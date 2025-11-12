ETV Bharat / health-and-lifestyle

फ्रिजमधून येणारा कुबट वास दूर करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स

फ्रिजमधून कुबट वास येतो. खाली दिलेल्या टिप्स फॉलो केल्यास क्षणात होईल वास दूर वाचा सविस्तर..,

फ्रिजमधून येणारा कुबट वास दूर करण्यासाठी फॉलो करा 'या' टिप्स
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 12, 2025 at 12:44 PM IST

Best Ways To rid Your fridge: आजकाल प्रत्येक घरात रेफ्रिजरेटरचा वापर केला जातो. रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवलेलं अन्न खराब होत नाही. विशेषतः उन्हाळ्यात शिजवलेले अन्न आणि मसाले खराब होण्याचा धोका जास्त असतो. रेफ्रिजरेटर या वस्तू खराब होण्यापासून रोखण्यासाठी उत्तम आहे. मात्र, बरेच लोक अन्नासोबत इतर वस्तू रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतात. यामुळे रेफ्रिजरेटरमध्ये थंड हवेचा योग्य प्रसार होत नाही परिमामी दुर्गंधी येते.

फ्रिजमधून येणारा कुबट वास दूर करण्यासाठी फॉलो करा 'या' टिप्स

रेफ्रिजरेटरमध्ये दुर्गंधीची इतर प्रमुख कारणं म्हणजे खराब झालेले अन्न, बुरशी, बॅक्टेरिया आणि अयोग्य स्वच्छता. सांडलेले अन्न, अयोग्य स्वच्छता किंवा कालबाह्य झालेले अन्न देखील दुर्गंधी निर्माण करू शकताता. आर्द्रता आणि अयोग्य तापमान देखील बुरशी आणि बॅक्टेरियांना वाढण्यास प्रोत्साहन देऊ शकते, ज्यामुळे दुर्गंधी पसरते.

फ्रिजमधून येणारा कुबट वास दूर करण्यासाठी फॉलो करा 'या' टिप्स

जास्त काळ साठवलेले अन्न खराब होते. कारण बॅक्टेरिया आणि सूक्ष्मजीव वाढू लागतात. यामुळे त्याची चव, रंग आणि त्यातून दुर्गंधी देखील येऊ शकते. जर रेफ्रिजरेटरमधून हा वास काढून टाकला नाही तर इतर अन्नपदार्थांनाही दुर्गंधी लागू शकते. अशा परिस्थितीत, काही सोप्या उपायांचा अवलंब करून तुम्ही रेफ्रिजरेटरमधून येणाऱ्या दुर्गंधीपासून मुक्तता मिळवू शकता. चला जाणून घेऊया ते उपाय कोणते.

फ्रिजमधून येणारा कुबट वास दूर करण्यासाठी फॉलो करा 'या' टिप्स

हे सोपे हॅक्स फॉलो करा

  • टूथपेस्ट आणि कापूर पावडर: प्रथम, एका भांड्यात पांढरी टूथपेस्ट घ्या. नंतर, चार कापूर गोळ्या घ्या आणि त्या बारीक करा. आता, टूथपेस्टमध्ये कापूर पावडर घाला, मिसळा आणि वाटी रेफ्रिजरेटरमध्ये सुमारे अर्धा तास ठेवा. यानंतर, जेव्हा तुम्ही रेफ्रिजरेटर उघडाल तेव्हा तुम्हाला एक आनंददायी सुगंध येईल. हा उपाय रेफ्रिजरेटरमधील वास शोषून घेण्यासाठी फायदेशीर आहे.
  • कापूरची पानं: एका भांड्यात पांढरी टूथपेस्ट घाला. नंतर, सुमारे 4-5 कापूरची पाने घ्या आणि त्यांची पेस्ट बनवा. टूथपेस्टमध्ये कापूरची पेस्ट घाला आणि चांगले मिसळा. नंतर, लिंबाच्या रसाचे काही थेंब घाला आणि मिसळा. आता, या मिश्रणाचे चार किंवा पाच लहान गोळे बनवा. गोळे वाढले की, ते रेफ्रिजरेटरमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवा. हे गोळे रेफ्रिजरेटरमधून येणारे सर्व दुर्गंधी शोषून घेतील.
  • लिंबू वापरून दुर्गंधी दूर करा: तुम्ही लिंबू वापरून रेफ्रिजरेटरमधील दुर्गंधी सहज दूर करू शकता. प्रथम, लिंबूचे कापून घ्या आणि ते एका प्लेटवर ठेवा. नंतर, प्लेट रेफ्रिजरेटरच्या आत ठेवा. लिंबूमध्ये लिंबूवर्गीय सुगंध असतो, जो रेफ्रिजरेटरमधील दुर्गंधी दूर करण्यास मदत करू शकतो. जर तुम्हाला आवडत असेल तर लिंबाच्या रसात थोडा बेकिंग सोडा देखील मिसळू शकता. यामुळे दुर्गंधी लवकर दूर होईल.
  • पेपर हॅक: जर तुमच्या रेफ्रिजरेटरला दुर्गंध येत असेल, तर वर्तमानपत्राचा तुकडा एका बॉलमध्ये गुंडाळा, तो पाण्यात भिजवा, पिळून काढा आणि नंतर तो रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा. ही पद्धत तुमच्या रेफ्रिजरेटरमधून वास दूर करण्यास मदत करू शकते. हा कागदाचा गोळा ७-८ तास रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा. यामुळे कागद रेफ्रिजरेटरमधील सर्व वास शोषून घेईल. नंतर, कागदाचा गोळा काढून टाका.
  • हे लक्षात घेण्यासारखे आहे: लोक शिजवलेले अन्न अनेक दिवस रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतात, जे बर्याेचदा खराब होते आणि त्यातून दुर्गंधी पसरते. खराब झालेले अन्न ताबडतोब रेफ्रिजरेटरमधून काढून टाकणे चांगले. तसंच, दर 10 दिवसांनी एकदा रेफ्रिजरेटर आतून आणि बाहेरून स्वच्छ कापडाने पुसून टाका. यामुळे फ्रिज खराब होणार नाही. तसंच रेफ्रिजरेटरच्या आत वस्तू कमी तापमानात ठेवा जेणेकरून थंड हवा प्रत्येक कोपऱ्यात पोहोचू शकेल.

