धोका वाढत आहे.
मांसाहाराचाही संबंध : अभ्यासात अधिक प्रमाणात मांसाहार, विशेषतः प्रक्रिया केलेल्या मांसाचे सेवन टाळले पाहिजे. त्याचप्रमाणे, झोपेच्या कमतरतेमुळं महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका वाढतोय. तसेच या अभ्यासात मद्यपान आणि तंबाखू यांसारख्या सवयी आणि स्तनाच्या कर्करोगाचा वाढलेला धोका यांच्यात कोणताही संबंध आढळला नाही. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. पूर्वीच्या एका अभ्यासात असं दिसून आलं होतं की, सेवन केलेल्या प्रत्येक 10 ग्रॅम मद्यामुळं स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका 7.1 टक्क्यांनी वाढतो. तसेच, विकसनशील देशांमध्ये जिथे मद्यपानाचे प्रमाण कमी आहे (दररोज 0.4ग्रॅम), तिथे स्तनाचा कर्करोग होण्याची शक्यता कमी असते.
स्तनाचा कर्करोग म्हणजे काय? : स्तनाच्या कर्करोगाबद्दल शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण ही केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात वाढणारी एक समस्या आहे. माहितीच्या अभावामुळं आणि सामाजिक कलंकामुळं, अनेक लोक आजार बळावल्याशिवाय तपासणी करून घेत नाहीत. खरे तर, 60 ते 70 टक्के रुग्ण आजाराच्या शेवटच्या टप्प्यातच डॉक्टरांना भेटतात, ज्यामुळं गंभीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.
कोणती लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा? : स्तनांच्या ऊतींच्या असामान्य वाढीमुळं स्तनाचा कर्करोग होऊ शकतो. तसेच, स्तनामधील गाठ हे कर्करोगाचं लक्षण आहे असं गृहीत धरणं चुकीचं आहे. आवश्यक वैद्यकीय चाचण्या करून घेणं महत्त्वाचं आहे. जर आजाराचं लवकर निदान झालं, तर त्यावर प्रभावीपणे आणि त्वरित नियंत्रण मिळवता येतं. दुर्दैवाने, माहितीच्या अभावामुळं अनेक लोक या स्थितीकडं दुर्लक्ष करतात आणि काही प्रकरणांमध्ये तर आत्महत्यासुद्धा करतात. डॉक्टरांच्या मते, स्तनाच्या कर्करोगाच्या मुख्य लक्षणांमध्ये स्तनाचा आकार बदलणं, हाताला गाठ जाणवणं, स्तनाग्रातून रक्त किंवा इतर कोणत्याही द्रवाचा स्त्राव होणं, स्तनाग्र आत खोलवर जाणं आणि काखेत सूज येणं यांचा समावेश होतो.
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