आठवडाभर खराब होणार नाही लिंबू; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक
जेवणाची चव वाढवण्यासाठी लिंबाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो, परंतु समस्या अशी आहे की लिंबू लवकर सुकतात आणि खराब देखील होतात. वाचा सविस्तर..,
Published : December 23, 2025 at 8:13 PM IST
How To store lemons for long time: हिवाळा हा लिंबू, संत्री आणि गोड लिंबू यांसारख्या लिंबूवर्गीय फळांचा आस्वाद घेण्यासाठी उत्तम काळ असतो, कारण या हंगामात ही फळे उत्तम प्रकारे मिळतात. ती ताजी, स्वादिष्ट आणि पोषक तत्वांनी भरलेली असतात, विशेषतः व्हिटॅमिन सी, जी रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी आणि थंड हवामानात ऊर्जा प्रदान करण्यासाठी फायदेशीर असते. परंतु लिंबांना त्यांना जास्त काळ ताजे आणि रसाळ ठेवणे कठीण आहे. कारण ते लवकर सुकतात. संत्री सहसा लगेच खाल्ली जातात किंवा त्यांचा रस पिला जातो, परंतु लिंबूंच्या बाबतीत असे नाही. जेवणाची चव वाढवणारा लिंबू लवकर खराब होतो. मात्र, तुम्ही आम्ही सांगितलेल्या ट्रिक फॉलो केल्यास लिंबू जास्त काळ जाते राहू शकतात.
योग्य लिंबू खरेदी करा: लिंबू जास्त काळ ताजे ठेवण्यासाठी, प्रथम बाजारातून योग्य लिंबू निवडा. हे करण्यासाठी, लिंबू हळूवारपणे दाबून बघा. जर ते खूप कठीण वाटत असेल तर ते खरेदी करू नका. थोडे मऊ लिंबू निवडा आणि डाग असलेले लिंबू खरेदी करणे टाळा. आता, लिंबाचा वास घ्या. ताज्या लिंबूंना आनंददायी सुगंध असतो. जर ते कडक आणि कोरडे असतील तर त्यांना सुगंध येणार नाही.
रेफ्रिजरेटरमध्ये कसे साठवायचे? लिंबू जास्त काळ ताजे ठेवण्यासाठी, ते थेट रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नका. बरेच लोक ते खरेदी केल्यानंतर लगेच रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतात. मात्र, तुम्ही असं करू नये. रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवण्यापूर्वी लिंबू पूर्णपणे धुवा. आता, एका काचेचे भांडे स्वच्छ पाण्याने भरा. नंतर, लिंबू काचेच्या भांड्यात ठेवा आणि झाकण घट्ट बंद करा. आता, कंटेनर रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा. अशा प्रकारे, लिंबू लवकर खराब होणार नाहीत.
जर तुमच्याकडे रेफ्रिजरेटर नसेल तर लिंबू कसे साठवायचे? रेफ्रिजरेटर नसतानाही तुम्ही लिंबू बराच काळ साठवू शकता. साठवण्यापूर्वी ते पूर्णपणे धुवा. ते पूर्णपणे वाळवा आणि नंतर प्रत्येक लिंबाच्या पृष्ठभागावर थोडे तेल लावा. यासाठी तुम्ही मोहरीचे तेल किंवा तूप वापरू शकता. पुढे, प्रत्येक लिंबू टिश्यू पेपरमध्ये स्वतंत्रपणे गुंडाळा. आता, लिंबू एका कंटेनरमध्ये किंवा थंड ठिकाणी ठेवा. यामुळे ते लवकर सुकणार नाहीत.
तुम्ही लिंबू बर्फाच्या ट्रेमध्ये देखील ठेवू शकता: जर तुम्हाला आढळलं की, लिंबू लवकर सुकत आहेत, तर तुम्ही त्यांचा रस जास्त काळ साठवून ठेवू शकता. हे करण्यासाठी, लिंबाचा रस काढा आणि ते बर्फाच्या क्यूब ट्रेमध्ये ओता. नंतर ते गोठवा. दुसऱ्या दिवशी, गोठलेले लिंबूचे क्युब पुन्हा सील करण्यायोग्य पिशवीत ठेवा आणि फ्रीजरमध्ये ठेवा. जेव्हा तुम्हाला लिंबूचा रस हवा असेल तेव्हा तुम्ही फक्त एक क्यूब काढू शकता आणि तो वापरू शकता. अशा प्रकारे, तुम्ही लिंबाचा रस 3-4 महिन्यांपर्यंत साठवून ठेऊ शकता.
या टिप्स देखील प्रभावी आहेत
- लिंबू जास्त काळ ताजे राहण्यासाठी, ते धुवा आणि चांगले वाळवा. त्यांना तपकिरी कागद किंवा टिश्यू पेपरमध्ये गुंडाळा. प्लास्टिक किंवा काचेच्या डब्यात ठेवा आणि झाकण घट्ट बंद करा. हे डबे रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा.
- लिंबूंना थेट सूर्यप्रकाशापासून दूर ठेवा. जास्त सूर्यप्रकाशामुळे ते लवकर सुकू शकतात.
- रेफ्रिजरेटरमध्ये लिंबू ठेवण्यापूर्वी, ते कोरडे असल्याची खात्री करा, कारण ओल्या जागी ठेवल्याने ते लवकर खराब होतात.