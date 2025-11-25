ETV Bharat / health-and-lifestyle
मूंग डाळ खिचडी खाऊन कंटाळा आलाय? अशाप्रकारे तयार करा ज्वारीची खिचडी
एकाच प्रकारची खिचडी खाऊन किंवा पदार्थ खाऊन अनेकांना कंटाळा येतो. म्हणून एकदातरी ज्वारीची खिचडी ट्राय करून बघा.
Published : November 25, 2025 at 6:49 PM IST
HOW TO PREPARE JOWAR KHICHDI: आजकाल बरेच लोक त्यांच्या दैनंदिन आहारात नाचणी, ज्वारी आणि अरिक सारख्या धान्यांचा समावेश करत आहेत. बहुतेक लोक ज्वारीची चपाती नियमित खातात. ज्वारीची चपाती खाल्ल्यास पचनक्रिया सुधारते. वजन कमी करणाऱ्यांसाठी ज्वारीच चपाती उत्तम आहे. ज्वारी रक्तातली साखर नियंत्रित ठेवण्यास देखील मदत करते. तसेच पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कार्बोहायड्रेट्स आणि फायबरने ती समृद्ध आहे. तुम्ही ज्वारीचा अनेक प्रकारे आहारात समावेश करू शकता. पर्याय म्हणून सकाळच्या नाश्त्यात ज्वारीची खिचडी करून बघा. ज्वारीची खिचडी स्वादिष्ट तर आहे तर ती आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे.
जर तुम्ही आम्ही सांगितल्याप्रमाणे ज्वारीची खिचडी तयार केली तर मुलंही ते आवडीनं खातील. हे केवळ चविष्टच नाही तर आरोग्यासाठी आवश्यक असलेले अनेक पोषक घटक देखील प्रदान करते. मधुमेह असलेले लोक देखील ज्वारी खिचडी समाधानाने खाऊ शकतात. तसंच, ते बनवणे खूप सोपे आहे. ज्यांना नियमित नाश्त्याच्या पाककृतींचा कंटाळा आला आहे त्यांच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. आता, ही चविष्ट आणि निरोगी ज्वारीची खिचडी कशी बनवायची ते पाहूया.
आवश्यक साहित्य
- ज्वारी - दोन कप
- मीठ - चवीपुरते
- मिरपूड - 20
- दालचिनी - दोन लहान तुकडे
- कढीपत्ता - आवश्यकतेनुसार
फोडणीकरिता लागणारे साहित्य
- तूप - चार चमचे
- तेल - चार चमचे
- शेंगदाणे - दोन टेबलस्पून
- उडद डाळ- दोन टेबलस्पून
- मोहरी - एक चमचा
- जिरे - एक चमचा
- बारीक चिरलेला लसूण - दोन चमचे
- हिरव्या मिरच्या - चार ते पाच
- कांदे - दोन
- बारीक चिरलेले गाजर - ½ कप
- बारीक चिरलेली पालक - दोन कप
- कोथिंबीरची पाने - आवश्यकतेनुसार
तयार करण्याची पद्धत
- या चविष्ट आणि निरोगी नाश्त्याच्या रेसिपीसाठी, प्रथम ज्वारी कुकरमध्ये घ्या आणि एक किंवा दोनदा ती पूर्णपणे धुवा.
- नंतर ज्वारीमध्ये ६ कप पाणी घाला. तसंच, चवीनुसार मीठ, मिरपूड , दालचिनी आणि कढीपत्ता घाला, झाकण व्यवस्थित लावून घ्या आणि मध्यम आचेवर तीन ते चार शिट्ट्या होईपर्यंत शिजवा.
- अशा प्रकारे शिजवल्यानंतर, कुकरमधील सर्व दाब सुटला की, झाकण काढा आणि शिजले असल्याची खात्री करून घ्या. जर ते थोडे जास्त जाड वाटत असेल, तर तुम्ही ते आणखी एक किंवा दोन शिट्ट्या देऊन शिजवू शकता.
- ज्वारी शिजण्यापूर्वी, रेसिपीमध्ये आवश्यक असलेले कोशिंबिर, कांदे, गाजर आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट तयार करा आणि बाजूला ठेवा.
- ज्वारी चांगली शिजली की, संपूर्ण मिश्रण स्पॅटुलाने चांगले मिसळा आणि ढवळत राहा.
- थंड झाल्यावर ज्वारीचं मिश्रण थोडं घट्ट होईल. जर तसे झाले तर आणखी एक किंवा दोन कप पाणी घाला, चांगले मिसळा आणि बाजूला ठेवा. खिचडी थोडीशी पातळ आहे की नाही याची खात्री करा.
- आता, चुलीवर एक पॅन ठेवा पॅनमध्ये तूप आणि तेल गरम करा. तूप वितळलं की, मोहरी, जिरे, बारीक चिरलेला लसूण आणि हिरव्या मिरच्या घाला आणि मऊ होईपर्यंत परतून घ्या.
- ते शिजले की त्यात बारीक चिरलेला कांदे घालून परतून घ्या. नंतर बारीक कापलेले गाजर आणि पालक घाला, चांगले मिसळा, झाकण ठेवून दोन ते तीन मिनिटे शिजवा.
- सगळं नीट शिजलं की, पूर्वी शिजवलेलं ज्वारीचं मिश्रण त्यात घाला आणि सगळं नीट मिसळा.
- नंतर, पॅन झाकून ठेवा आणि आणखी दोन ते तीन मिनिटे शिजवा. शेवटी, चिरलेली कोथिंबीर घाला, थोडासा लिंबाचा रस पिळून घ्या आणि स्टोव्ह बंद करा.
- बस्स, ज्वारीसह अतिशय चविष्ट आणि आरोग्यदायी खिचडी अगदी कमी वेळात, सहज तयार आहे.