अशाप्रकारे तयार करा किसमिस चटणी-गरम भातासोबत उत्तम जोडीदार!
मनुके खाणं आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. त्यात शरीराला ऊर्जा देणारे अनेक पोषक घटक आढळतात. परंतु तुम्आही मनुका चटणी कधी खाल्ली काय?
Published : November 9, 2025 at 6:50 PM IST
kismis chutney: भारतीय पाककृतींमध्ये चटणी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. प्रत्येकजण त्यांच्या जेवणासोबत चटणीचा आनंद घेतो, ज्यामुळे जेवणाची चव लक्षणीयरीत्या वाढते. आपल्यापैकी बरेच लोक जेवणासोबत टोमॅटो, लसूण, पुदिना, खोबरं, धणे, शेंगदाणे,पालक,गोंगुरा चटणी आदी खातात. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय? तुम्ही किसमिस पासून सुपर स्वादिष्ट चटणी तयार करू शकता.
सहसा बरेच लोक ड्रायफ्रुटला थेट खाण्यासारखं मानतात. मात्र, तुम्ही त्यांच्यापासून एक स्वादिष्ट चटणी देखील बनवू शकता. या चटणीमध्ये किसमिस आघाडीवर आहे. खवय्ये म्हणतात की, ही आंबट गोड आणि मसालेदार चटणी जेवणाची रंगत वाढवते. चला तर जाणून घेऊया किसमिस चटणी कशी तयार करावी आणि त्याकरिता लागणारे आवश्यक घटक.
आवश्यक साहित्य
- अर्धा कप काळे मनुके (बिया नसलेले)
- गूळ पावडर - टेबलस्पून
- पुदिना
- एक लिंबू
- अर्धा चमचा जिरे
- अर्धा चमचा बडीशेप
- अर्धा चमचा आमचूर
- अर्धा चमचा मिरची पावडर
- पुरेसे मीठ
कृती
- प्रथम एक वाटी घ्या आणि त्याक काळे मनुके घाला. काही मिनिटे काळे मनुके भिजू द्या आणि नंतर स्वच्छ धूवुन घ्या. कारण काळे मनुके उन्हात वाळवले जातात त्यामुळे त्यात धूळ जमा होण्याची शक्यता जास्त असते.
- आता गॅस स्टोव्हवर एक पॅन ठेवा त्यात किसमिस घाला. त्यात 1/4 कप पाणी घाला आणि चांगलं शिजवा.
- एकदा ते चांगले शिजले की, स्टोव्ह बंद करा आणि बाजूला ठेवा. त्यांना पूर्णपणे थंड होऊ द्या.
- थंड झाल्यावर, एक मिक्सर जार घ्या आणि त्यात 1/4 कप पाणी, मीठ, बडीशेप, गूळ पावडर, आमचूर पावडर, जिरे, मिरपूड पावडर आणि पुदिना घाला आणि चांगले मिसळा.
- बारीक केल्यानंतर, लिंबाचा रस घाला आणि स्वादिष्ट किस-मिस चटणी तयार आहे.
- ही किसमिस चटणी बनवल्यानंतर, ती फ्रीजमध्ये ठेवा. जर अशा प्रकारे साठवली तर ती कमीत कमी एक आठवडा टिकेल.
- सँडविच प्रेमींना ही चटणी आवडेल. सँडविचवर पसरवल्यावर ती खूप चविष्ट लागते. जर तुम्हाला ती आवडत असेल तर नक्की ट्राय करा. नवीन चवीचा आस्वाद घ्या