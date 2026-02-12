ETV Bharat / health-and-lifestyle

रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! रेल्वे कोच नीटनेटका नाही? अशी नोंदवा कंम्लेंट, त्वरीत सोडवल्या जातील समस्या

दररोज असंख्य लोक रेल्वेनं प्रवास करतात. मात्र प्रवासादरम्यान अनेक काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. परंतु आता प्रवशांच्या समस्या त्वरीत सोडवल्या जातील ते कसं पाहूया..

रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! रेल्वे कोच नीटनेटका नाही? अशी नोंदवा कंम्लेंट, त्वरीत सोडवल्या जातील समस्या
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 12, 2026 at 7:42 PM IST

how to use railmadad app to: भारतात, बहुतेक लोक लांब प्रवासासाठी ट्रेनचा प्रवास निवडतात. ट्रेन निवडण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे कमी किंमत आणि आरामदायी प्रवास. म्हणूनच लोकं सीट मिळावी म्हणून काही महिन्या आधीच तिकिटे बुक करतात. मात्र, ट्रेनमधून प्रवास करताना आपल्याला काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. जसे की, अस्वच्छ डब्बा, सीटवर कोणीतरी बसले असणे, प्रवाशांचे गैरवर्तन, वैद्यकीय समस्या, अस्वच्छ शौचालय तसंच जेवणाबद्दल तक्रार अशा एक ना अनेक समस्या प्रवासादरम्यान सोसाव्या लागतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डब्याची स्वच्छता. अनेकदा डब्बे अस्वच्छ असतात. यामुळे प्रवास कठीण होतो. परंतु नाईलाजास्तव सर्व समस्या सहन करून प्रवास करावा लागतो. मात्र, आता प्रवाशांना कुठल्याही प्रकारच्या गैरसोईंची सामना करावा लागणार नाही. अशा समस्या सोडवण्यासाठी इंडियन रेल्वेनं एक अप्लीकेशन विकसित केलाय. यावर तक्रार केल्यास त्वरीत तक्रारीचं निराकण केलं जाईल. ते कसं ते पाहूया...

जर कोच स्वच्छ नसेल तर: ट्रेनमधून प्रवास करताना अनेकांना भेडसावणारी एक समस्या म्हणजे डबे स्वच्छ नसने. त्यातही सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शौचालये अस्वच्छ असतात. मात्र, बरेच लोक फक्त आपत्कालीन परिस्थितीतच त्यांचा वापर करतात. पण तुम्हाला माहित आहे का? या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी रेल्वेने रेल मदत नावाचे अ‍ॅप आणले आहे. जर तुम्ही हे अॅप डाउनलोड करून तक्रार दिली तर सफाई कर्मचारी पुढच्या स्टेशनवर येऊन तुमचा कोच स्वच्छ करतील.

अ‍ॅप कसं वापरावं

प्रथम, तुम्हाला प्ले स्टोअर वरून RailMadad अ‍ॅप डाउनलोड करावं लागेल.

अ‍ॅप उघडल्यानंतर, त्यात नोंदणी करावी. त्यासाठी, तुमचे नाव, फोन नंबर इत्यादी प्रविष्ट करून आणि पासवर्ड तयार टाकावा.

त्यानंतर तुम्हाला त्या तपशीलांसह लॉग इन करावे लागेल. तक्रार दाखल करण्यासाठी, फक्त तुमचा पीएनआर नंबर, कोच क्लीननेस इत्यादी प्रविष्ट करा. रेल्वे कर्मचारी पुढील स्टेशनवर येतील आणि कोच स्वच्छ करतील.

तसंच कॉलद्वारे: तुम्ही 139 वर कॉल करू शकता आणि कोणत्याही लॉगिन तपशीलाशिवाय 'पर्याय 4' द्वारे तक्रार दाखल करू शकता. त्याचप्रमाणे, तुम्ही कोच मित्र किंवा रेल मदत वेबसाइटद्वारे देखील विनंती दाखल करू शकता.

एसएमएसद्वारे तक्रार: तुम्ही कोणत्याही कॉल किंवा लॉगईन शिवाय फक्त एका मेसेजद्वारे तक्रार दाखल करू शकता. यासाठी तुमचा पीएनआर नंबर आणि सर्व्हिस कोड आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, फक्त "CLEAN 2564781369 C" टाइप करा आणि 58888 किंवा 9200003232 वर मेसेज पाठवा. जर तुम्ही सर्व्हिस कोड पाहिले तर..

C - स्वच्छता

W - पाण्याची कमतरता

P- कीटक नियंत्रण

B - बेड रोल

E - ट्रेन लाईट्स/एसी

गैरवर्तन: जेव्हा आपण ट्रेनमध्ये प्रवास करत असतो तेव्हा त्यात इतर प्रवासी असतात. प्रवासादरम्यान काही लोक आपल्याशी गैरवर्तन करतात. अशा परिस्थितीत, निराश न होता 139 क्रमांकावर कॉल करणं पुरेसं आहे . जेव्हा तुम्ही असा कॉल करता तेव्हा तो कॉल आरपीएफ पोलिस स्टेशनला जातो. त्यानंतर, तुमचा पीएनआर नंबर आणि तुमच्या कोचची माहिती सांगितल्यानंतर, आरपीएफ पोलिस पुढील स्टेशनवर तुमच्या डब्यात पोहोचतात आणि तुम्हाला त्रास देणाऱ्या व्यक्तीला अटक करू शकतात. म्हणून, जेव्हा तुमच्यावर अशी परिस्थिती येते तेव्हा तणावग्रस्त न होता या नंबरवर कॉल करणे पुरेसे आहे. अशा परिस्थितीतच नाही तर वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीतही तुम्ही 139 वर कॉल करू शकता.

HOW TO USE RAILMADAD APP

