‘थर्टीफर्स्ट’ पार्टीसाठी अशाप्रकारे तयार करा 'रुचकर चिकन फ्राय'

थर्टी फर्स्टला चिकन खाण्याच्या अनेकांचा बेत असतो. परंतु एकाच प्रकारचं चिकन खाऊन अनेकांना कंटाळा येतो. यंदा थर्टी फर्स्टला ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.

‘थर्टीफर्स्ट’ पार्टीसाठी अशाप्रकारे तयार करा 'रुचकर चिकन फ्राय' (ETV Bharat)
Published : December 30, 2025 at 11:31 AM IST

CHICKEN FRY RECIPE: थर्टी फर्स्टची पार्टी दोन दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. यामुळे अनेक जण पार्टीच्या नियोजनाला लागले आहेत. नवीन वर्षाच्या स्वागताकरिता तरुणाईला थर्टी फर्स्टचं वेध लागलं आहे. जुन्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, क्लब, पब आणि रिसोर्टमध्ये रात्री उशीरापर्यंत पार्ट्या सुरु असतात. बाहेच्या गर्दीपेक्षा तुम्हाला एकांतात घरीचं थर्टी फर्स्ट आनंदात साजरा करायचं असेल तर आज आम्ही तुमच्याकरिता एक सुपर चिकन फ्राय रेसिपी घेऊन आलोय. ही रेसिपी तुमच्या थर्टी फर्स्टचा आनंद द्विगुणित करेल. गरमागरम चिकन फ्राय खाऊन तुम्ही तुमचा थर्टी फर्स्ट साजरा करू शकता. चला तर विलंब न करता आगड्यावेळग्या स्टाइलन चिकन फ्राय कसं तयार करावं ते जाणून घेऊया.

चिकन (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

  • चिकन - अर्धा किलो
  • हळद - अर्धा चमचा
  • मीठ - चवीनुसार
  • लिंबाचा रस आवश्यकतेनुसार
  • कांदा - 1
  • तेल - 4 टेबलस्पून
  • आलं- लसूण पेस्ट - 2 चमचे
  • मिरची - पुरेशी
  • हिरव्या मिरच्या - 3
  • काजू - 2 टेबलस्पून
  • धणे पावडर - 1 टेबलस्पून
  • गरम मसाला - अर्धा चमचा
  • जिरे पावडर - अर्धा चमचा
  • मिरपूड पावडर - अर्धा चमचा
  • कोथिंबीरची - चवीनुसार
कांदा (Getty Images)

तयार करण्याची पद्धत

  • प्रथम, चिकन चांगलं धुवा. यासाठी, चिकन एका भांड्यात घ्या आणि ते बुडेपर्यंत पाणी घाला. नंतर थोडे मीठ घाला, सर्वकाही एकत्र करा आणि पाणी काढून टाका.
  • चिकनमधील थेंबरही पाणी नसल्याची खात्री करा आणि त्यात मीठ, हळद आणि लिंबाचा रस घाला, चांगले मिसळा. आता हे मिश्रण झाकून ठेवा आणि 10 मिनिटे बाजूला ठेवा. असं केल्याने, तळल्यावर चिकनचे तुकडे कडक होणार नाहीत आणि ते रसाळ राहतील.
धने, जिरा आणि मिरे (Getty Images)
  • दरम्यान, कांदा घ्या आणि त्याचे मध्यम आकाराचे तुकडे करा. तसंच, हिरव्या मिरच्यांचे पातळ, लांब तुकडे करा. कोथिंबीर बारीक चिरून बाजूला ठेवा.
  • स्टोव्ह चालू करा, कढईत तेल घाला आणि ते गरम करा. गरम झालेल्या तेलात कांद्याचे तुकडे घाला आणि मंद ते मध्यम आचेवर तळा.
  • कांदे थोडे परतून घ्या, नंतर मॅरीनेट केलेल्या चिकनचे तुकडे त्यात घाला आणि मोठ्या आचेवर परतून घ्या.
मिरची काजू आणि कढीत्ता (Getty Images)
  • 5 मिनिटे मोठ्या आचेवर तळल्यानंतर, गॅस मध्यम आचेवर ठेवा आणि झाकण ठेवा. अधूनमधून ढवळत शिजवा. चिकन शिजण्यास सुमारे 20 मिनिटे लागतील.
  • चिकनचे चांगलं शिजली की, त्यात आलं-लसूण पेस्ट घाला आणि वास जाईपर्यंत परतून घ्या. आता त्यात चवीनुसार तिखट घाला आणि काही मिनिटं परतून घ्या.
  • चिकन पूर्णपणे शिजलं की त्यात धणे पावडर, गरम मसाला, जरे पावडर आणि मिरपूड पावडर घाला आणि दोन मिनिट पून्हा परतून घ्या.
  • शेवटी, कोथिंबीर घाला आणि गॅस स्टोव्ह बंद करा, आणि तुमचा चिकन फ्राय तयार आहे, जे बनवायला फार सोपे आणि खायला चविष्ट वाटेल. यंदा थर्टी फर्स्टला ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पाहा.

