ETV Bharat / health-and-lifestyle

आता केसांना रंगवण्याची गरज नाही? फक्त एका आवळ्याने पांढरे केस होतील काळे

व्हिटॅमिन सी ने समृद्ध असलेला आवळा केसांसाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. तज्ञांच्या मते, पांढरे केस काळे करण्यासाठी आवळा उत्तम आहे. वाचा सविस्तर...,

HOW TO USE AMLA FOR WHITE HAIR EATING AMLA BENEFITS FOR HAIR AMLA BENEFITS FOR HAIR AMLA FOR HAIR
आता केसांना रंगवण्याची गरज नाही? फक्त एका आवळ्याने पांढरे केस होतील काळे (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 12, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

how to use amla for white hair: आजकाल केसांच्या समस्या सामान्य झाल्या आहेत. केस गळणे, पातळ होणे आणि केसांची वाढ थांबणे. यासोबतच पांढऱ्या केसांची समस्याही अनेकांना त्रास देते. काळे केस पांढरे होण्याची समस्या आता खूप सामान्य झाली आहे. व्यस्त जीवनशैली, अस्वस्थ्यकर आहार, आहारात योग्य पोषक तत्वांचा अभाव, सूर्यप्रकाश, अनुवांशिक समस्या आणि ताण यासारख्या कारणांमुळे पांढऱ्या केसांची समस्या उद्भवते. एकेकाळी वृद्धांमध्ये पांढऱ्या केसांची समस्या उद्भवत असे. परंतु आता तरूण तसंच लहान मुलांमध्ये पांढऱ्या केसांची समस्या उद्भवत आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे मेलिनिनची कमतरता. बरेच लोक तीस वर्षांचे होण्यापूर्वीच त्यांचे केसं पांढरे होतात. ही समस्या कमी करण्यासाठी बरेच लोक अनेक प्रयत्न करतात. काही बाजारात उपलब्ध असलेल्या रासायनिक रंगांचा देखील वापर करतात. परंतु यामुळे तात्पुरता केसांचा रंग बदलतो. परंतु बाजारातील रासायनिक रंग केसांशी संबंधित इतर समस्या देखील निर्माण करतात. आयुर्वेदिक डॉक्टर उपासना वोहरा यांनी इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी काळ्या केसांसाठी आवळा कसा उपयुक्त आहे याची माहिती दिलीय. त्यांच्या तुम्ही कोणतेही रासायनिक रंग न वापरता नैसर्गिकरित्या तुमचे केस काळे करू शकता. आता आवळ्याने पांढरे केस काळे कसे करायचे ते पाहू.

पांढऱ्या केसांना काळे करण्यासाठी आवळा: आवळा नैसर्गिक अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. तो केसांचा रंग वाढवण्यासाठी प्रभावी आहे. पांढऱ्या केसांवर आवळा लावल्याने केसांची पीएच पातळी संतुलित होते. यामुळे केस पांढरे होण्यापासून रोखले जातात. आवळ्यामध्ये तांबे असते. ते मेलेनिनच्या निर्मितीस मदत करते. मेलेनिनमुळे केसांना काळा रंग प्राप्त होतो. म्हणूनच आवळा पांढऱ्या केसांसाठी फायदेशीर आहे. ते केवळ केस काळे करत नाही तर त्यांचे आरोग्य देखील सुधारते. डॉ. उपासना वोहरा यांच्या मते, पांढऱ्या केसांसाठी आवळा कसा वापरायचा ते पाहूया.

HOW TO USE AMLA FOR WHITE HAIR EATING AMLA BENEFITS FOR HAIR AMLA BENEFITS FOR HAIR AMLA FOR HAIR
आता केसांना रंगवण्याची गरज नाही? फक्त एका आवळ्याने पांढरे केस होतील काळे (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

आवळा - दोन किंवा तीन (एक मोठा पुरेसा आहे)

झाकण असलेले लोखंडी भांडे

  • तयार करण्याची पद्धत: एक मोठा आवळा किंवा दोन किंवा तीन लहान आवळे घ्या आणि ते चांगले किसून घ्या. किसलेला आवळा लोखंडी कढईत घ्या आणि रात्रभर झाकून ठेवा. संपूर्ण रात्रभर किंवा आवळा काळा होईपर्यंत त्यावर झाकण ठेवलं तरी चालेल. आता काळ्या आवळ्याचा रस गाळून घ्या.
  • कसं वापरायचं:काळ्या आवळ्याचा रस केसांच्या मुळांपासून टोकांपर्यंत पूर्णपणे लावा. डॉ. उपासना वोहरा यांच्या मते, केसांना लावून झाल्यानंतर ते पाच तास तसंच राहू द्या. पाच तास झाल्यानंतर कोमट किंवा थंड्या पाण्यानं धूवुन घ्या. डॉक्टरांच्या मते, आंघोळ करण्यासाठी जास्त शाम्पूचा वापर करू नये. या टिप्स फॉलो केल्यास तुमचे केस नक्की काळे होतील.
  • आवळा पावडर: एका भांड्यात मेहंदी घ्या आणि त्यात आवळा पावडर चांगले मिसळा. आता त्यात नारळाचे तेल आणि पाणी मिसळून पेस्ट तयार करा. हे हेअर डाय केस काळे करण्यास मदत करतात. हे हेअर मास्क डोक्यावर 3 ते 4 तास ठेवा. हा डाई दर 15 दिवसांनी एकदा केसांना लावता येतो.
  • आवळा आणि चहापत्ती:पांढरे केस काळे करण्यासाठी आवळा उत्तम आहे. ​​2-3 कच्च्या आवळ्याची गुळगुळीत पेस्ट बनवा. या पेस्टमध्ये चहाची पाने घाला. नंतर अर्ध्या लिंबाचा रस पिळून पेस्टमध्ये मिसळा. ही पेस्ट केसांना लावण्यापूर्वी केसांना तेल लावा. नंतर केस शॅम्पूने धुवा. केस पूर्णपणे कोरडे झाल्यानंतर तयार केलेलं पेस्ट केसांना लावा. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, महिन्यातून दोनदा या नैसर्गिक उपायांचा वापर केल्यास पांढरे केस काळे होण्यास मदत होते.

हेही वाचा

TAGGED:

HOW TO USE AMLA FOR WHITE HAIR
EATING AMLA BENEFITS FOR HAIR
AMLA BENEFITS FOR HAIR
AMLA FOR HAIR
HOW TO USE AMLA FOR WHITE HAIR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.