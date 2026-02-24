ETV Bharat / health-and-lifestyle
'या' सोप्या टिप्स वापरून घरीच तयार करा नारळाचं तेल
नारळाचे तेल वापरण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. परंतु बाजारातून खरेदी केल्यावर त्यात भेसळ असल्याचा संशय येतो. मात्र, आता तुम्ही नारळाचं तेल घरीच तयार करू शकता.
how to make coconut oil at home: घरी नारळाचे तेल बनवणे किचकट प्रक्रिया वाटू शकते. परंतु प्रत्यक्षात ही एक साधी आणि सोपी प्रक्रिया आहे. फक्त काही नारळ आणि साध्या स्वयंपाकघरातील साधनांसह, तुम्ही कोणतेही पदार्थ, संरक्षक किंवा रासायनिक प्रक्रिया न करता ताजे, शुद्ध नारळाचे तेल तयार करू शकता. ही पारंपारिक पद्धत, ज्याला कोल्ड-प्रेसिंग किंवा वेट-मिलिंग म्हणतात. नारळाचा नैसर्गिक सुगंध, पोषक तत्वे आणि सौम्य चव टिकवून ठेवण्यास मदत करते. घरगुती नारळाचे तेल स्वयंपाक, त्वचेची निगा, केसांची काळजी आणि इतर अनेक दैनंदिन कामांसाठी वापरले जाऊ शकते. चला तर जाणून घेऊया घरी नारळाचं तेल कसं तयार करावं.
साहित्य
- 2-3 पूर्ण पिकलेले नारळ
- गरम पाणी (उकळत नाही)
- ब्लेंडर किंवा हँड खवणी
- बारीक चाळणी किंवा चीजक्लोथ
- एक मोठा वाडगा
- पॅन
- चमचा किंवा स्पॅटुला
- झाकण असलेली स्वच्छ काचेची भांडी
नारळ तेल कसं तयार करावं
- प्रथम, नारळाचं कवच काढा, नंतर नारळ फोडा आणि पाणी एका वेगळ्या भांड्यात काढून टाका (तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही हे पाणी पिऊ शकता). चाकू किंवा नारळ स्क्रॅपर वापरून, कवचातून नारळाचे पांढरे भाग काळजीपूर्वक काढा.
- नारळाचा लगदा स्वच्छ पाण्याने पूर्णपणे धुवा जेणेकरून कवचाचे उर्वरित तुकडे किंवा घाण निघून जाईल. साफसफाई केल्याने त्याची चव सुधारते आणि तेलाचे आयुष्य वाढते.
- आता नारळाला ब्लेंड करा. मिश्रण करणे सोपे करण्यासाठी, नारळाच्या लगद्याचे लहान तुकडे करा. ते तुकडे ब्लेंडरमध्ये घाला आणि थोडं कोमट पाणी घाला. सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक तेवढेच नारळ आणि पाणी वापरा. मिश्रण घट्ट, मलईदार आणि गुळगुळीत होईपर्यंत मिसळा. त्याची पोत जाड नारळाच्या पेस्टसारखी असावी.
नारळाचे दूध काढा
- एका भांड्यावर बारीक चाळणी किंवा चीजक्लोथ ठेवा. त्यात मिसळलेले मिश्रण ओता आणि शक्य तितके नारळाचे दूध काढण्यासाठी ते पूर्णपणे पिळून घ्या. जास्त प्रमाणात, तुम्ही पिळून काढलेला नारळाचा लगदा ब्लेंडरमध्ये परत करू शकता, थोडे अधिक गरम पाणी घाला आणि प्रक्रिया पुन्हा करा. लक्षात ठेवा, हे ताजे नारळाचे दूध तुमच्या तेलाचा आधार आहे.
- काढलेले नारळाचे दूध एका भांड्यात घाला, झाकून ठेवा आणि खोलीच्या तपमानावर 12 ते 24 तासांसाठी तसेच राहू द्या. या काळात, नारळाचे दूध क्रिमच्या थरांमध्ये वेगळे होईल, वर एक जाड क्रिमचा थर तयार होईल आणि तळाशी एक पाण्यासारखा थर तयार होईल.
- एकदा वेगळे झाल्यावर, वरचा जाड थर (नारळाची मलई) हलक्या चमच्याने काढा आणि एका सॉसपॅनमध्ये ठेवा. पाण्यासारखा खालचा थर जास्त काढू नका.
- आता मंद आचेवर पॅन ठेवा. चिकटू नये म्हणून अधूनमधून ढवळत राहा. क्रीम गरम झाल्यावर ते दही होण्यास सुरुवात होईल आणि हळूहळू तेल सोडेल. मंद आचेवर शिजवत राहा. कालांतराने, तुम्हाला तेल घन पदार्थांपासून स्पष्टपणे वेगळे होताना दिसेल. घन पदार्थ हलके सोनेरी तपकिरी होतील. ही क्रीम शिजवताना जास्त उष्णता टाळण्याची काळजी घ्या. कारण जास्त तापमानामुळे तेलाचे पौष्टिक मूल्य कमी होऊ शकते.
- जेव्हा घन पदार्थ हलके तपकिरी होतात आणि तेल पूर्णपणे वेगळे होते. तेव्हा गॅस बंद करून घ्या. ते थोडे थंड होऊ द्या. आता तेल गाळून घ्या आणि स्वच्छ, कोरड्या काचेच्या भांड्यात ओता. झाकणाने बंद करण्यापूर्वी ते पूर्णपणे थंड होऊ द्या. लक्षात ठेवा की घरी बनवलेले नारळाचे तेल थंड, कोरड्या जागी साठवले तर ते अनेक महिने टिकू शकते. थंड हवामानात, ते स्वतःच घट्ट होऊ शकते. हे पूर्णपणे सामान्य आहे आणि गुणवत्तेवर परिणाम करत नाही.