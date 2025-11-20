ETV Bharat / health-and-lifestyle
एरोबिक व्यायामामुळे "अल्झायमर" कमी होतो का? पहा अभ्यास काय सांगतो
एका अभ्यासानुसार व्यायामामुळे केवळ आरोग्याला फायदा होत नाही तर अल्झायमर सारख्या जीवघेण्या आजारांचा धोका देखील कमी होतो. वाचा सविस्तर..,
Published : November 20, 2025 at 12:01 PM IST
HOW TO PREVENT ALZHEIMERS DISEASE: वयानुसार अल्झायमर रोगाचा धोका वाढतो. जरी हा रोग पूर्णपणे नियंत्रित केला जाऊ शकत नाही, तरी सुद्धा योग्य उपचारांमुळे त्याचा धोका कमी केला जाऊ शकतो. तज्ञांच्या मते, अल्झायमरचा धोका काही एरोबिक व्यायाम केल्यास कमी होऊ शकतो. धावणे, वेगानं चालणं, दोरीवरील उड्या यासारखे एरोबिक व्यायाम अल्झायमरचा धोका तीन पटीनं कमी करतात. यामुळे मेंदूची क्षमता देखील सुधारण्यास मदत होते.
- अल्झायमर म्हणजे काय?: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, अल्झायमर हा एक न्यूरोडीजनरेटिव्ह डिसऑर्डर आहे. ज्यामध्ये रुग्ण हळूहळू स्मरणशक्ती, विचार, शिकण्याची क्षमता आणि कार्यकारी कौशल्ये गमावतात. या आजारावर कोणताही उपचार नाही, परंतु काही प्रकारची औषधं लक्षणं नियंत्रित करण्यास मदत करू शकतात. शारीरिक व्यायाम , विशेषतः, संज्ञानात्मक घट कमी करू शकतो, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. मात्र, पेशीय पातळीवर या संरक्षणात्मक परिणामात योगदान देणारे घटक अद्यापही अज्ञात आहेत. परंतु अल्झायमर प्रतिबंधक धोरणांमध्ये एरोबिक व्यायाम महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो असं त्यांचं मत आहे.
- लक्षणं काय आहेत?: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, अल्झायमर असलेले लोक बोललेल्या गोष्टी देखील विसतात. ते नैराश्याचे शिकार झालेले असतात. अल्झायमर झालेली लोकं नेहमी चिंताग्रस्त असतात. अल्झायमर आजार असलेले लोक त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे देखील विसरतात. अल्झायमर जास्त झाल्यास ते व्यक्ती वैयक्तिक स्वच्छता, त्यांनी काय खाल्ले आणि बाहेर गेल्यावर घरी जाण्याचा मार्ग देखील विसरतात. असं म्हटलं जातं की, या आजाराने ग्रस्त असलेल्यांमध्ये लक्ष आणि एकाग्रता देखील कमी होते. अल्झायमर हा डिमेंशियाच्या प्रकारांपैकी एक आहे. nhs.uk अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, अल्झायमर रोग जसजसा वाढत जातो तसतशा स्मरणशक्ती संबंधित समस्या वाढत जातात.
- हे करा: नियमित एरोबिक व्यायाम अल्झायमर रोखण्यास किंवा त्याची प्रगती कमी करण्यास मदत होऊ शकते, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून विशेषतः वृद्धांसाठी सार्वजनिक व्यायाम कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अभ्यासानुसार, अल्झायमरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात एरोबिक व्यायाम कार्यक्षमतेच्या फायद्यांशी संबंधित आहे आणि कार्डिओरेस्पिरेटरी फिटनेसमध्ये व्यायामाशी संबंधित वाढ सुधारित स्मरणशक्ती कार्य आणि हिप्पोकॅम्पल घट कमी करते.
- एरोबिक व्यायाम म्हणजे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, एरोबिक व्यायाम म्हणजे त्यात ऑक्सिजनचा समावेश असतो. तज्ञांचं म्हणणं आहे की या प्रकारच्या व्यायामात पाय, हात, कंबर आणि ओटीपोटाच्या मोठ्या स्नायूंना वारंवार आणि लयबद्धपणे हलवावे लागते. यामुळे श्वासोच्छवासाचा वेग आणि रक्तातील ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढते. तसंच हृदय गती त्याच्या कमाल क्षमतेच्या 60-90 टक्के पर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे रक्त प्रवाह आणि स्नायूंना ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत होतो. असं म्हटलं जातं की, यामुळे कार्बन डायऑक्साइड आणि लॅक्टिक अॅसिड सारखे टाकाऊ पदार्थ बाहेर काढले जाऊ शकतात.
एरोबिक व्यायामाव्यतिरिक्त हे करा
- चांगला आहार: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ताजी फळं, भाज्या, संपूर्ण धान्य, शेंगा आणि पातळ प्रथिने असलेले निरोगी आहार घेतल्यास अल्झायमर रोग टाळता येतो.
- धूम्रपान करू नका: धूम्रपानामुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवतात हे सर्वज्ञात आहे! तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, अल्झायमर हा अशाच समस्यांपैकी एक आहे. अनेक अहवालांमधून असं दिसून आलं आहे की, धूम्रपान करणाऱ्यांना अल्झायमर होण्याची शक्यता जास्त असते. कारण या सवयीमुळे मेंदूला आवश्यक असलेल्या ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वांचा पुरवठा मर्यादित होतो.
- अल्कोहोलचं सेवन कमी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, अल्कोहोलचा मेंदूवर अल्पावधीत खूप लवकर परिणाम होतो. ते म्हणतात की, यामुळे कालांतराने मेंदूचे नुकसान होऊ शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)