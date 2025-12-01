ETV Bharat / health-and-lifestyle

शरीरातील युरिक अ‍ॅसिडची पातळी कमी करण्यासाठी, हे घरगुती उपाय नक्कीच ट्राय करा

यूरिक अ‍ॅसिड कमी करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन जीवनशैलीत बदल करणे आवश्यक आहे. म्हणून, व्यायाम, निरोगी आहार आणि चांगली झोप महत्त्वाची आहे.

How to reduce uric acid asnaturally: जर दररोज प्युरिनयुक्त पदार्थ किंवा पेये सेवन करण्यात आले तर शरीरातील यूरिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण वाढते. युरिक अ‍ॅसिडची पातळी वाढल्याने गाउट आणि किडनी स्टोनसह अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. युरिक अ‍ॅसिड सांध्यामध्ये क्रिस्टल्स तयार करू शकते. ज्यामुळे गाउट होऊ शकते आणि ते किडनीमध्येही जमा होऊ शकते. ज्यामुळे किडनी स्टोनची समस्या निर्माण होते. सामान्यतः, शरीर मूत्रपिंडांद्वारे यूरिक अ‍ॅसिड उत्सर्जित करते. मात्र, जर शरीरात युरिक पातळी खूप जास्त झाली तर ते रक्तप्रवाहात प्रवेश करते आणि हायपरयुरिसेमिया होतो.

मेडलाइन प्लस वेबसाइटनुसार, जेव्हा शरीरात जास्त प्रमाणात यूरिक अ‍ॅसिड असते. तेव्हा ते सांध्यामध्ये क्रिस्टल्सच्या स्वरूपात जमा होते. ज्यामुळे गाउट नावाची वेदनादायक स्थिती निर्माण होते. या क्रिस्टल्समुळे वेदना, सूज आणि लालसरपणा येतो आणि ही समस्या पायाच्या बोटापासून इतर सांध्यांमध्ये पसरू शकते. जेव्हा शरीर खूप जास्त यूरिक अ‍ॅसिड तयार करते किंवा मूत्रपिंड ते पुरेसे काढून टाकू शकत नाही तेव्हा असे होते. यामुळे रात्रीच्या वेळी तीव्र सांधेदुखी होते, विशेषतः पायाच्या बोटात, जे गाउटचे एक प्रमुख लक्षण आहे. कालांतराने, ते सांधे, हाडांच्या समस्या निर्माण करते. परिणामी हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मूत्रपिंडाचा आजार आणि फॅटी लिव्हर सारख्या गंभीर उद्भवू शकतात.

यूरिक अ‍ॅसिड कमी करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन जीवनशैलीत बदल करणे आवश्यक आहे. व्यायाम, निरोगी आहार आणि चांगली झोप तुमच्या शरीराला वेदना सहन करण्यास मदत करते. कॅफिन आणि अल्कोहोल टाळल्याने देखील यूरिक अ‍ॅसिडची पातळी कमी होण्यास मदत होते. शिवाय, काही औषधी वनस्पतींबद्दल जाणून घेऊया ज्या यूरिक अ‍ॅकसिडची पातळी कमी करण्यास मदत करू शकतात, जसे की...

  • हिबिस्कसचा रस: सायन्स डायरेक्टच्या मते, हिबिस्कसचा रस आणि चहा, ते वाळवलेले असो किंवा थेट पाण्यात उकळलेले असो, ते युरिक अ‍ॅसिडची पातळी वेगाने कमी करू शकतात. हा चहा मूत्रमार्गे युरिक अ‍ॅसिड बाहेर काढण्यास मदत करते. हिबिस्कस 5 मिनिटे पाण्यात उकळवा, कोमट झाल्यावर गाळून घ्या आणि प्या.
  • पिवळ्या रंगाची फूले येणारे रानटी फुलझाड: पिवळ्या रंगाची फूले येणारे रानटी फुलझाड ही एक अशी वनस्पती आहे जी युरिक ऍसिड कमी करण्यास मदत करते. त्यापासून चहा बनवून सकाळी पिल्याने सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.
  • सेलेरी: सेलेरीमध्ये अँटीऑक्सिडंट, अँटी-इंफ्लेमेटरी, अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीव्हायरल गुणधर्म भरपूर असतात. ते संधिवात-संबंधित समस्या आणि यूरिक ऍसिडची पातळी कमी करण्यास प्रभावी आहे.
  • आलं: आल्याची चहा किंवा आल्याच्या मिश्रणाने बनवलेले पदार्थ देखील वेदना आणि सूज कमी करण्यास मदत करू शकतात. आलं उकळून, कापडात गुंडाळून वेदनादायक ठिकाणी लावल्याने देखील आराम मिळू शकतो.
  • केळी: दररोज एक केळी खाल्ल्याने यूरिक अ‍ॅसिडची पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होते. केळीमध्ये पोटॅशियमचे प्रमाण लक्षणीय असते, जे तुमच्या अवयवांना योग्यरित्या कार्य करण्यास मदत करते. शिवाय, फायबरचे प्रमाण शरीरातील यूरिक अ‍ॅसिड कमी करण्यास मदत करते.
  • मॅग्नेशियम: मॅग्नेशियमचे नियमित सेवन केल्याने युरिक अ‍ॅसिडची पातळी कमी होऊ शकते. बदाम आणि पालक तसंच भोपळ्यासारख्या भाज्यांमध्ये मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असते.
  • अ‍ॅप्पल सायडर व्हिनेगर: अ‍ॅप्पल सायडर व्हिनेगर केवळ यूरिक अ‍ॅसिडची पातळी कमी करण्यासाठीच नाही तर एकूण आरोग्य सुधारण्यासाठी देखील खूप उपयुक्त आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

