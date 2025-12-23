ETV Bharat / health-and-lifestyle

मूळव्याध फार वेदना आणि त्रासदायक आहे. मूळव्याधामध्ये शौचास जाताना खूप वेदना आणि रक्तस्त्राव होतो. परंतु जीवनशैलीतील काही बदलांमुळे ते कमी होऊ शकते.

शस्त्रक्रियेशिवाय अशाप्रकारे मिळवा मूळव्याध आणि फिशरवर आराम (Getty Images)
ways to reduce piles: मूळव्याधाचं नाव ऐकताचं अनेकांच्या अंगावर काटा येतो. मूळव्याध ही एक समस्या आहे, जी गुदद्वाराच्या आत किंवा बाहेर होऊ शकते. आत असलेल्या समस्या कमी वेदनादायक असतात. परंतु, शौचास जाताना वेदना आणि रक्तस्त्राव होतो. बाहेरून येणारे मूळव्याध गुदद्वाराभोवती त्वचेखाली असतात. त्यामुळे खाज सुटणे, जळजळ होणे, सूज येणे आणि वेदना होतात. मूळव्याध सामान्यतः गुदाशय आणि गुदद्वाराच्या नसांमध्ये वाढत्या दाबामुळे होतो. सामान्य जोखीम घटकांमध्ये दीर्घकालीन बद्धकोष्ठता, अतिसार, शौचास जाताना ताण येणे, फायबरचे कमी सेवन, जास्त वेळ बसणे, गर्भधारणा, लठ्ठपणा आणि नियमित वजन उचलणे यांचा समावेश आहे. कधीकधी मूळव्याथ स्वत: बरा होतो परंतु जर समस्या वाढली तर शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. परंतु प्रसिद्ध डॉ. अक्षय यांच्या मते, जर स्थिती हाताबाहेर गेली नाही तर शस्त्रक्रियेशिवाय घरगुती टिप्स फॉलो करून ही समस्या आटोक्यात आणता येऊ शकते.

  • नियमित मलविसर्जन: नियमित मलविसर्जन सुनिश्चित केलं पाहिजे. किमान दिवसातून एकदा मलविसर्जन केले पाहिजे. बद्धकोष्ठता आणि सैल मल टाळण्यासाठी आहारात फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश करावं. तसंच दिवसभर भरपूर पाणी प्यावे. शौचास लागल्यावर त्वरीत शौचास जावे रोखून ठेवू नये. कारण ही समस्या पनसंस्थेच्या असंतुलनामुळे उद्भवते. ज्यांना मलविसर्जनात समस्या असतील त्यांना मूळव्याधासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
व्यायाम (Getty Images)
  • हलके व्यायाम करून आराम करणे: काही हलके व्यायाम करा. जर मन शांत असेल तर आतडे देखील आपोआप आराम करतील. यामुळे आतड्यांसंबंधी बहुतेक समस्या टाळता येऊ शकतात.
  • योग्य अन्न खाणे: ज्यांना मुळव्याधाची समस्या आहे त्यांनी योग्य अन्न खावं. जास्त फायबरयुक्त पदार्थ खावेत. भाज्या चांगल्या प्रकारे शिजवाव्यात. सूपचे सेवन करावं. यामुळे आतड्यांची हालचाल वाढते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा तुम्ही जास्त फायबरयुक्त पदार्थ खाता तेव्हा ते बाहेर काढण्यासाठी जास्त पाणी प्यावे. यामुळे आतड्यांच्या हालचालींदरम्यान होणाऱ्या कोणत्याही समस्या टाळता येतील. जास्त प्रथिने खाऊ नये. कमी कार्बयुक्त पदार्थ खावेत.
सात्विक आहार (Getty Images)
  • स्वयंपाक करताना तेल आणि तूप घालणे: स्वयंपाक करताना तेल आणि तूप घालून शिजवा. मूळव्याध असलेल्यांनी दिवसातून एकदा तरी तूपाचं सेवन करणं आवश्यक आहे. जास्त किंवा कमी तेल किंवा तूप वापरू नका.
  • शौचापूर्वी आणि नंतर: काही लोकांना मूळव्याधांमुळे गुदद्वाराजवळ वेदना होतात. ही समस्या कमी करण्यासाठी, शौचापूर्वी आणि नंतर नारळाचे तेल लावा. यामुळे वेदना, सूज किंवा जळजळ होणार नाही. ते मलमासारखे काम करते. यामुळे जळजळ, सूज आणि वेदना कमी होतात. याव्यतिरिक्त, तुम्ही कोमट किंवा थंड पाण्यात थोडेसे एप्सम मीठ विरघळवून त्यात भिजवू शकता. यामुळे वेदना कमी होतील.
जास्त पाणी पिणं गरजेचं (Getty Images)
  • भरपूर पाणी पिणे: त्याचप्रमाणे, दिवसातून किमान 2-3 लिटर पाणी प्यावे. त्यात 2-3 ग्लास कोमट पाणी समाविष्ट करावे. तुम्ही जितके जास्त पाणी प्याल तितके चांगले. यामुळे तुमच्या पोटातील सर्व कचरा बाहेर पडण्यास मदत होतो.
  • जिरे आणि बडीशेपचे पाणी पिणे: दररोज जिरे किंवा बडीशेपचे पाणी प्यावे. यासाठी, आदल्या रात्री बडीशेप किंवा जिरे पाण्यात भजवून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते उकळवावे आणि कोमट झाल्यावर थोडे तूप घालून प्यावे. यामुळे पचनाच्या समस्या दूर होण्यास मदत होते. बद्धकोष्ठता सारख्या समस्या राहणार नाहीत.
  • जास्त वेळ बसू नका: जेव्हा आपण प्रवास करतो किंवा काम करतो तेव्हा आपण बराच वेळ बसतो. अशावेळी डोनट उशावर बसा. यामुळे जास्त त्रास होणार नाही. वेदना बऱ्याच प्रमाणात कमी होतील. जर तुम्ही या टिप्स फॉलो केल्या तर वेदना कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मूळव्याध नैसर्गिकरित्या कमी होतो. मात्र, त्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. जर तुम्ही हळूहळू या सर्व सवयी तुमच्या दिनचर्येचा भाग बनवल्या तर समस्या कमी होईल.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

