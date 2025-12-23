ETV Bharat / health-and-lifestyle

कोणत्याही ऋतूत दही आंबट किंवा पातळ होणार नाही, ही सोपी युक्ती वापरून पहा

अनेक घरांमध्ये एक सामान्य समस्या म्हणजे दही लवकर आंबट होते, परंतु खाली दिलेल्या टिप्स वापरल्यास दही लवकर आंबट होणार नाही...

कोणत्याही ऋतूत दही आंबट किंवा पातळ होणार नाही, ही सोपी युक्ती वापरून पहा (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 23, 2025 at 11:30 AM IST

HOW TO PREVENT CURD FOR SOUR: कडक उन्हाळा असो किंवा थंडी असो, खवय्यांना प्रत्येक जेवणासोबत दही आवडते. दही हा आपल्या घरातील एक आवश्यक भाग आहे. ते केवळ अन्नाची चव वाढवत नाही तर आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर आहे. त्यात प्रोबायोटिक्स असतात, जे आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. परंतु, जर दही योग्यरित्या साठवले नाही तर ते लवकर आंबट होऊ शकते. खरे सांगायचे तर, कोणालाही आंबट दही आवडत नाही. कंटेंट क्रिएटर विन्नूने दही आंबट होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि ते जास्त काळ ताजे ठेवण्यासाठी एक सोपा मार्ग सांगितला आहे. दही जास्त आंबट होऊ नये म्हणून तुम्हाला फक्त नारळाचा एक छोटा तुकडा हवा आहे. ही पद्धत काय आहे जाणून घेऊया.

नारळ चिप्सची युक्ती काय आहे? बऱ्याच ठिकाणी दह्यात नारळाचा एक छोटासा तुकडा टाकला जातो. ही फक्त परंपरा नाहीये; त्यामागे एक वैज्ञानिक कारण आहे. नारळाचा बाहेरील थर दह्यात ओलावा आणि तापमान राखण्यास मदत करते. हे किण्वन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवते आणि दही लवकर आंबण्यापासून रोखते. म्हणूनच बरेच लोक दही रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवण्यासाठी ही युक्ती वापरतात. ते कसे कार्य करते ते समजून घेऊया.

नारळाचा तुकडा कसा काम करतो?

  • सूक्ष्मजीवविरोधी गुणधर्म: नारळामध्ये नैसर्गिक फॅटी अ‍ॅसिड असतात (जसे की लॉरिक अ‍ॅसिड). हे हानिकारक बॅक्टेरियांची वाढ लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात. यामुळे दही लवकर खराब होण्यापासून रोखण्यास मदत होते.
  • किण्वन नियंत्रण: लॅक्टिक अ‍ॅसिड बॅक्टेरिया खूप लवकर वाढतात तेव्हा दही आंबट होते. नारळाचे तुकडे ही प्रक्रिया मंदावण्यास मदत करतात.
  • ओलावा संतुलन: नारळ जास्त ओलावा शोषून घेतो, ज्यामुळे दह्याचा पोत सुधारतो आणि ते पाणीदार होण्यापासून रोखतो.
  • थंड होण्याचा परिणाम: उन्हाळ्यात दही लवकर आंबट होऊ शकते. नारळाच्या थंड होण्याच्या परिणामामुळे दही जास्त काळ थंड राहण्यास मदत होते.
  • नारळ चिप्सची युक्ती कशी वापरायची? हे करण्यासाठी, प्रथम एक लहान, स्वच्छ, ताजे नारळ घ्या. दही घट्ट झाल्यानंतर किंवा साठवताना त्यात नारळाचा एक छोटा तुकडा ठेवा. 24-48 तासांनी नारळाचा तुकडा बाहेर काढून टाका. यामुळे दही जास्त काळ ताजे राहील.
  • लक्षात ठेवण्यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी: नारळ ताजे असले पाहिजे; शिळे नारळ दही खराब करू शकते. म्हणून, फक्त ताज्या नारळाचे तुकडे वापरा. ही कृती खूप प्रभावी आहे. परंतु, दही रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवणे आणि स्वच्छ भांडी वापरणे महत्वाचे आहे. जर दह्याला वास येत असेल किंवा चव येत नसेल तर ते खाऊ नका. यामुळे गॅस आणि आम्लता सारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
  • या सूचनांच पालन करा: दही साठवण्यासाठी काचेचे किंवा सिरेमिक कंटेनर वापरा. वापरण्यापूर्वी हे कंटेनर गरम पाणी आणि साबणाने चांगले धुवा. यामुळे बॅक्टेरिया वाढण्यापासून रोखले जातात. प्लास्टिक आणि स्टील कंटेनर टाळा, कारण यामुळे दही लवकर खराब होऊ शकते. ते आंबट होण्यापासून रोखण्यासाठी, कंटेनरवर थोडेसे पाणी ओता. हा थर दही ताजे ठेवतो आणि ते आंबट होण्यापासून रोखतो.

