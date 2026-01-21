ETV Bharat / health-and-lifestyle
तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचा ताण येतो का? फॉलो करा या ‘टिप्स’
ताणतणाव नियंत्रित करणे आपल्या हातात आहे. तज्ञ म्हणतात की, जीवनशैली ही तणावापासून मुक्तता मिळवण्याची गुरुकिल्ली आहे.
Published : January 21, 2026 at 2:29 PM IST
stress Management Tips: आजकाल ताणतणाव हा दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनला आहे. काम आणि घरातील समस्यांपासून ते कुटुंब किंवा मित्रांशी मतभेदांपर्यंत, अगदी किरकोळ समस्या देखील एखाद्या व्यक्तीला थकवा आणि चिडचिडे बनवू शकतात. तज्ञ म्हणतात की याचा परिणाम शरीराच्या इतर भागांवर देखील होतो. तर चला जाणून घेऊया तणाव असताना घ्यावयाच्या खबरदारी.
ताण अभ्यास, नोकरी, करिअर, वैयक्तिक जीवन, आर्थिक कारणांपासून ते कोणत्याही गोष्टीशी संबंधित असू शकतो. आजचे तरुण ताणतणावाने ग्रस्त आहेत. अमेरिकन अकादमी ऑफ न्यूरोलॉजीच्या एका अभ्यासानुसार, दीर्घकाळ ताणतणाव अनुभवणाऱ्या लोकांना स्ट्रोकचा धोका जास्त असतो. जीवनशैलीतील बदलांमुळे वाढत्या ताणतणावाचे अनेक प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात असंही त्यात म्हटलं आहे.
ताणतणावाचे तोटे
- दीर्घकालीन ताणामुळे स्मरणशक्तीची समस्या उद्भवते, सर्जनशीलता कमी होऊ शकते, निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होऊ शकते, एकाग्रता कमी होऊ शकते आणि भावनांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे चिंता आणि भीतीची शक्यता वाढते.
- मेंदूसाठी आवश्यक असलेले न्यूरोट्रांसमीटर कमी होतात. ज्यामुळे थकवा वाढतो. सेरोटोनिनच्या कमतरतेमुळे नैराश्य येते. डोपामाइनच्या कमतरतेमुळे थकवा वाढतो. आनंद, आनंद आणि शिक्षण कमी होते.
- यामुळे ब्लड सर्कुलेशन बदलते. रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात आणि ऑक्सिजन आणि ग्लुकोजची पातळी कमी होते. मायग्रेनचा त्रास वाढतो. एकूणच, मेंदूची स्वतःची दुरुस्ती करण्याची क्षमता देखील कमी होते.
- न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुब्बैया चौधरी म्हणतात की, जेव्हा तुम्ही तणावात असता तेव्हा कॉर्टिसोल, एड्रेनालाईन आणि नॉरएड्रेनालाईन सारखे हार्मोन्स बाहेर पडतात. शरीरासाठी काही प्रमाणात ताण आवश्यक आहे. परंतु जास्त ताण घेतल्यास त्याचे गंभीर आरोग्य परिणाम होऊ शकतात. हृदय गती वाढते आणि रक्तदाब वाढतो. यामुळे मेंदू, हृदय आणि इतर सर्व अवयवांवर खूप ताण येतो.
इतर अवयवांवर परिणाम
- ताण मेंदूव्यतिरिक्त इतर अवयवांवर परिणाम करतो. उच्च रक्तदाबामुळे हृदयाचे ठोके अनियमित होऊ शकतात. त्यामुळे शरीरातील चयापचय प्रक्रियांवरही परिणाम होतो. मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी हे आणखी धोकादायक आहे.
- तणावामुळे काही लोकांचे वजन लवकर वाढते, तर काहींचे वजन कमी होते.
- महिलांना मासिक पाळीशी संबंधित समस्या होण्याची शक्यता जास्त असते.
- तणावाचा रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होतो.
- नैराश्याचा धोका वाढतो.
- उच्च रक्तदाबामुळे रक्तवाहिन्या फाटू शकतात, ज्यामुळे रक्तस्त्राव स्ट्रोक होऊ शकतो. काही लोकांना मूक स्ट्रोक देखील येतात.
खालीलप्रमाणे कमी करा
- आपल्याला तणावाची कारणे ओळखण्याची गरज आहे. आपल्या समस्यांमध्ये कोणते घटक योगदान देत आहेत हे समजून घेण्याची गरज आहे.
- निसर्गरम्य ठिकाणी चालणे, ध्यान करणे, संगीत ऐकणे, वाचन करणे, नृत्य करणे इत्यादी गोष्टी आपल्याला आनंद देऊ शकतात आणि फायदेशीर ठरू शकतात. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंगच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, किमान २० ते ३० मिनिटे निसर्गरम्य ठिकाणी चालल्याने कॉर्टिसोलची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी होते.
- नकारात्मक विचार सोडून सकारात्मक विचार स्वीकारले पाहिजेत.
- दररोज डायरी लिहिणे ही एक चांगली सवय आहे.
ताण कमी करणे आपल्या हातात आहे: आजच्या तरुण पिढीला शैक्षणिक आणि करिअरच्या अपेक्षा, आर्थिक अनिश्चितता, सोशल मीडियाचा प्रभाव आणि ओळख संघर्ष यासारख्या अनेक दबावांना तोंड द्यावे लागते. परंतु, ताण कमी करणे आपल्या हातात आहे. यासाठी आपल्या जीवनशैलीच्या सवयी आणि आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. मेयो क्लिनिकच्या एका अभ्यासानुसार , तुम्ही प्रथिने जास्त असलेले पदार्थ आणि साखर, मीठ आणि कोलेस्टेरॉल कमी असलेले निरोगी, संतुलित आहार घ्यावा. आठवड्यातून किमान पाच दिवस दररोज 30 मिनिटे व्यायाम करा. ज्यांना वारंवार ताण येतो त्यांनी संज्ञानात्मक वर्तणूक थेरपी (CBT) चा विचार करावा.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)