ETV Bharat / health-and-lifestyle

तुम्हाला देखील वारंवार मायग्रेनचा त्रास होतो का? हे उपाय नक्की करून पहा

मायग्रेनचा फक्त उल्लेख केला की बरेच लोक घाबरतात. काही लोकांना वारंवार मायग्रेनचा त्रास होतो, म्हणून हे उपाय करून पहा...

HEADACHE CAUSED BY MIGRAINE EYE PAIN CAUSED BY MIGRAINE HOW TO EASE MIGRAINE PAIN How to relieve a tension headache
तुम्हाला देखील वारंवार मायग्रेनचा त्रास होतो का? हे उपाय नक्की करून पहा (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 1, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HEADACHE CAUSED BY MIGRAINE: मायग्रेन ही एक सामान्य पण तीव्र डोकेदुखी आहे ज्यामुळे डोक्याच्या एका बाजूला तीव्र वेदना होतात. बहुतेक रुग्णांना असं वाटते की, कोणीतरी त्यांच्या डोक्यात ढोल वाजवत आहे. या काळात, रुग्णांना केवळ तेजस्वी प्रकाशच नाही तर आसपासचे आवाज देखील सहन होत नाही. मायग्रेनच्या समस्येदरम्यान कधीकधी मळमळ आणि उलट्या देखील होऊ शकतात. केवळ औषधोपचारानेच मायग्रने बरा होऊ शकतो हा एक गैरसमज आहे. तज्ञांच्या मते, औषधांसोबतच, जीवनशैलीतील बदल आणि नियमित व्यायाम, विशेषतः योगा, मायग्रेनपासून मुक्त होण्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते.

HEADACHE CAUSED BY MIGRAINE EYE PAIN CAUSED BY MIGRAINE HOW TO EASE MIGRAINE PAIN How to relieve a tension headache
तुम्हाला देखील वारंवार मायग्रेनचा त्रास होतो का? हे उपाय नक्की करून पहा (Getty Images)

मायग्रेन ही एक अशी समस्या आहे जी आजकाल लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच त्रास देते. आराम मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या टिप्स फॉलो करा.

  • आईस पॅक: जेव्हा तुम्हाला मायग्रेनचा त्रास होत असेल तेव्हा कपाळावर, कानाच्या कोपऱ्यांवर किंवा मानेवर आईस पॅक लावणे हा एक चांगला उपाय आहे. यामुळे प्रभावित भागात रक्त प्रवाह कमी होतो परिणामी वेदना कमी होतात. थंड पाण्यात टॉवेल भिजवून तो प्रभावित भागावर ठेवणे देखील फायदेशीर ठरू शकते.
  • कॉफी: कॉफीमधील कॅफिन मायग्रेनचा त्रास कमी करण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे शरीराला पाठदुखीची औषधे जलद शोषण्यास मदत होते. मात्र, कॉफीचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करावं.
  • शांत घर: तेजस्वी दिवे आणि मोठा आवाज डोकेदुखी वाढवू शकतात. म्हणून, घर शांत आणि मंद प्रकाशात ठेवणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे. यामुळे डोकेदुखी आणि मळमळ यापासून लवकर आराम मिळू शकतो.
HEADACHE CAUSED BY MIGRAINE EYE PAIN CAUSED BY MIGRAINE HOW TO EASE MIGRAINE PAIN How to relieve a tension headache
तुम्हाला देखील वारंवार मायग्रेनचा त्रास होतो का? हे उपाय नक्की करून पहा (Getty Images)
  • व्यायाम: मायग्रेन असताना व्यायाम करणे ही चांगली कल्पना नाही. त्यामुळे वेदना वाढू शकतात. परंतु, नियमित व्यायाम केल्याने मायग्रेनचा त्रास नसताना डोकेदुखी टाळता येते. व्यायामामुळे एंडोर्फिन आणि इतर रसायने बाहेर पडतात जी वेदना कमी करण्यास मदत करतात. यामुळे ताण कमी होतो आणि चांगली झोप येते.
  • मॅग्नेशियम: मायग्रेनच्या वेदना रोखण्यासाठी मॅग्नेशियम खूप उपयुक्त आहे. म्हणून, हिरव्या भाज्या, संपूर्ण धान्ये आणि बदाम आणि काजू सारखे ड्राय फ्रुट जास्त खाणे चांगले आहे. कारण त्यात मॅग्नेशियम भरपूर असते. याव्यतिरिक्त, दूध, मासे आणि चिकनमध्ये आढळणारे रिबोफ्लेविन देखील मायग्रेनच्या वेदना रोखण्यास मदत करतात.
  • झोप: खूप जास्त किंवा खूप कमी झोपल्याने मायग्रेनचा त्रास वाढू शकतो. म्हणून, दररोज रात्री ७-८ तास झोपेचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. तसंच, दररोज सकाळी ठराविक वेळी उठण्याची खात्री करा.
  • योग: योग केल्यामुळे मन शांत होण्यासही मदत होते. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, योगामुळे मायग्रेनचे झटके येण्याची वारंवारता कमी होते आणि जर ते आल्यास वेदना कमी तीव्र असतात.
  • ट्रिगर्स टाळा: कधीकधी तुम्ही खात असलेले अन्न, वातावरण, तेजस्वी प्रकाश आणि तीव्र वास यामुळे मायग्रेनचा त्रास वाढू शकतो. हे ट्रिगर्स ओळखणे आणि टाळणे चांगले.
  • अभ्यास: मेडलाइनप्लसच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, निरोगी आहार, पुरेशी झोप, दररोज एकाच वेळी झोपणे आणि वजन नियंत्रणात ठेवणे या सर्व गोष्टी मायग्रेनच्या डोकेदुखीपासून मुक्त होण्यास मदत करू शकतात. याव्यतिरिक्त, तज्ञ दररोजचा ताण आणि चिंता व्यवस्थापित करण्यासाठी योग, ध्यान आणि प्राणायाम करण्याचा सल्ला देतात. ते धूम्रपान आणि मद्यपान यासारख्या सवयी टाळण्याचा सल्ला देखील देतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

HEADACHE CAUSED BY MIGRAINE
EYE PAIN CAUSED BY MIGRAINE
HOW TO EASE MIGRAINE PAIN
HOW TO RELIEVE A TENSION HEADACHE
HEADACHE CAUSED BY MIGRAINE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.